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Modern Hicaz Demir Yolu projesi! Bakan açıkladı: Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez'de mahsur kalan Türk uçağı bulunmadığını açıklarken, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi. Modern Hicaz Demir Yolu projesi için Suudi Arabistan ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, hattın Hürmüz Boğazı'na kadar uzatılmasının planlandığını duyurdu.

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Modern Hicaz Demir Yolu projesi! Bakan açıkladı: Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLER TAKİPTE
Bölgedeki gerilim tırmanırken, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerine değinen Bakan Uraloğlu, deniz trafiğini yakından izlediklerini belirtti. Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" diyerek hava ulaşımında bir aksaklık ya da mahsur kalma durumunun bulunmadığını vurguladı.

Modern Hicaz Demir Yolu projesi! Bakan açıkladı: Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz-2

MODERN HİCAZ DEMİR YOLU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Tarihi Hicaz Demir Yolu hattının modernizasyonu ve bölge ulaşımına entegre edilmesi yönündeki projeye de değinen Bakan Uraloğlu, "(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu: "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz"

Modern Hicaz Demir Yolu projesi! Bakan açıkladı: Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz-3

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