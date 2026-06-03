Akran zorbalığı ve sokak çetelerine karşı Meclis devrede: Okullarda erken uyarı sistemi ve zorunlu psikososyal tarama dönemi başlıyor

Türkiye, ardı ardına yaşanan ve gencecik yürekleri hayattan koparan akran zorbalığı ile sokak çetelerinin neden olduğu şiddet sarmalını tartışmaya başladı. Kamuoyunda derin yaralar açan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetleri, "çocuk suçlu" kavramını TBMM 'nin gündemine taşıdı.

Mattia Ahmet Minguzzi, sokak çetesi tarafından hunharca katledildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve İHA'dan alınmıştır.)



700 SAYFALIK RAPOR 13 MADDE



TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik 700 sayfalık raporunu milletvekillerine dağıttı. Raporda son derece önemli tespitler yer aldı. Ayrıca alınacak olan tedbirler de tek tek sıralandı: