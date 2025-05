Mahmut Uslu'dan başkanlık ve Jose Mourinho açıklaması! "Ali Koç yapamayacaksan ayrılacaksın"

Milan Skriniar (İHA)



"İMZA İLE GİTMEN OLMAZ!"



Bana eskiden 'ağabey' diyorsun, şimdi çok çirkin açıklamalar yapıyorsun. Sana bir tavsiye veriyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve büyü. Çünkü, belki anlatamıyor insanlar, iyi bir ekip kur, bekle, çalış, öğren. Bu şekilde dip dalga, bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Yapma, rica ediyorum. İyi ol. Bence ayrıl. İstersen güven oyu iste. Seçilirsen baş üstüne. İmzayla gidersen olmaz. Olmaz. Bu kibirle bizim hiçbir söylediğimize yanaşmadın.



"HER KONUDA YANLIŞ YAPTINIZ"



Siz her konuda yanlışlar yaptınız Sayın Başkan. Ben her Fenerbahçeli'yi severim, 1-2 kişi hariç. Kulüpten alanlar hariç herkesi severim. Yapılacak iş değil Herkesin bu kötü, bunun şeyini kapat, buna verme, buna yapma. Yeni jenerasyon beni tanımıyordur, 'Mahmut sivri dilli, şöyle böyle bağırıyor' derler. Ben 60 sene spora hayatımı verdim. Genç milli oyuncu oldum. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptık. Milli takım antrenörüyüm. Basketbolun sevdalısıyım. Bir gün Divan'da başkan lütfetti, 'Mahmut Uslu'ya söz verdim, 4-5 bin kişilik salon yapacağız' dedi. Kuliste 'Vallahi 11 bin dönüm yer alıyoruz, salon yapacağız' dedim. Allah nasip etti, denk düştü, Ülker ile birleştik, 4-5 bin yerine 15 binlik salonumuz oldu. Bu işlere girdik.



"2010 YILINDA İSTİFA ETTİM..."



Ben 2010'da istifa ettim. Beni Lazio maçına çağırdı. 'Sen onla bunla uğraşıyorsun, 7-8 salondan geliyor, 12-13 Murat Ülker veriyor, abuk subuk antrenörler getiriyorsun, Obradovic'i alın getirin' dedim, gece 2'de. Obradovic'i aldılar, Fenerbahçe erkek basketbolu ondan sonra yükseldi. 2 kere final oynadı, devamlı Final Four'a girdi. Sonra Obradovic'i yolladılar niye bilmiyorum. Obradovic'in önerdiği antrenörü getirdiler. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyon olacağız Final Four'da.



"AMATÖRLERDE DE BAŞARILI DEĞİLSİN!"



Fenerbahçe hedef kulüptür. Hedefi şampiyonluktur. Şampiyonluk dışındaki hiçbir şey, kesmez Fenerbahçeli'yi. Biz masa tenisini bile heyecanla seyredirdik. Biz emek verdik bu kulübe. Voleybol ikinci ligdeydi biz geldiğimizde. 100. yılda atak verdik, amatörlerde hep başa oynadık. Hep şampiyonluğa oynayacaksınız. Ben amatörlerde başarılıyız lafına inanmıyorum. Siz Türk oyuncu yetiştiremiyorsunuz, hala Eda var. Erkek basketbolda yok, hala Melih oynuyor, Türk oyuncu yok. Aşağıdan oyuncu getirmeniz lazım, o kadar antrenörler, salonlar var. Kusura bakmayın, başarılı değilsiniz.



"GİDECEKSİN! BİZ UÇURURUZ"



Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak.



"SKRINIAR'I DA AZİZ YILDIRIM SÖYLEDİ"



Bizim kadromuz çok güzel, muazzam diyor. Kabul etmiyorum. No. Kadromuz güzel değil. Son 2 oyuncu haricinde; Talisca ve Skriniar iyi değil. Skriniar'ı da Aziz söylemiş yemekte. Çok idddialı söylüyorum; rakibin senden hangi oyuncuyu alır? Sen rakipten kimleri alırsın? Sen rakibinden en aşağı 4-5 oyuncu istersin, rakibin senden Talisca ve Skriniar haricinde kimseyi almaz. Kadro budur. Aziz'in takımlarından rakipler 5 oyuncu isterdi, biz 1 tane istemezdik. Bizim kadro hep daha iyiydi.



"YAPI MI? ULUSOY DÖNEMİNDE..."



Yapı mapı diyorsunuz ya, Haluk Ulusoy döneminde, iyi Galatasaraylı ve Trabzonlu, onun döneminde 4 şampiyonluk aldık, onlara rağmen olduk. Yapı mapı en büyüğü bizdeydi, kurşunu biz yedik. Biz ismini vermeyeceğim şehirden normal çıkış yapamadık. Bütün Fenerbahçeli emekçiler bilir. Biz bunları yaşadık. Sizin yapacağınız tek şey şuydu; emek verecektiniz emek. Hakem seminerine kaç kere gittin, gideceksin. Para! Doğru dürüst transfer yapmadın.

Aziz Yıldırım (Takvim Foto Arşiv)



"BAŞKANSIN, NEREDESİN?"



Algı operasyonları! Söylemediğim şeyler var. Futbolcular ne kadar entel dantelse de bir başkanı, bir antrenörü tanır. Antrenör oynatır, başkan parayı verir. Galatasaray maçı oynanır, yoksun. Orada yoksun. Olmazsan olmaz. Beşiktaş maçı, orada olacaksın! Toplantı yapacaksın. Antrenörüne söyleyeceksin. Burası İsveç, Finlandiya değil. Milan'da eski başkan antrenöre bağırdı. Karışma marışma olmaz. Burası Türkiye, her şey olur! Devre arası bağıracaksın. Biz böyle büyüdük. Böyle kesin olmaz. Kurumsal! Ne kurumsalı, 4 kartımı iptal ediyorsun. Kurumsal olmak istiyorsan böyle hakkın olmaz. Yapmayacak mısın! Azizci diye kimseyi atmayacaksın!



"AİLEMİZ VARDI AMA GERİ DURMADIK"



2013'te Fenerbahçe'ye kimse yönetici olarak giremiyordu. Hatırlıyor musunuz! Beni Nihat Özdemir zorla soktu. 2.5 sene daha hapis yatacaktı. Bize 'omurgasız' diyorlardı, FETÖ'nün en hızlı olduğu dönemdi. Biz gövdemizi soktuk taşın altına. Çünkü Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu'nun yöneticiliğini iptal etmek istiyorlardı. İnsanlar unutuyor maalesef. O dönemde 'göz, kaş, aile' demedik. Bizim yok mu ailemiz! Demedik girdik. Vücudumuzla, her şeyimizle girdik Fenerbahçe için.



"ANTRENÖRE 'YAPI' DEDİRTEMEZSİN"



Galatasaray ile Beşiktaş maçı, Samsun Kayseri beraberliklerini de mi yapı yaptı! 2 kere Galatasaray'a yenildin, Beşiktaş'ın o kadar problemleri var, 2 kere yeniyor seni. Susacaksın! Siz antrenöre, oyuncuya 'yapı var' dedirtemezsin. O senin işin. Antrenörün, oyuncun böyle söyler. Tevekkeli değil, 'ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar' denir mi! Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin. Yazık değil mi Fenerbahçe'ye!



"GEREKİRSE BAŞKAN OLURUM"



Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur.



"İSTİFA ETMEZSE, İMZA ATARIM"



Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır.



"BÖYLE ŞEY SÖYLENİR Mİ?"



Ben olduğum müddetçe şampiyon yapmazlar denir mi ya? Böyle bir şey yok sporda. Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin. Yoksa ayrılacaksın. Yazık değil mi bu çocuklara, gençlere, Fenerbahçe'ye?



"AZİZ YILDIRIM İLE KONUŞMADIM"



Ali Koç şöyle düşünüyor herhalde, Aziz Yıldırım başkan değil lider! Bizim liderimiz! Ben ne ilk tepki koyarken saat 22.30-23.00'de ona sordum, ne de o beni aradı. O her şey bilir, bilmiyor değil. Bugünkü basın toplantısını da biliyor, Necati'yi de o yollamıştır. Bu konuda hiç konuşmadım. Benim çalışma sistemimi, ne diyeceğimi bilir. Ben de onun ne diyeceğini bilirim. Biz kader birliği yaptık, büyük savaşlar verdik. Çeklerle bu kulübü döndürdük. Kısa vadeli şeylerle döndürdük, büyük emekler verdik. Onların sayesinde evlerimize haciz de geldi. Kişisel olduğu için anlatmak istemiyorum.

Jose Mourinho (AA)



HAMDİ AKIN VE EROL BİLECİK SÖZLERİ



SORU: "Hamdi Akın'ın dünkü sosyal medya paylaşımı ve Erol Bilecik'in oğlunun derbiyi Galatasaraylı arkadaşlarıyla izlemesine ne dersiniz?"



Mahmut Uslu: "Hamdi Akın'ın ne yaptığını bilmiyorum. Erol Bilecik'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. O da yokmuş derbide. Başkan yoksa o olur. İşin ciddiyetini anlamamış insanlar. Hamdi Akın, yönetimde çalıştık, severim. Başka bir konu olursa anlatacaktım. Hamdi Akın'ı arkadaş olarak severim ama Fenerbahçeli olarak sevmem. Kendisi, Ankara Belediye Reisi vardı ta Melih ile beraber kumpas kurdular Fenerbahçe'ye. Onun için sevmiyorum. Fenerbahçe'ye bunları yapanı sevmem. Dostumdur arkadaşımdır o ayrı konu. Fenerbahçeli olarak görmüyorum onu. Yönetime girmiş, anlatıyor bir şeyler. Trabzonspor ile Ankaragücü içindeki olaylara giremezsin. En kötü günlerimizde, kan ağladığımız dönemlerde. Adama 100 sene hapis istiyorlar, hapis yattı arkadaşlar, şaka değil, Allah düşmanımı hapis yatırmasın. Yanlış yapmış ne yaptıysa.



(Hamdi Akın'ın paylaşımı) Hamdi şeyini çıkarmışsın işin. Bu kadar da olmaz. Multimilyarder oldun kardeşim. Fenerbahçe'ye 50-60 milyon para vermen lazım. Senin ihtiyacın yok!



"İNGİLİZCE DE SÖYLÜYORUM, ADAYIM"



Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe.



"HAKAN BİLAL, AZİZ YILDIRIM'I..."



Hakan Kutlualp'i Aziz Yıldırım ile barıştıran benim. İlhan Ekşioğlu ile hiç konuşmazdı. İlhan, Londra'da iş hayatına başladı. Ben konuştum İlhan ile. Ben YouTube mutup yeni öğreniyordum, konuşmasını beğendim. Çok güzel konuştun dedim. Aziz Yıldırım'ın ondan haberi olduğunu sanmıyorum Aziz Yıldıırm'ın onlara tavsiye verdiğini sanmıyorum. Adam bize 'yancı' dedi ya. Hepimizin işi gücü var. Biz Koç Holding olmaya mecbur değiliz. Kendi çapımızda biz de holdingiz. Bizim de 3-5 işimiz, 3- kuruşumuz var, kimseye müdanaa değiliz. Fenerbahçe'ye verenlerdeniz biz.



"G.SARAY'DA ÖYLE PARA VERMEZLER"



Nihat Özdemir, Nihat Özbağı, Aziz Yıldırım, Serhat Çeçen, Mahmut Uslu... Eşimiz bize çanta al dedi, o çantayı alamayız paramız yok dedik, antrenöre para ödedik. Bu kulüpte para vermeden olmaz. Beşiktaş'ı bilmem de öbür rakipte böyle şeyler yoktur.



"YOK ÖYLE BİR BORÇ!"



Bizim borcumuz 414 milyon euro'ydu. Bir tane sağ kolu vardı, kesti attı. Bir de sol kolu vardı. Burhan Bey vardı, iş adamları ona şey derler, söylemeyeyim. Yapı Kredi Genel Müdürü'ydü, yanında sağ kolu sol kolu falan oldu. Biz almışız yedik paraları stadyum paraları. 100 milyon dolar 10 senelik, 6-7 yılını kırdırdık yedik, bunu borç yazıyorlar. Yok öyle bir borç yok. Bütün kulüplerin büyük borçları var. Tuttu devlet ne yaptı, TL'ye çevirdik. Bizim TL'ye çevirince nihai borcumuz 130 milyon dolara indi. 2-3 liradan, 20 lira oldu dolar. Böyle bir şans oldu değil mi! Peki ne oldu? Yalnız faizi ödediler, ana parayı Bankalar Birliği'ne ödemedi, haydi paran pulun var. 80 milyon dolar para kaldı, o anlattıkları 600'den. Benim duyduğum o.



"SENİ DE ELEŞTİRECEKLER"



Ben tek başıma bir insanım. Ne trolüm ne bir şeyim var. Onlar başlayacaklar, şöyle böyle diye. İnsanlar konuşunca hemen Azizci oluyor. Eleştirileceksin, tabu değil. Fenerbahçe halkın takımıdır, seni de eleştirirler.



"AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK Mİ İSTİYOR?"



SORU: "Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı son dönemde çok ılımlı bir dil tercih ediyor. Bunun sebebi, kendisinin Aziz Yıldırım'dan bir destek beklemesi mi?"



Mahmut Uslu: "Onu Ali Koç'a soracaksınız. Ama bu konuda benim fikrim var, burada söylemem."



"YUKARIYLA KONUŞULDU..."



Biz her şeyi hazırlamışız. Araziler, anlaşmalar, yukarıyla konuşuldu. Hepsi bitti, projeler hazır. Stadın üstüne çıkma, okul yapmışız, spor salonu yapmışız. 7 sene geçmiş 1 tane ağaç dikilmemiş. Ne diyorsunuz ya? Onun için gitmesi lazım. Şimdi onu bunu yapacağız diyorlar, biz gidersek bunların hepsi ölür... Hiçbir şey olmaz, bunlar yapılır. Fenerbahçe burası ya.



"OSIMHEN ÇOK BÜYÜK TEHLİKE"



Bakın çok büyük tehlike var. Osimhen kalırsa işimiz kolay değil. Güçlü bir takım kurmamız lazım. Öyle bir takım kurmamız lazım ki, Osimhen'li Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Beşiktaş da iyi transferler yapacak. Trabzonspor da antrenörünü değiştirdi ve transfer yapacak.



MOURINHO GÖRÜŞMESİ



Kuvvetlendirilmiş İsmail diye bir şey çıkardı! Biz kolay olmadığı için antrenörü alıp getirelim dedik. Ondan sonra algıcılar da bunlar anlaşma yapmadı ki dediler. Aziz Yıldırım'ın sistemi şudur; hücre sistemi çalışır. Benim haberim yok, Almanya'ya gittim, 7 kişinin 2'si ol dedi, 1'i bendim. Olman lazım dedim. Ben girmem falan dedi. Boşver dedi. Ben Almanya'ya gittim. Bak anlatıyorum. Almanya'dan telefon geldi, sana söylemediler mi dediler, Önder unutmuş söylemeyi. Hemen gel çarşamba basın toplantısı var dedi. Gittin mi Portekizli'ye dedim, gittim dedi. Ben pazartesi Almanya'ya gittim, çarşamba döndüm. Mourinho ile konuşmuşlar, açık ve net. Çok önemli bir sportif direktör var ya, onu yollayıp anlaşmışlar.



MOURINHO CEVABI; "EL-FATIHA"



SORU: "Jose Mourinho ile devam edecek misiniz?"



Mahmut Uslu: "El-Fatiha! Bakacağız."