Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio’ya İspanya kancası! Teklife sıcak bakıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Marco Asensio, İspanya'da forma giyme fikrine sıcak bakıyor.

Espanyol, sportif direktör Monchi aracılığıyla Asensio'nun sözleşme şartları ve transfer maliyeti hakkında bilgi toplamaya başladı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Asensio'yu geniş kadroya çağırdı ancak turnuva kadrosuna almadı.

Asensio, Fenerbahçe'de çıktığı 38 resmi maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Farklı ülkelerden bazı kulüpler de Asensio'nun durumunu izliyor ve transfer sürecine girebilir.

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezon boyunca attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en etkili isimlerinden biri olan deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Asensio taraftarların sevgilisi konumunda

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Asensio, yeniden ülkesinde forma giyme fikrine sıcak bakıyor. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente tarafından geniş kadroya çağrılmasına rağmen turnuva kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun, daha fazla görünürlük sağlayacak bir ortamda kariyerine devam etmeyi değerlendirdiği belirtildi.