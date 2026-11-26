Ülkede Katolik Kilisesinin en üst organı olan CEI'nin Assisi kentinde dünkü 83. Genel Kurul toplantısında, istismar hadiselerine ilişkin "Masumlar Enstitüsü (Istituto degli Innocenti)" isimli sivil toplum kuruluşu ve Bologna Üniversitesine hazırlattığı bir rapor kamuoyuna açıklandı.

İtalya Piskoposlar Konferansı (CEI) tarafından hazırlatılan rapor, 2001-2021 döneminde 385 çocuğun istismara uğradığını, toplam 880 vakanın bildirildiğini ve yargılanan 57 rahibin hapis cezası aldığını belgeledi.

Kilisede çocuk istismarı

RAHİPLER YÜZLERCE ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

Raporda, 2001-2021'i kapsayan 20 yıllık sürece ilişkin 133 piskoposluk bölgesinde 880 istismar hadisesi bildirilirken 385 çocuk mağdurun bulunduğu ve mağdurların yüzde 70'inin 14-17 yaşlarındaki erkek çocukları olduğu ifade edildi.

Rahipler tarafından gerçekleştirilen ve fiziksel teması içeren çocuk istismarının raporda yüzde 55,6 ile en yaygın olan tür olduğu kaydedildi.

Raporda, suçlanan zanlılardan 123'ünün İtalyan yargı sistemine bildirildiği ve bunların 57'sinin kesin mahkumiyet kararı verilerek hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

CEI Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, rahiplerin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarını "korkunç bir suç" olarak nitelendirerek, "Utancımızı saklamayalım. Buna adıyla hitap etmeli ve taşıdığı dehşeti kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ülkede Katolik Kilisesinin cinsel istismar hadiseleriyle mücadelede öne çıkan derneklerden olan İstismar Mağdurları Ağı (Rete L'Abuso) ise CEI'nin bu çalışmasını "yetersiz" bulduklarını ve burada mağdurlar için "tazminat" veya "adalet" kelimelerinin geçmemesinin üzüntüsünü duyduklarını kaydetti.

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