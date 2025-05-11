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Beşiktaş'ta seçim günü! Başkan Serdal Adalı mı olacak Gürkan Aksoy mu?

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Siyah beyazlılarda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy kulübü yönetmek için yarışıyor.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 08:31
Beşiktaş’ta seçim günü! Başkan Serdal Adalı mı olacak Gürkan Aksoy mu?

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Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Serdal Adalı, kendisine rakip olarak adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy ile bir numara olabilmek için yarışıyor.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor (DHA)Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor (DHA)

Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye seçimde oy kullanma hakkına sahip.

Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

ADALI'DAN SEÇİME DAVET

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

Adalı şu ifadeleri kullandı; "Yarın Beşiktaş'ımızın seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuz, Beşiktaş'ımız için büyük bir önem arz ediyor. Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin ve hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz. Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara 'Evet' diyeceksiniz. Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli. Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti. Yarın sadece seçimi kazanmak değil, mutlak bir birlik beraberlik mesajı vererek görevimize devam etmek de bizler için büyük bir önem taşıyor. O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir. Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla ve algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu budur. Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurulumuza bekliyorum. Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine beyaz olacak. Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Gürkan Aksoy (İHA)Gürkan Aksoy (İHA)

"HER ŞEYDEN ÖNCE TARAFTARIZ"

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağan kongrede başkanlığa aday olan Gürkan Aksoy, basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulundaki isimleri tanıttı ve projelerini anlattı. Aksoy, "Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı amasız, fakatsız sevenleriz. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacak, tribünle yönetim arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş'ı özkaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil, Beşiktaş için yöneteceğiz" diye konuştu.

Serdal Adalı ve ekibi (AA)Serdal Adalı ve ekibi (AA)

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

ASİL
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer

YEDEK
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy ve ekibi (İHA)Gürkan Aksoy ve ekibi (İHA)

GÜRKAN AKSOY'UN LİSTESİ

ASİL
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım

YEDEK
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekcioğlu
Nurettin Yılgın
Sururi Kerem Güzeldoğu

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