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Alperen üçüncü sırada

Milli basketbolcumuz NBA’de sezonun en çok gelişim gösteren oyuncuları oylamasında 3. sırada yer aldı. Ödülü Philadelphia 76ers oyuncusu Tyrese Maxey kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Alperen üçüncü sırada

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NBA'deki gururumuz Alperen Şengün'ün de aday gösterildiği en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü Tyrese Maxey kazandı. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 normal sezonunun en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne, 319 puanla Philadelphia 76ers oyuncusu Tyrese Maxey layık görüldü.

Adaylardan Coby White (Chicago Bulls) 305 puanla ikinci olurken, Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 92 puanla üçüncü sırada yer aldı. NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Alperen, geçen sezon 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı. Milli basketbolcu, performansıyla All-Star seçilme noktasına geldiği bu sezon ise maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

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