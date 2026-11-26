İzmir Körfezi’nin temizliği için yol haritası belirlendi: İzmit Körfezi’ndeki model uygulanacak
Toplu balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi için Bakanlık ile AK Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yol haritası belirledi. Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde uygulanan dip çamuru temizliği modelini İzmir’e taşıyacaklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesinin 2024’te başlattığı dip taramasında ise ekim sonu itibarıyla Körfez’den 1,5 milyon tonu aşkın malzeme çıkarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunarken İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği başlatacaklarını duyurdu. Kurum, Körfez'deki kirliliği dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla incelediklerini, bilim insanlarının hazırladığı eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle yol haritasını belirlediklerini söyledi.
İZMİT'TEKİ TEMİZLİK MODELİ İZMİR'E TAŞINACAK
Kurum, İzmit Körfezi'nde "Avrupa'nın en büyük çevre projesi" olarak nitelendirdiği çalışmayla yaklaşık 900 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde dip çamuru çıkardıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Şimdi bu başarı modelini, göz bebeğimiz İzmir'e de taşıyoruz. Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz, güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz."
KÖRFEZ'İN TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Ağustos 2024'te İzmir İç Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından yapılan ölçümlerde, balıkların ve diğer su canlılarının yaşamı için gerekli olan çözünmüş oksijenin bazı noktalarda sıfıra kadar düştüğü belirlendi. Bakanlık, ilk incelemelerinde oksijen düşüşü ile kirliliğin balık ölümlerine yol açmış olabileceğini değerlendirdi.
Dip taramasıyla, deniz tabanında biriken çamurun su dolaşımını kısıtladığı sığ bölgelerde akışın güçlendirilmesi hedefleniyor. Ekim 2024'te açıklanan 15 maddelik eylem planında, Körfez'e karadan ulaşan kirliliği azaltmak için dere temizliği, atık su deşarjlarının daha sıkı denetlenmesi ve arıtma tesislerinin iyileştirilmesi de yer alıyor. Plan, sudaki oksijeni artıracak yöntemlerin belirlenmesini de öngörüyor.
BELEDİYENİN DİP TARAMASI SASALI AÇIKLARINA ULAŞTI
İZSU'nun 25 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Aralık 2024'te başlattığı dip taramasında Körfez'den 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkardı. Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi çıkışında taramanın tamamlanmasının ardından altı gemilik filo Çiğli Sasalı açıklarına geçti. Su derinliğinin bazı noktalarda 20–30 santimetreye kadar düştüğü bölgede, Körfez'in kuzeyindeki su dolaşımını güçlendirmek için 4 metre derinliğinde bir kanal açılması hedefleniyor.
ÇİĞLİ'DE GÜNLÜK ARITMA KAPASİTESİ 820 BİN METREKÜPE ÇIKTI
İZSU, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde dördüncü fazın tamamlanmasıyla günlük kapasitenin 820 bin metreküpe ulaştığını bildirdi. Konak, Karabağlar ve Bayraklı'da da yağmur suyu ile kanalizasyon hatları ayrılıyor. Bu çalışmayla yoğun yağışlarda atık suyun arıtma tesislerine ulaştırılması ve Körfez'e taşınan kirliliğin azaltılması amaçlanıyor.
DENİZLERDEN YAKLAŞIK 400 BİN TON ÇÖP TOPLANDI
Bütçe sunumunda deniz kirliliğiyle mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Kurum, Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında denizlerden yaklaşık 400 bin ton çöp toplayıp bertaraf ettiklerini ve denizleri 444 istasyonda anlık olarak izlediklerini söyledi.
Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için 150 noktada ve arıtma tesislerinde kesintisiz denetim yürüttüklerini, denetimleri körfezlerdeki temizlik çalışmalarıyla desteklediklerini belirtti.