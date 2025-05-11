İBB’nin ihale skandalı! Teknik şartnameyi ihale alacak şirket hazırlamış!

2023 yılında 758594 kayıt numarasıyla İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından 52 milyon 686 bin TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verilen "Mobil Uygulama, Web Yazılım Geliştirme Ve Bakım Destek Hizmetleri Alımı İşi" başlıklı ihalede 3G istisna grubunda doğrudan firmaya verildi. İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 1172147 kayıt numaralı "İBB Yazılım Ve Uygulamaları için Uygulamalar Bütünü Çerçeve Yazılımı Geliştirilmesi (App Framework) Ve Uzaktan Eğitim Platformu Alım İşi" başlıklı ihale, 54 milyon 870 bin 700 TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verildi. Bu ihale de şartnamedeki tek marka 'APP FRAMEWORK' tanımlandığı ve şartnamenin içine Jira lisanslarının alımı işi de eklendiği için ihale açık da olsa teklif vermek mümkün değil.

Medya AŞ tarafından 2023 yılında 1470372 kayıt numarasıyla açılan "Proje Kapsamında Websitesi Teknik Altyapı Geliştirme Ve Hosting Hizmet Alımı" ihalesi yine 3G istisna ihalesi ile doğrudan ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verildi. Firma bu ihaleden ise 1 milyon 708 bin 500 TL kazandı. İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 49398 kayıt numarasıyla açılan "Gardiyan Lisans Güncellenmesi Ve Lisans Artırımı İşi" başlıklı ihalede Gardiyan ürünün ÇEKİNO'nun kendi ürünü olması nedeniyle başka bir firma tarafından satışının imkansız olduğu görüldü. İlgili firmanın kendi ürününe yönelik açılan ihalede ÇEKİNO, İBB'den 15 milyon 507 bin 500 TL aldı.

İBB'de bir ihale skandalı daha

İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 58671 kayıt numaralı "2024 Yılı İBB Platform, Devops, Mobil Uygulama Ve Web Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" başlıklı ihale, 108 milyon 505 bin 500 TL'ye ÇEKİNO/Gardiyan firmasını verildi. Bu ihalede ise İBB iştiraki BİMTAŞ ile ihaleye girdiği görüldü. İlgili ihalede ise daha önceki ihalelerde de yan teklif veren RENİS firması ve İBB şirketi İSTTELKOM yan teklif verdiği görüldü. Ancak şartnamede yer alan "İstanbulsenin uygulamasının bakımı" ve "Oracle SİEBEL Bakım Destek" başlığı da eklendiği için ihale açık da olsa başka firmalar tarafından teklif vermek mümkün olmuyor.

Bu ihalenin bir benzeri de 2023 yılında 467071 kayıt numaralı "İBB Platform, Devops, Mobil Uygulama Ve Web Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" başlıklı ihalede görüldü. Her iki ihale arasında ise sadece 6 ay olduğu görüldü.