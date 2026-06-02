CHP’de duvara yazılan hakaret ortalığı karıştırdı: ‘Hain Kemal’ yazısı kimin odasında çıktı?
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz yeni bir skandalla gündeme geldi. Genel merkezde bir odanın duvarına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan “Hain Kemal” yazısının yazıldığı ortaya çıktı. Yazının bulunduğu odanın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’e ait olduğu ileri sürülürken, hakaret içerikli ifadeyi kimin yazdığına ilişkin tartışma başladı.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Merkezi'nde bir odanın duvarında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Hain Kemal' yazısı bulundu.
- Yazının CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in makam odasında olduğu iddia edildi.
- Ali Haydar Fırat yazıyı yazan kişinin 'paraşütle inmiş bir hanımefendi' olduğunu belirtti.
- Görüntülerin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı sonrası odaların boşaltılması sırasında çekildiği belirtildi.
- Yazıyı kimin yazdığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrası parti içinde yaşanan gerilim yeni görüntülerle bir kez daha açığa çıktı.
Genel merkezde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir odanın duvarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Hain Kemal" yazısının yer aldığı görüldü.
GENEL MERKEZDE HAKARET YAZISI
Söz konusu yazının, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in makam odasında bulunduğu öne sürüldü.
Görüntülerin genel merkezdeki odaların boşaltılmasının ardından çekildiği belirtilirken, yazıyı kimin yazdığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
ODAYI BOŞALTIRKEN YAZILDIĞI İDDİASI
Kulislerde, hakaret içerikli yazının mutlak butlan kararı sonrası odanın boşaltıldığı sırada yazıldığı iddia edildi.
Parti içinde büyük tartışma yaratan görüntüler, CHP'de karar sonrası yaşanan hesaplaşmanın genel merkez koridorlarına kadar yansıdığı yorumlarına neden oldu.
ALİ HAYDAR FIRAT'TAN GÖKÇE GÖKÇEN'E GÖNDERME
Ali Haydar Fırat, CHP Genel Merkezi'nde ortaya çıkan "Hain Kemal" yazısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Fırat, yazıyı yazan kişinin "bir hanımefendi" olduğunu belirterek, ismin zaman içinde ortaya çıkacağını söyledi. "Paraşütle inmiş arkadaşlardan biriydi" sözleri ise hakaret yazısının bulunduğu odanın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'e ait olduğu iddiası nedeniyle Gökçen'e yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.
Fırat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sloganı yazan bir hanımefendi. Zaman içinde ortaya çıkacaktır. Paraşütle inmiş arkadaşlardan biriydi."
KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ÖFKE DUVARA YANSIDI
CHP'de mutlak butlan süreciyle birlikte eski ve yeni yönetim arasında tansiyon yükselirken, genel merkezde ortaya çıkan bu yazı parti içindeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.