ÖSYM NATO zirvesi nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gitti: AGS, ALES/2 ve YÖKDİL/2'nin tarihi değişti!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) tarihinin 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a alındığını bildirdi. Yapılan tarih değişikliğinin ardından ÖSYM Sınav Takvimi'nde 26 Temmuz'da gerçekleştirileceği duyurulan 2026-ALES/2 2 Ağustos'a, 2 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan 2026-YÖKDİL/2 ise 9 Ağustos'a ertelendi.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 2026 sınav tarihlerinde değişiklik yaptı.
- 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 12 Temmuz yerine 26 Temmuz'a ertelendi.
- ALES/2 sınavı 26 Temmuz'a, YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos'a alındı.
- NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
- Sınav başvurusu yapan adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3-4 Haziran'da güncelleyebilecek.
ÖSYM, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinde değişikliğe gitti.
Buna göre, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) tarihleri değişti.
İLK DEĞİŞİKLİĞİ ÖSYM BAŞKANI DUYURDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
AGS VE ÖABT OTURUMLARI 26 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Buna göre, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Ersoy, yaptığı açıklamada, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.
SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı.
|Sınav Adı
|İlk Açıklanan Tarih
|Son Kesinleşen Tarih
|2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS)
|12 Temmuz
|26 Temmuz
|2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
|12 Temmuz
|26 Temmuz
|2026-ALES/2
|26 Temmuz
|2 Ağustos
|2026-YÖKDİL/2
|2 Ağustos
|9 Ağustos
ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellendi.
ADAYLAR SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİ GÜNCELLEYEBİLECEK
Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle, 8-20 Mayıs'ta 2026-MEB-AGS'nin AGS ile ÖABT oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar, istedikleri takdirde geç başvuru günleri olan 3 ve 4 Haziran'da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren en üst düzey toplantıdır. Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.