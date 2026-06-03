Ağaoğlu'nun kulislerden edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir süredir titizlikle yürütülen yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine getirilmesi beklenen bu yasal pakete ilişkin süreçlerin masaya yatırıldığı görüşmede, her iki bakan da düzenlemenin yasalaşmasının ardından kendi alanlarında atacakları adımları ve kurumsal eylem planlarını MHP liderine sundu.

Ağaoğlu görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bayram öncesinde de bahsetmiştik "Terörsüz Türkiye" kapsamında adımların hızlanacağını, yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade etmiştik, gündemine geleceğini ifade etmiştik. Tabii henüz daha gelmiş değil ancak yasal hazırlıkların aslında tamamlandığını söyleyebiliriz.

"SADECE BAKANLAR VE BAHÇELİ VARDI"

AK Parti Genel Merkezi'nde ve Külliye'de çalışmalar yürütülüyor. Bu hazırlıkların tamamında son aşamaya artık geldiğini ifade edebiliriz. Meclis'e önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. Bu çerçevede önemli bir ziyaret gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Ki oldukça önemli bir ziyaretti. Terörsüz Türkiye kapsamında bu ziyaret, yasal düzenleme ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritasının ne olacağına ilişkin bir ziyaret olduğu ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı kapıda karşıladı bakanları ve daha sonrasında yine asansöre kadar uğurladı her iki bakanı da. Görüşme üç kişi arasında geçti, başka hiç kimse bu görüşmeye, bu buluşmaya katılmış değil."