Tanışma ’öykü’sü!

Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Bonomo eşi Öykü Karayel ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Bonomo, "Öykü'yle Gaye Su Akyol'un albüm lansmanı sırasında tanıştık. Görür görmez 'Allah sahibine bağışlasın' dedim. Tabi, beni süründürdü 6-7 ay kadar" ifadelerini kullandı.

"BENİ SÜRÜNDÜRDÜ"

Konuşmaları sırasında tanıştıktan 1,5 sene sonra evlilik teklif ettiğini söyleyen Bonomo, süreç içerisinde yaşananları da dile getirdi. Bonomo, "Öykü'nün benim albüm kaydettiğim zamanlar bir kafesi vardı. Stüdyo ve kafe karşı karşıyaydı. Ben de durmadan o kafeye gidip oturan gariban bir adamım. Aylar boyunca sürdü bu durum... Sürekli albümden çıkıp oraya gidiyordum onu görebilmek için... O anlarda çok az sohbet edebiliyorduk. Konuşma başlıyordu, o gidiyordu. Bu süreç 6-7 ay kadar sürdü. Sonra ben bir geri adım attım, 'gururumu daha fazla ayaklar altına alamam' diye. O süreçte o fark etti bu durumu... Bu sefer o adım attı. Böyle, böyle flört başladı. Takriben 1,5 sene sonra da evlendik işte" şeklinde konuştu.