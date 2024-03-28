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Turizmci bayram etti

Nevruz ve Paskalya’da yüzde 90 doluluk yakalayan Antalya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de büyük hareketlilik bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Turizmci bayram etti

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Nevruz, Paskalya ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili Antalya turizmini hareketlendirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısının 25 Mart itibarıyla 800 bini geçtiğini, geçen yıla oranla yüzde 17 artış olduğunu söyledi. Sezona son yılların en iyi başlangıcını yaptıklarını belirten Kavaloğlu, "Nevruz ve Paskalya peş peşe gelince açık olan otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Bayram tatilinin 9 gün olması da bu hareketliliğin devam etmesini sağlayacak" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da otellerde ciddi hareketlilik yaşandığını, Nevruz'un tesislerdeki doluluğu yükselttiğini söyledi. Avrupa'dan Paskalya dolayısıyla ciddi hareketlilik olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Avrupa'dan özellikle Antalya'ya gelen uçakların yüzde 90'ı dolmuş durumda. Sonrasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatili var. Orada da hareketlilik olacak. Sonra da Rusya'da bayram olacak. Rusya'dan da ciddi rezervasyon bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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