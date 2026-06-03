Trump'ın bu kararı, bazı Beyaz Saray yetkililerinin rahatsızlığına rağmen sosyal medyada duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'e (ODNI) vekaleten atadığı Bill Pulte gündem oldu. Tulsi Gabbard'ın istifa etmesinin ardından vekaleten göreve gelen Pulte, Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü olup mevcut görevine de devam ediyor.

Konut finansmanıyla ilgilenen Pulte'nin ardından ABD gazetesi The Wall Street Journal, "Ülkenin mortgage piyasasını denetleyen kurumun başkanı, Tulsi Gabbard'ın yerine Ulusal İstihbarat Direktörü olmak için Başkan Trump'a oldukça cüretkar bir teklif sundu." dedi.

Donald Trump

İSTİHBARAT DENEYİMİ YOK AMA TRUMP'IN EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY VAR

Pulte'nin bilinen bir ulusal güvenlik deneyimi yok. Fakat WSJ'nin vurguladığına göre Trump'ın her şeyden çok değer verdiği bir şeye sahip: Sadakat.

Konuya yakın kaynaklara göre Pulte, Trump'la yaptığı görüşmelerde onun dış politika gündeminin yılmaz bir savunucusu olacağını belirtti ve İran'daki savaşa destek sinyali verdi. Son günlerde Cumhuriyetçi eleştirmenlerine karşı artan bir hayal kırıklığı dile getiren Trump ikna oldu. Salı günü, sosyal medyada Pulte'yi en üst düzey istihbarat danışmanı olarak atadığını duyurarak danışmanlarının çoğunu şaşırttı.