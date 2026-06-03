ABD istihbaratına “Küçük Trump”: Konut Finansmanlığından atandı bakanlar şaşkına döndü! Kim bu Bill Pulte?
Donald Trump’ın, Tulsi Gabbard’ın istifasıyla boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (ODNI) hiçbir istihbarat deneyimi olmayan Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte’yi vekaleten ataması Washington’ı sarstı. ABD basını Pulte'nin Trump’a sunduğu "cüretkar teklif" ve sarsılmaz sadakatiyle bu koltuğu kaptığını yazarken Cumhuriyetçi vekillerden ise karara tepki geldi. Peki kim bu Bill Pulte? İşte Beyaz Saray'da bakanlarla kavgalı olan "Küçük Trump" lakaplı Pulte'ye ilişkin tüm detaylar...
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, Bill Pulte'yi vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atadı.
- Pulte'nin istihbarat deneyimi olmamasına rağmen Trump'a sadakatinden dolayı tercih edildiği belirtildi.
- Cumhuriyetçi milletvekilleri, Pulte'nin atanmasına şüpheyle yaklaşıyor ve endişelerini dile getiriyor.
- Trump'ın bu kararı, bazı Beyaz Saray yetkililerinin rahatsızlığına rağmen sosyal medyada duyuruldu.
- Pulte'nin geçmişte Hazine Bakanı Scott Bessent ile ciddi bir gerilim yaşadığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'e (ODNI) vekaleten atadığı Bill Pulte gündem oldu. Tulsi Gabbard'ın istifa etmesinin ardından vekaleten göreve gelen Pulte, Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü olup mevcut görevine de devam ediyor.
"TRUMP'A CÜRETKAR BİR TEKLİF SUNDU"
Konut finansmanıyla ilgilenen Pulte'nin ardından ABD gazetesi The Wall Street Journal, "Ülkenin mortgage piyasasını denetleyen kurumun başkanı, Tulsi Gabbard'ın yerine Ulusal İstihbarat Direktörü olmak için Başkan Trump'a oldukça cüretkar bir teklif sundu." dedi.
İSTİHBARAT DENEYİMİ YOK AMA TRUMP'IN EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY VAR
Pulte'nin bilinen bir ulusal güvenlik deneyimi yok. Fakat WSJ'nin vurguladığına göre Trump'ın her şeyden çok değer verdiği bir şeye sahip: Sadakat.
Konuya yakın kaynaklara göre Pulte, Trump'la yaptığı görüşmelerde onun dış politika gündeminin yılmaz bir savunucusu olacağını belirtti ve İran'daki savaşa destek sinyali verdi. Son günlerde Cumhuriyetçi eleştirmenlerine karşı artan bir hayal kırıklığı dile getiren Trump ikna oldu. Salı günü, sosyal medyada Pulte'yi en üst düzey istihbarat danışmanı olarak atadığını duyurarak danışmanlarının çoğunu şaşırttı.
CUMHURİYETÇİ VEKİLLER TEPKİLİ
Trump'ın Pulte hamlesinin Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından şüpheyle karşılandığına dikkat çeken WSJ, Teksas Senatörü John Cornyn'nin "Bu iş için herhangi bir yeterliliğe dair hiçbir kanıt görmüyorum" dediğini belirtti. Diğer Cumhuriyetçiler, Pulte'nin yeni görevini Trump'ın algılanan düşmanlarını hedef almak için kullanabileceği endişesini dile getirdiler. Güney Dakota Senato Çoğunluk Lideri John Thune, gazetecilere, "Silahlandırılmış bir Ulusal İstihbarat Direktörüne ihtiyacımız yok" dedi.
Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle yaptığı açıklamada, "Bill Pulte harika bir seçim ve Amerikan halkı adına harika bir iş çıkaracak" dedi. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Pulte'nin "başkan tarafından güvenilen biri" olduğunu söyledi.
BEYAZ SARAY'DAKİ İSİMLER RAHATSIZ OLUYORDU
WSJ'nin belirttiğine göre Beyaz Saray'daki bazı isimler Pulte'nin Trump'a ulaşmak için hiyerarşik yapıyı atlamasından zaman rahatsız oluyordu. Ancak Trump geçmişte diğer yönetim yetkililerinin Pulte'yi görevden alma girişimlerine karşı çıkmış ve yakın çevresine Pulte'nin sadakatini takdir ettiğini söylemişti.
HAZİNE BAKANIYLA KAVGALI: LANET OLASI SURATINA YUMRUK
Wall Street Journal'ın daha önce bildirdiğine göre, Pulte ile Hazine Bakanı Scott Bessent arasındaki gerilim geçen yıl doruk noktasına ulaşmış, Bessent Trump'ın konut işlerinden sorumlu yetkilisini "lanet olası suratına yumruk atmakla" tehdit etmişti. Bessent, Pulte'nin Trump'a kendisi hakkında kötü şeyler söylediğini duymuştu.
Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Pulte'yi söz konusu göreve vekaleten atadığını açıklayan Trump, "William, Amerika'nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime ." ifadesini kullandı.
BAKANLAR DA SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Hazine Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın Pulte'yi ulusal istihbarat direktörü olarak atama kararını ülkenin geri kalanı gibi sosyal medyadan okuyarak öğrendiler. Konuya yakın kaynaklara göre, bir danışman Bessent'e haberi yaklaşan bir kongre oturumuna hazırlanırken iletti.
KÜÇÜK TRUMP PULTE
Bazı çevrelerin "Küçük Trump" olarak adlandırdığı Pulte, yönetimdeki konut başkanlığı görevini agresif bir yaklaşımla yürüterek başkanın güvenini kazandı. Pulte aralarında Senatör Adam Schiff, New York Başsavcısı Letitia James ve Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un da bulunduğu, Trump'ın hasmı olarak görülen birkaç ismin mortgage dolandırıcılığı yaptığını iddia etti.
Trump, geçen yıl Cook'u Fed yöneticiliğinden azletmek için harekete geçtiğinde Pulte'nin Cook hakkındaki iddialarına işaret etmişti. Cook'un hukuki itirazı şu anda Yüksek Mahkeme'de görüşülüyor. Schiff ve Cook herhangi bir suçla suçlanmadı.