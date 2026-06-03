Trabzonspor Noah Saviolo transferinde sona yaklaştı! Geleceğe dev yatırım
Trabzonspor, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo'nun transferinde önemli mesafe kat etti. Portekiz basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, genç futbolcu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanırken anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.
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- Trabzonspor, Vitoria Guimaraes'te forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Noah Saviolo'yu transfer etmek için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.
- Anlaşmada Saviolo'nun ileride gerçekleşebilecek transferlerinden Vitoria Guimaraes'e yüzde 15 pay verilmesi maddesi yer alıyor.
- Benfica ve Roma'nın da ilgilendiği Saviolo için transfer yarışında Trabzonspor en güçlü hamleyi yaparak öne çıktı.
- Roma'nın Vitoria Guimaraes'e 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtildi.
- 7 Mart 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu Saviolo, bu sezon Liga Portugal'da 2 gol ve 4 asist üretti.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Bordo-mavililer, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'te forma giyen Noah Saviolo'yu renklerine bağlamak üzere son detayları görüşüyor.
Karadeniz ekibi, genç oyuncunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
ANLAŞMA İÇİN SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan temaslarda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde ayrıca futbolcunun ileride gerçekleşebilecek olası transferlerinden Vitoria Guimaraes'e yüzde 15 pay verilmesini içeren bir maddenin de yer aldığı aktarıldı.
Trabzonspor yönetiminin transfer sürecini hızlandırdığı ve anlaşmanın resmiyet kazanması için son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.
BENFICA VE ROMA'YA RAĞMEN TRABZONSPOR ÖNE ÇIKTI
Noah Saviolo'nun performansı Avrupa'nın farklı kulüplerinin de dikkatini çekmişti. Portekiz devi Benfica ile İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da genç oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Roma'nın, Vitoria Guimaraes'e 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Buna rağmen transfer yarışında en güçlü hamleyi yapan kulübün Trabzonspor olduğu kaydedildi. Bordo-mavililerin hem oyuncu cephesiyle hem de kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde rakiplerinin önüne geçtiği ve sürecin olumlu ilerlediği ifade edildi.
YABANCI KONTENJANINA UYGUN PROFİL
7 Mart 2004 doğumlu olan Noah Saviolo, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. 1.81 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, kariyerinin altyapı dönemlerinde Anderlecht ve Lille formalarını giydikten sonra Vitoria Guimaraes'e transfer oldu. Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, A takım seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekti.
2025/26 sezonunda Liga Portugal'da 2 gol ve 4 asist üreten Saviolo, ligde toplam 1.959 dakika sahada kaldı. Sezon boyunca iki sarı kart gören genç futbolcu, yaşı nedeniyle Süper Lig'deki "+4" yabancı oyuncu kriterine de uyuyor.