Simge Sağın ile sevgilisi İlkay Şencan'dan Bodrum-Çeşme aşkı: Sarmaş dolaş pozları gündem oldu
Uzun yıllardır özel hayatında kimseye yer vermeyen Simge Sağın, kalbinin kapılarını DJ İlkay Şencan'a açtı. Üç aydır birlikte olan çiftin romantik paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, ünlü şarkıcı sevgilisi için "Yıllardır aradığım duyguyu bana hediye etti" sözlerini ifade etti. Bodrum ve Çeşme tatilinden gelen yeni kareler ise aşkın doludizgin sürdüğünü gözler önüne serdi.
- Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yaklaşık üç aydır ünlü DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile aşk yaşıyor.
- Sağın, daha önce yalnız olmayı tercih ettiğini ve ruh eşini beklediğini açıklamıştı.
- Çift, Bodrum ve Çeşme'de tatil yaparak romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.
- 44 yaşındaki Simge Sağın, yeni ilişkisinin hayatında önemli bir değişim yarattığını söyledi.
- Şarkıcı, İlkay Şencan ile tanışmasını bir mucize olarak nitelendirdi.
Hit şarkıları ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez müzik kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.
ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU
Uzun yıllardır yalnız olmayı tercih eden ve aşk konusunda umudunu kaybettiğini dile getiren Sağın, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Bir dönem katıldığı televizyon programında genç yaşta evlenip boşandığını açıklayan ünlü şarkıcı, o günleri "Bir hayal gibi geliyor. Evlendiğimi bile bazen hatırlamıyorum. Çok da başarılı bir evlilik olmadı benim için maalesef" sözleriyle anlatmıştı.
"RUH EŞİMİ BEKLİYORUM"
Yaklaşık dört yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması çok zor. İnsan bazen ruh eşi olmayan kişilere takılı kalıyor. Ben sürdürülebilir bir tutku istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcının beklediği aşk ise sonunda karşısına çıktı.
DJ VE MÜZİK PRODÜKTÖRÜ İLE AŞK YAŞIYOR
Simge Sağın'ın yaklaşık üç aydır ünlü DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, son dönemde yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı.
BODRUM VE ÇEŞME'DE ROMANTİK TATİL
Yoğun konser maratonundan fırsat buldukça sevgilisiyle vakit geçiren ünlü şarkıcı, yaz sezonunu da İlkay Şencan ile birlikte açtı. Bodrum ve Çeşme'de tatil yapan çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. İlkay Şencan'ın plajda sarmaş dolaş çekilen kareleri "Bodrum, Çeşme" notuyla paylaşması, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"ARADIĞIM EŞ BULUNDU"
44 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir YouTube programında yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisiyle tanışmasının hayatında önemli bir değişim yarattığını söyleyen Sağın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz üç ay olacak. Aradığım eş bulundu.
SEVGİLİSİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında konuşan Simge Sağın, sevgilisi için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Şarkıcı, "Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider" demişti.
"BU KONUDA UMUDUMU KAYBETMİŞTİM"
Sağın, sözlerini "En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Astrologlar Aslan burcu için aşk yılı demişti. Ben artık bu konuda umudumu kaybetmiştim. İlk defa astrologları tebrik ediyorum. Keyfim çok yerinde" ifadeleriyle noktaladı.