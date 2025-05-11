Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor. (AA) 6 YIL PRİM KAZANIYOR: Kadınlar, işe başladıktan sonra dünyaya gelen her çocuğu için 2 yıl (720 gün), en çok 3 çocuk için (2.160 gün) borçlanma yapabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumlar için borçlanma talepleri de bulunuyor.

Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor. (AA) YAŞ DESTEĞİ: Önümüzdeki günlerde beklenen bir düzenleme daha var. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da masaya yatırılacak. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.

Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor. (AA) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: Çalışmayan kadınlara isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Üstelik ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletin karşılamasına yönelik düzenleme önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek. Mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olan primin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak.

Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor. (AA)



İŞ FIRSATLARI DA VAR

KOSGEB, Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'ni, girişimci kadın ise 150 bin lira artırıyor.

Women-Up projesinin ikinci fazı kapsamında 2 bin 100 kadın işverenin yanında çalıştıracağı 2 bin 100 kadın işçi için 8 ay boyunca aylık 20 bin 745 lira destek sağlanacak.





Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında işverenlere işe alınan her kadın için 32 bin 500 lira prim, vergi ve ücret desteği, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği sağlanıyor.



'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Engelli kadınlara iş koçluğu, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri ve kendi işini kurma hibe desteği gibi imkanlar sunuluyor.

Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. 200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor. Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.