Kuruluş Osmanın Begüm Hatun’u hayalini açıkladı: At binmede profesyonel olmak istiyorum

Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Ümit Gürelman'a Vefa Konseri" önceki gün Rami Kütüphanesi 'nde gerçekleşti. Etkinliğe katılan Buçe Buse Kahraman , "Musiki Eğitim Vakfı'nın her etkinliğini severek takip ediyorum. Bugün çok anlamlı... Ustayı bu şekilde onurlandırmak güzel olacak " dedi.

“Kuruluş Osman”ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman, aksiyon sahneleri hakkında konuştu.(Takvim Gazetesi)



Şu sıralar atv'de "Kuruluş Osman" dizisinde rol almaya devam ettiğini belirten oyuncu, aksiyon sahneleri hakkında ise şunları söyledi:

“Kuruluş Osman”ın Begüm Hatun’u Buçe Buse Kahraman (Takvim.com.tr)



"Başta zorlandım ama alışınca çok keyifli oldu. Daha önce de Uyanış Büyük Selçuklu'da yer almıştım. At binmeye orada başlamıştım, şimdi profesyonel olarak devam etmek istiyorum." Yaz tatili ve özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile beraberliği hakkında, "Yakın zamanda Amerika seyahati planlıyoruz sonrası kısmet"