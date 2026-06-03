Akran zorbalığı ve sokak çetelerine karşı Meclis devrede: Okullarda erken uyarı sistemi ve zorunlu psikososyal tarama dönemi başlıyor
TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. 700 sayfalık bir rapor hazırladı. Alınacak hayati tedbirleri tek tek sıraladı: Okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi güçlendirilecek. Poligonlara 21 yaş altı kişiler alınmayacak. Psikososyal tarama sistemı kurulacak.
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- TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için 700 sayfalık bir rapor hazırladı.
- Raporda çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarının erken tespiti için zorunlu psikososyal tarama sistemi kurulması önerildi.
- Risk altındaki ailelere psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet yönlendirmesi sağlanması planlanıyor.
- Okul temelli erken uyarı ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve okul risk değerlendirme kurulları oluşturulması önerildi.
- Çocuğu koruyan tasarım yaklaşımının dijital platformlarda uygulanması ve bağımlılıkla mücadele politikalarının yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi.
Türkiye, ardı ardına yaşanan ve gencecik yürekleri hayattan koparan akran zorbalığı ile sokak çetelerinin neden olduğu şiddet sarmalını tartışmaya başladı. Kamuoyunda derin yaralar açan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetleri, "çocuk suçlu" kavramını TBMM'nin gündemine taşıdı.
700 SAYFALIK RAPOR 13 MADDE
TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik 700 sayfalık raporunu milletvekillerine dağıttı. Raporda son derece önemli tespitler yer aldı. Ayrıca alınacak olan tedbirler de tek tek sıralandı:
- Çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal sorunların erken tespitinin sağlanması için zorunlu psikososyal tarama sistemi kurulacak.
- Risk altında bulunan ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Sosyal hizmet yönlendirmesi yapılacak. Kriz müdahale alanında ailelere yerel hizmet modelleri ile destek sağlanacak.
- Ekonomik yoksunluk nedeniyle risk altında bulunan ailelere yönelik istihdam destekleri ve gelir artırıcı programlara öncelik verilecek.
- Okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi güçlendirilecek.
- Okul risk değerlendirme kurulları oluşturulacak ve müdahale kapasitesi geliştirilecek.
- Alternatif bir eğitim modeli ile çocukların okul terkini önleyici bir rolü olan MESEM sistemi güçlendirilecek.
- Çocuğu koruyan tasarım yaklaşımının (safe-by-design) dijital platformlarda uygulanması sağlanacak.
- Bağımlılıkla mücadele politikalarında ceza, infaz, rehabilitasyon, adli yönlendirme ve entegrasyon boyutları yeniden yapılandırılacak.
- Adli süreçteki çocuklar için bağımlılık ve risk taraması zorunlu hale getirilecek.
- Tütün, alkol, madde, dijital ve kumar bağımlılıklarına yönelik önleme çalışmaları artırılacak.
- "Kasten öldürme" suçlarında hâkim takdiriyle yaş küçüklüğüne bağlı zorunlu indirimlerin uygulanmayabileceğine yönelik düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilecek.
- Poligonlara 21 yaş altındaki kişilerin alınmaması için değişiklik yapılacak.
- Kapalı sohbet grubu veya oyun platformlarına yönelik siber denetimler ve taramaları güçlendirecek yasal düzenlemeler yapılacak.
- Çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, madde kullanımını özendirme ve dijital şiddet gibi alanlara yönelik özel izleme, erken uyarı ve hızlı müdahale sistemleri kurulacak.
Haber: Önder Yılmaz
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