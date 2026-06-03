AK Parti'de 4 ilde bayrak değişimi! Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni dönem

Parti, değişimlerin bayrak yarışı olarak nitelendirdiği bir anlayışla hareket ediyor.

AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkan Erdoğan, AK Parti'deki görev değişikliklerinin ʺbayrak yarışıʺ olduğunu vurguluyor

İSİMLER FANİ DAVA BAKİ



Başkan Erdoğan, AK Parti'deki görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu her fırsatta vurguluyor.



AK Parti'nin 23 Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:



Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz."

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel