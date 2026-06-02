CHP’de duvara yazılan hakaret ortalığı karıştırdı: ‘Hain Kemal’ yazısı kimin odasında çıktı?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Genel Merkezi'nde bir odanın duvarında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Hain Kemal' yazısı bulundu.

Yazının CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in makam odasında olduğu iddia edildi.

Ali Haydar Fırat yazıyı yazan kişinin 'paraşütle inmiş bir hanımefendi' olduğunu belirtti.

Görüntülerin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı sonrası odaların boşaltılması sırasında çekildiği belirtildi.

Yazıyı kimin yazdığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrası parti içinde yaşanan gerilim yeni görüntülerle bir kez daha açığa çıktı. Genel merkezde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir odanın duvarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Hain Kemal" yazısının yer aldığı görüldü. CHP Genel Merkezi'nde makam odasında 'Hain Kemal' yazısı | VİDEO GENEL MERKEZDE HAKARET YAZISI Söz konusu yazının, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in makam odasında bulunduğu öne sürüldü. Görüntülerin genel merkezdeki odaların boşaltılmasının ardından çekildiği belirtilirken, yazıyı kimin yazdığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

ODAYI BOŞALTIRKEN YAZILDIĞI İDDİASI Kulislerde, hakaret içerikli yazının mutlak butlan kararı sonrası odanın boşaltıldığı sırada yazıldığı iddia edildi. Parti içinde büyük tartışma yaratan görüntüler, CHP'de karar sonrası yaşanan hesaplaşmanın genel merkez koridorlarına kadar yansıdığı yorumlarına neden oldu.