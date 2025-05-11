Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası şok sözler! "Hangi matematik arkadaş? Şampiyon Cimbom"

ONUR ÖZKAN: MALUMUN İLANI HER sezonun dönüm noktaları vardır. Galatasaray için de tartışmasız kupadaki Fenerbahçe galibiyetinin şu anki tablodaki etkisi çok büyük. 2 Nisan'daki maçtan bu yana birçok platformda Galatasaray'ın arkasına aldığı bu rüzgarla şampiyonluğa ulaşacağını dile getirmiştik.

Dün de aslında malumun ilanı oldu biraz. Futbolda yetenek, taktik, fizik kalite tabii ki hayati öneme sahip. Ancak bunları yüksek bir konsantrasyonla birleştirmek zorundasınız. Galatasaray'ın aşırı ve gereksiz rahatlığı, bol rotasyonlu Trabzonspor'a karşı bile ciddi problem yarattı. Devre 1-0 ya da 2-0 bitmediyse, bu tartışmasız Trabzonspor'un şanssızlığı, Galatasaray'ın da şansıydı. Ancak soyunma odasında sahaya yeniden odaklandı Okan Buruk'un ekibi. Ve dominant bir oyunla galibiyet geldi. Artık rahatlıkla Galatasaray'ın şampiyonluğu için "hayırlı olsun" ifadesini kullanabiliriz. Dün geceye dair olumlu noktaların başında Muslera geliyor. 39 yaşında bile şampiyonluk modunu açabileceğini gösterdi.

Sallai belki de bu sezon takımın en başarılı sağ bek performansını veren futbolcusu oldu.

Dün de çok faydalıydı. Abdülkerim'in kafa golü birinci sınıftı. Olumsuz notlara gelecek olursak… Sara'nın yetenekleri şüphe götürmez bir gerçek. Ancak performansı ciddi soru işareti. Çabukluk ve tempo sorunu yaşıyor. Barış Alper özel bir kanat oyuncusu. Avrupa'nın elit seviyesinde fiziksel yapısı var. Ancak basit oynamayı öğrenemezse kariyeri istediği noktaya gelmez. 2 Nisan'daki Fenerbahçe galibiyetinden bu yana Galatasaray'ın arkasına aldığı rüzgarla şampiyonluğa ulaşacağını dile getirmiştik.

ULAŞ ÖZDEMİR: ROTASYONUN GÖLGESİ LİGDEKİ konumlar ve hafta içinde oynanacak Türkiye Kupası finali, iki takımın bu maça yaklaşımını doğrudan etkiledi. Galatasaray ideal kadrosuyla; Trabzonspor ise bazı kilit oyuncularını dinlendirerek sınırlı rotasyonla sahaya çıktı. Bu denge, beklentilerin aksine düşük tempolu bir başlangıç yarattı.

Normal şartlarda ev sahibi bir takımın derbide oyuna önde baskıyla başlaması beklenir.

Ancak Fatih Tekke bu ezberi bozdu. Planı, kontrollü başlamak ve Galatasaray'ı enerjisini erken tüketmeye zorlamaktı. İlk 20 dakikada Galatasaray oyuna daha hakim gözüktü. Özellikle Sara ve Yunus, Trabzonspor'un orta saha ile savunma bloğu arasındaki boşlukları ustalıkla değerlendirdi. Net fırsatlar doğmasa da, ceza sahasına sık sık giriş yaptılar ve oyunu bu alana yığdılar. Ancak Trabzonspor, bu baskıyı "aktif dinlenmeyle" savuşturduktan sonra oyunun yönünü çevirmeyi başardı. Galatasaray beklerinin arkasına yapılan koşular, pozisyon üretimini artırdı. Tartışmalı penaltı pozisyonu da dahil olmak üzere, devrenin sonuna doğru ciddi fırsatlar yakalandı. İlk yarı golsüz tamamlanmasına rağmen, inisiyatifin Trabzonspor'a geçtiği bir oyun vardı. İkinci yarıysa, senaryonun tersine döndüğü bir sürece dönüştü.

Galatasaray yine etkili başladı ancak bu kez Trabzonspor ilk devredeki gibi direnç gösteremedi. Kırılmayan baskı, Galatasaray'ın en güçlü silahı olan duran toplara dönüştü. Ligde bu alanda en çok gol atan takım olmalarının hakkını verdiler ve arka arkaya kullandıkları duran toplarla golü buldular. Bu maç, Trabzonspor'a final öncesi iki temel uyarı veriyor: İlki, duran toplara karşı daha disiplinli ve konsantre bir savunma kurgusu oluşturmak. Diğeri ise Galatasaray'ın bloklar arasına yaptığı sızmalara karşı daha sıkı alan savunması uygulamak. Zira bugün Galatasaray hücumcuları bire birde durdurulsa da, bu iki alanda verilen açıklar sonucu belirledi. Trabzonspor için Türkiye Kupası'nın anahtarı burada yatıyor: Bloklar arası bağlantıyı kapatmak ve duran toplarda kusursuz olmak.