Trabzonspor Noah Saviolo transferinde sona yaklaştı! Geleceğe dev yatırım

Roma'nın Vitoria Guimaraes'e 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtildi.

Benfica ve Roma'nın da ilgilendiği Saviolo için transfer yarışında Trabzonspor en güçlü hamleyi yaparak öne çıktı.

Trabzonspor, Vitoria Guimaraes'te forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Noah Saviolo'yu transfer etmek için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Bordo-mavililer, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'te forma giyen Noah Saviolo'yu renklerine bağlamak üzere son detayları görüşüyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan temaslarda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde ayrıca futbolcunun ileride gerçekleşebilecek olası transferlerinden Vitoria Guimaraes'e yüzde 15 pay verilmesini içeren bir maddenin de yer aldığı aktarıldı.

7 Mart 2004 doğumlu Noah Saviolo, 1.81 boyunda ve ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor.

BENFICA VE ROMA'YA RAĞMEN TRABZONSPOR ÖNE ÇIKTI

Noah Saviolo'nun performansı Avrupa'nın farklı kulüplerinin de dikkatini çekmişti. Portekiz devi Benfica ile İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da genç oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Roma'nın, Vitoria Guimaraes'e 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Buna rağmen transfer yarışında en güçlü hamleyi yapan kulübün Trabzonspor olduğu kaydedildi. Bordo-mavililerin hem oyuncu cephesiyle hem de kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde rakiplerinin önüne geçtiği ve sürecin olumlu ilerlediği ifade edildi.