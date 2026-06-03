AK Parti'de 4 ilde bayrak değişimi! Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni dönem
AK Parti'de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda 4 ilde bayrak değişimi yaşandı. Partinin Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağı duyuruldu.
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- AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliği yaptı.
- Yeni il başkanları kısa sürede görevlerine başlayacak.
- Değişiklik, partinin siyasi varlığını güçlendirmek amacıyla yapıldı.
- AK Parti, bu değişiklikleri Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğini açıkladı.
- Parti, değişimlerin bayrak yarışı olarak nitelendirdiği bir anlayışla hareket ediyor.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını duyurdu.
Bahse konu 4 ildeki görevlendirmelerin en kısa sürede yapılacağı bildirildi.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.
AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."
İSİMLER FANİ DAVA BAKİ
Başkan Erdoğan, AK Parti'deki görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu her fırsatta vurguluyor.
AK Parti'nin 23 Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz."
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