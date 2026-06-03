Bakanların Bahçeli ziyaretinin arka planı: Tek gündem maddesi!
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Siyaset kulislerinde büyük merak uyandıran ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin elindeki dosya ile girmesiyle ilgiyi artıran kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde son aşamaya gelen ve yakında TBMM gündemine sunulacak yasal düzenlemelerin ele alındığı basına kapalı zirvenin tek gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" olduğu ve bakanların yeni yol haritalarını MHP lideriyle paylaştığı öğrenildi.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
- Ziyaretin tek gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' vizyonu olarak belirlendi.
- İçişleri Bakanı Çiftçi, görüşmeye elinde dosya ile katılarak dikkatleri üzerine çekti.
- Görüşmede, yasal düzenleme hazırlıklarının son aşamaya geldiği ve TBMM gündemine getirileceği ifade edildi.
- Bakanlar, düzenlemenin yasalaşmasının ardından kendi alanlarında atacakları adımları Bahçeli'ye sundu.
Başkent siyasetinde gözler, dün (2 Haziran) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen son dönemin en kritik zirvesine kilitlendi.
BAKANLARDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti.
BAKAN ÇİFTÇİ DOSYA İLE GİRDİ
Siyaset kulislerinde büyük merak uyandıran görüşmeye, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin elinde dosya ile girmesi ise zirvenin içeriğine dair ilgiyi artırdı.
Ziyaretin ardından her iki bakan da sosyal medya hesaplarından nezaket mesajları yayımlarken buluşmanın perde arkası ortaya çıktı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN ORTAK YOL HARİTASI
Ziyaretin perde arkasına dair detayları aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, basına kapalı gerçekleşen ve yalnızca üç ismin yer aldığı zirvenin tek gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu bildirdi.
Ağaoğlu'nun kulislerden edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir süredir titizlikle yürütülen yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine getirilmesi beklenen bu yasal pakete ilişkin süreçlerin masaya yatırıldığı görüşmede, her iki bakan da düzenlemenin yasalaşmasının ardından kendi alanlarında atacakları adımları ve kurumsal eylem planlarını MHP liderine sundu.
Ağaoğlu görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Bayram öncesinde de bahsetmiştik "Terörsüz Türkiye" kapsamında adımların hızlanacağını, yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade etmiştik, gündemine geleceğini ifade etmiştik. Tabii henüz daha gelmiş değil ancak yasal hazırlıkların aslında tamamlandığını söyleyebiliriz.
"SADECE BAKANLAR VE BAHÇELİ VARDI"
AK Parti Genel Merkezi'nde ve Külliye'de çalışmalar yürütülüyor. Bu hazırlıkların tamamında son aşamaya artık geldiğini ifade edebiliriz. Meclis'e önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. Bu çerçevede önemli bir ziyaret gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Ki oldukça önemli bir ziyaretti. Terörsüz Türkiye kapsamında bu ziyaret, yasal düzenleme ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritasının ne olacağına ilişkin bir ziyaret olduğu ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı kapıda karşıladı bakanları ve daha sonrasında yine asansöre kadar uğurladı her iki bakanı da. Görüşme üç kişi arasında geçti, başka hiç kimse bu görüşmeye, bu buluşmaya katılmış değil."
Ağaoğlu tek gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Aldığımız bilgilere göre tek gündem maddesi "Terörsüz Türkiye"ydi ve her iki bakan yasal düzenlemeden sonra kendi alanlarında yapacaklarını anlattılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Bir anlamda yol haritasını anlattılar. Daha önce de MHP lideri Devlet Bahçeli bir demeç vermişti ve bu demecinde de yine "Terörsüz Türkiye" konusundaki yol haritasına ilişkin yapılması gerekenleri bir anlamda sıralamıştı. İşte karşılıklı bu konuda görüş alışverişi de oldu ve sahadaki son durum da yine MHP liderine aktarılmış oldu"