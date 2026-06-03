Modern Hicaz Demir Yolu projesi! Bakan açıkladı: Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLER TAKİPTE

Bölgedeki gerilim tırmanırken, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerine değinen Bakan Uraloğlu, deniz trafiğini yakından izlediklerini belirtti. Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" diyerek hava ulaşımında bir aksaklık ya da mahsur kalma durumunun bulunmadığını vurguladı.