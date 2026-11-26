Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , 26 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunarken İzmir Körfezi 'nde dip çamuru temizliği başlatacaklarını duyurdu. Kurum, Körfez'deki kirliliği dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla incelediklerini, bilim insanlarının hazırladığı eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle yol haritasını belirlediklerini söyledi.

"Şimdi bu başarı modelini, göz bebeğimiz İzmir'e de taşıyoruz. Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz, güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz."

Kurum, İzmit Körfezi'nde "Avrupa'nın en büyük çevre projesi" olarak nitelendirdiği çalışmayla yaklaşık 900 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde dip çamuru çıkardıklarını belirterek şöyle konuştu:

İzmit Körfezi’nde uygulanan temizlik modeli İzmir’e taşınacak. (Foto: AA)

KÖRFEZ'İN TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ağustos 2024'te İzmir İç Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından yapılan ölçümlerde, balıkların ve diğer su canlılarının yaşamı için gerekli olan çözünmüş oksijenin bazı noktalarda sıfıra kadar düştüğü belirlendi. Bakanlık, ilk incelemelerinde oksijen düşüşü ile kirliliğin balık ölümlerine yol açmış olabileceğini değerlendirdi.

Dip taramasıyla, deniz tabanında biriken çamurun su dolaşımını kısıtladığı sığ bölgelerde akışın güçlendirilmesi hedefleniyor. Ekim 2024'te açıklanan 15 maddelik eylem planında, Körfez'e karadan ulaşan kirliliği azaltmak için dere temizliği, atık su deşarjlarının daha sıkı denetlenmesi ve arıtma tesislerinin iyileştirilmesi de yer alıyor. Plan, sudaki oksijeni artıracak yöntemlerin belirlenmesini de öngörüyor.