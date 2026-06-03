Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio’ya İspanya kancası! Teklife sıcak bakıyor
Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 27 gole doğrudan katkı veren Marco Asensio’ya ülkesinden talip çıktı. İspanyol basını, yıldız oyuncunun yeniden La Liga’da forma giymeye sıcak baktığını ve Espanyol’un transfer için harekete geçtiğini öne sürdü.
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- Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Marco Asensio, İspanya'da forma giyme fikrine sıcak bakıyor.
- Espanyol, sportif direktör Monchi aracılığıyla Asensio'nun sözleşme şartları ve transfer maliyeti hakkında bilgi toplamaya başladı.
- İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Asensio'yu geniş kadroya çağırdı ancak turnuva kadrosuna almadı.
- Asensio, Fenerbahçe'de çıktığı 38 resmi maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
- Farklı ülkelerden bazı kulüpler de Asensio'nun durumunu izliyor ve transfer sürecine girebilir.
Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Sezon boyunca attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en etkili isimlerinden biri olan deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Asensio, yeniden ülkesinde forma giyme fikrine sıcak bakıyor.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente tarafından geniş kadroya çağrılmasına rağmen turnuva kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun, daha fazla görünürlük sağlayacak bir ortamda kariyerine devam etmeyi değerlendirdiği belirtildi.
ESPANYOL DEVREYE GİRDİ
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Espanyol'un, Asensio transferi için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sportif direktörlük görevini yürüten Monchi'nin, oyuncunun mevcut sözleşme şartları ve transfer maliyeti hakkında bilgi topladığı ifade edildi.
Haberde, İspanyol ekibinin transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendirmek amacıyla ilk temasları kurduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Espanyol yönetiminin, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezonda önemli bir hamle yapmak istediği kaydedildi.
REKABET KIZIŞIYOR
Asensio'ya ilginin yalnızca Espanyol ile sınırlı olmadığı da vurgulandı.
İspanyol basını, farklı ülkelerden bazı kulüplerin de yıldız futbolcunun durumunu izlediğini ve olası bir transfer sürecinde devreye girebileceğini yazdı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Asensio, geçtiğimiz sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.
38 resmi maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 13 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.