Mersin, Balıkesir, İstanbul... Kimi yol kesti kimi cam patlattı kimi silecek kırdı! Otobüs saldırganlarına 1 milyon TL'den fazla ceza
Trafik güvenliğini tehlikeye atan yol magandaları artan cezalara rağmen uslanmıyor. Son bir haftada otobüslerin hedef alındığı bir dizi kavga haberleri kamuoyuna yansıdı. Mersin'de ve Balıkesir'de yol kesen trafik teröristlerine rekor cezalar verildi. İstanbul'da ise bir grup motosikletli İETT otobüsüne saldırdı. Şişhane'deki olayda aracın camları yumruklandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir başka motosikletli elindeki cisimle seyir halindeki otobüsün camlarını patlattı. Bahse konu her olayda da aracın içinde yolcular vardı.
Hızlı Özet Göster
- Mersin'de bir maganda, belediye otobüsünün önünü keserek camlarını kırdı ve şiddete başvurdu.
- Balıkesir'de 3 şahıs, yolcu otobüsünün önünü keserek camlarını yumrukladı ve sileceğini kırdı.
- İstanbul'da motosiklet sürücüleri İETT otobüsüne saldırdı ve polis müdahale etti.
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir motosiklet sürücüsü otobüsün camını kırdı.
- Magandaların otobüslere saldırıları sonucunda yüksek miktarlarda para cezaları ve ehliyete el konulması gibi yaptırımlar uygulandı.
Türkiye son günlerde otobüslerin hedef alındığı bir dizi trafik kavgalarına şahitlik ediyor. Artan trafik cezalarına aldırış etmeyen yol magandaları, trafiği terörize etmeyi sürdürüyor.Yolcu otobüsleri hedefte: 657 bin liralık rekor ceza da magandaları durduramadı!
Mersin'de yol verme tartışmasında belediye otobüsünün önünü kesen maganda, yol kesip şiddete başvurdu. Otobüsün camlarını kırdı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otobüsün önünü kesip camını kıran ehliyetsiz sürücüye 420 bin TL ceza
REKOR CEZA
Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti.
Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.
OTOBÜSÜ YUMRUKLAYIP SİLECEKLERİ KIRDILAR
Çanakkale-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsü ise trafikte ilerlediği sırada kimliği belirsiz magandalar tarafından durdurularak saldırıya uğradı.
Balıkesir'de 17 ZB 046 plakalı otomobilden inen 3 şahıs, içi dolu otobüsün önünü kesti. Otobüsün camlarını yumruklayan ve ön sileceğini kırarak zarar veren magandalar, içerideki yolculara zor anlar yaşattı.
Bahse konu 3 şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı. Sürücüye ve araçtakilere toplam 657 bin 719 TL ceza uygulanırken, ehliyetine 8 ay el konuldu ve otomobil 60 gün trafikten men edildi.
ŞİŞHANE'DE MOTOSİKLET TERÖRÜ
İstanbul'da bir grup motosiklet sürücüsü, iddiaya göre yola aniden atladığını öne sürdükleri İETT otobüsünün önünü keserek araca saldırdı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Magandalara olay yerinde bulunan polis müdahale etti.
KÖPRÜDE OTOBÜSÜN CAMINI KIRDI
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı İETT otobüsü şoförüne elindeki cismi fırlattı.
Otobüsün camı kırılırken, yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.
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