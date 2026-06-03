Mersin, Balıkesir, İstanbul... Kimi yol kesti kimi cam patlattı kimi silecek kırdı! Otobüs saldırganlarına 1 milyon TL'den fazla ceza

Mersin'de bir trafik magandası yol kesip otobüsün camını parçaladı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) REKOR CEZA Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir'de 3 şahıs içi yolcu dolu otobüse saldırdı



OTOBÜSÜ YUMRUKLAYIP SİLECEKLERİ KIRDILAR



Çanakkale-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsü ise trafikte ilerlediği sırada kimliği belirsiz magandalar tarafından durdurularak saldırıya uğradı.



Balıkesir'de 17 ZB 046 plakalı otomobilden inen 3 şahıs, içi dolu otobüsün önünü kesti. Otobüsün camlarını yumruklayan ve ön sileceğini kırarak zarar veren magandalar, içerideki yolculara zor anlar yaşattı.



Bahse konu 3 şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı. Sürücüye ve araçtakilere toplam 657 bin 719 TL ceza uygulanırken, ehliyetine 8 ay el konuldu ve otomobil 60 gün trafikten men edildi.