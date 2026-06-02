CANLI | Sahada çatışma masada müzakere: ABD Keşm Adası'nı vurdu İran Kuveyt'teki Amerikan üssüne saldırdı
Washington-Tahran hattında kriz devam ediyor. Bir yandan mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkarken diğer yandan karşılıklı tehditler ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunmasının ardından barışa yeşil ışık yakan bir açıklama geldi. Trump görüşmelerin durduğuna yönelik haberleri yalanlarken, "Anlaşma yapmanın vakti geldi" dedi. Öte yandan İran ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. İran ABD-İran hattından son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İran ile ABD arasında bir yanda anlaşma mesajları diğer yanda da tehditler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini söyledi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
KUVEYT'TE HAVALİMANINDA HASAR
Kuveyt ordusu: İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu, çok sayıda kişi yaralandı
CENTCOM: ABD ASKERİ ZARAR GÖRMEDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.
CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.
CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurmuştu.
İRAN'DAN ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNE FÜZE VE İHA'LI MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.
CENTCOM DUYURDU: İRAN'IN KEŞM ADASI VURULDU
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran’ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" açıklamasında bulundu.
Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik saldırıların yankıları sürerken, ABD ordusundan son gelişmelerle ilgili açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İran’ın bölgedeki ABD müttefiklerini hedef aldığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve İHA’sını başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran’ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi. Kuveyt'i hedef alan 2 İran füzesinin menzil dışında kalarak düştüğü veya havada parçalandığı aktarılan açıklamada, "Bahreyn'e fırlatılan 3 füze ise ABD ve Bahreyn hava kuvvetleri tarafından imha edilmiştir" denildi.
İRAN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜK
CENTCOM’un ayrıca İran’ın bölgeden geçen sivil denizcileri hedef alan 3 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü kaydedilerek, "Amerikan kuvvetleri İran’ın Keşm adasındaki bir askeri yer kontrol istasyonuna da meşru müdafaa amaçlı saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu operasyonlar sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulanarak, "CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın sebepsiz saldırganlığına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürecektir" denildi.
"İRAN SALDIRILARI BAŞARISIZ OLDU"
CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargahı ile bölgedeki bir diğer ABD hava üssünü füze ve İHA’lar ile vurduğunu iddia ettiği belirtilerek, "İran'ın Amerikan güçlerine yönelik tüm saldırıları başarısız olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
ABD: İRAN'A SEYREDEN TANKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.
Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.
"ANLAŞMA YAPMANIN VAKTİ GELDİ"
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşma yapmanın vakti geldi. Görüşmelerin durduğuna yönelik haberler doğru değil, görüşmeler sürüyor.
"İRAN İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Rubio, “İran, ABD ile dağlarında gömülü olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda detaylı bir müzakereye girmek zorunda. Örneğin, 'Zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz' diye taahhütte bulunmaları gerek. Şimdi soru şu: Bunu hangi mekanizmalarla yapacağız? Bu müzakere edilebilir” ifadelerini kullandı.
Rubio, İran'dan yanıt almanın ‘6 güne kadar sürebileceğini’ kaydederek, Tahran'la dolaylı müzakerelerin zor olduğunu ancak yine de savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu öne sürdü.
LÜBNAN: MÜZAKEREDEN BAŞKA SEÇENEK YOK
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkede iç barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Devletin görevi vatandaşlarına sahip çıkmak ve yaşananlar karşısında hareketsiz kalmamaktır. Müzakereden başka bir seçenek yok." dedi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda serbest meslek odaları başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etti.
İç barışın ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Avn, ülkenin varlığını tehdit edebilecek her türlü girişimin yalnızca İsrail'e hizmet edeceğini söyledi.
İç barışın korunmasında Lübnan ordusu ve güvenlik kurumlarının temel rol oynadığını belirten Avn, ekonomik krize rağmen görevlerini yerine getiren bu kurumların büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine ve binlerce evin yıkıldığına dikkati çeken Avn, şunları kaydetti:
"Güç savaşmakta değil, ülkenin çıkarları doğrultusunda savaşı müzakere yoluyla sona erdirecek cesaret ve hikmete sahip olmaktadır. Devletin görevi vatandaşlarına sahip çıkmak ve yaşananlar karşısında hareketsiz kalmamaktır. Müzakereden başka bir seçenek yok."
Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD arabuluculuğunda Washington'da bugün başlayacak 4. tur müzakere görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek. İki gün sürmesi planlanan görüşmelerde tarafların, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusunu ele alması bekleniyor.
- İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler
İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.
14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.
Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.
İRAN'DAN HÜRMÜZ ŞARTI
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne başvurması gerektiğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı.
Açıklamada, tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi.
Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, Meclis'te savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. Hazırlanan tasarının yakın zamanda Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştırılacağı öngörülüyor.
İran, Boğaz'daki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirme planları kapsamında geçen ay "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi" adıyla bir kurum oluşturulduğunu açıklamıştı.
NETANYAHU: İRAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ödediği bedelin "çok ağır" olduğunu belirterek, bunun "kaçınılmaz" olduğunu söyledi ve sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada "İran'ın çoktan ödediği bedel çok ağır. İran'daki bu terör saltanatının temelleri sarsıldı. Asla eski haline dönmeyecek ve size söylüyorum ki, yıkılmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.
ABD'DEN UMMAN'A İRAN BASKISI
ABD'nin Umman'a ABD/İsrail-İran savaşında "bir taraf seçmesi" ve İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ismi açıklanmayan yetkililer Washington yönetiminin Umman'a ABD/İsrail-İran savaşında "bir taraf seçmesi" ve İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için baskı uyguladığını öne sürdü.
ABD'li yetkili, ABD'nin Umman'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda İran'a katılarak gemilere geçiş ücreti uygulamayı planladığı sonucuna varan yeni istihbarat değerlendirmesinin ardından, Umman'ı yaptırım uygulamak ve hatta bombalamakla tehdit ettiğini öne sürdü.
Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak, savaşın başlamasından bu yana Umman'ın, ABD'den gelenler de dahil çeşitli gemilere, seyrüsefer rehberliği, arama kurtarma ve tıbbi yardım sağlayarak destek verdiğini kaydetti.
İsmi verilmeyen ABD'li ve diğer ülkelerden yetkililer, savaşın başlangıcında ABD ordusuna bazı lojistik malzemelerin ulaştırılması için Umman topraklarının kullanıldığını ancak askeri yardımın sınırlı seviyede olduğunu iddia etti.
Öte yandan, Umman Enformasyon Bakanlığından, İran ile ilişkilerin kesilmesi konusundaki ABD'nin baskı yaptığı iddiaları hakkında açıklama yapılmadı.
Bakanlık, Umman'ın "istikrarı desteklemek, kargaşayı önlemek ve ortak stratejik çıkarları korumak" için ABD ve tüm ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA NELER OLUYOR?
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde "bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini" savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.
Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.
Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.
Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.
ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.