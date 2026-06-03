ÖSYM NATO zirvesi nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gitti: AGS, ALES/2 ve YÖKDİL/2'nin tarihi değişti!

Sınav



Ersoy, yaptığı açıklamada, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.



SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı.

Sınav Adı İlk Açıklanan Tarih Son Kesinleşen Tarih 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) 12 Temmuz 26 Temmuz 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 12 Temmuz 26 Temmuz 2026-ALES/2 26 Temmuz 2 Ağustos 2026-YÖKDİL/2 2 Ağustos 9 Ağustos