Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor

Yasalarımız annelere ve anne adaylarına pek çok destek sunuyor.
Emeklilikten nakdi desteklere, izinlere kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj var. Yeni destekler de hazırlanıyor.
Yasalarımız annelere ve anne adaylarına pek çok destek sunuyor.
Emeklilikten nakdi desteklere, izinlere kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj var. Yeni destekler de hazırlanıyor.
Mevzuattaki ve hazırlığı yapılan avantajlardan bazıları şöyle:
MESAİ AYARI:
İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Anneler doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası gerekiyor.
İZİNLER ARTACAK:
Çalışan kadınların 16 haftalık doğum izni bulunuyor. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 hafta ilave ediliyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ve memurların ise 8 hafta izin imkanı var. İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor. Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor. Üstelik ücretli ve ücretsiz izin haklarının artırılması için kollar sıvandı. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması gündemde.
64 BİN 724 TL RAPOR PARASI:
Çalışan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelere bu kapsamda toplam 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) için ödeme gerçekleştiriliyor. Ödeneğin tutarı maaşa göre değişirken, en düşük tutar 64 bin 724 lira.
EMZİRME ÖDENEĞİ:
Doğum yapan anneye bin 238 lira emzirme ödeneği veriliyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Emzirme ödeneği SSK'lı ve Bağ-Kur'luların yararlanabildiği bir ödeme olup, kamu görevlisi olan sigortalılara kendi kurumları ödeme yapıyor.
DOĞUM YARDIMI:
Çalışsın- çalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için doğum yardımı güncellendi. Buna göre, ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler 5 yaşına kadar devam edecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANA EN AZ 24 BİN TL:
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda 30 gün daha ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 güne çıkıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme 12 bin 904 lira. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 11 bin 52 lira. Asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda 47 bin 912 lira geçiyor.
OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ:
Özel sektörde anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor. Bu imkan önümüzdeki günlerde yayımlanacak yönetmelikle memurlar için de hayata geçirilecek.
BAKICI İÇİN AYDA 510 EURO: SGK,
AB desteğiyle hayata geçirilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE II) kapsamında çalışan annelere destek veriyor. Aylık hibe destek tutarı tam zamanlı çalışan annelerde 510, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelerde 560 euro. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan annelere sağlanacak destek de aylık 255 euro. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu buluyor. Bakıcı istihdamı için sağlanan bu desteğe İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-20 ay arası çocuğu olan anneler başvurabiliyor. Destek çocuk 36 aylık olana kadar sürecek.
EMEKLİLİK İÇİN KOLAYLIK
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR:
Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim'den sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.
6 YIL PRİM KAZANIYOR:
Kadınlar, işe başladıktan sonra dünyaya gelen her çocuğu için 2 yıl (720 gün), en çok 3 çocuk için (2.160 gün) borçlanma yapabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumlar için borçlanma talepleri de bulunuyor.
YAŞ DESTEĞİ:
Önümüzdeki günlerde beklenen bir düzenleme daha var. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da masaya yatırılacak. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA:
Çalışmayan kadınlara isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Üstelik ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletin karşılamasına yönelik düzenleme önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek. Mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olan primin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak.
İŞ FIRSATLARI DA VAR
KOSGEB, Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'ni, girişimci kadın ise 150 bin lira artırıyor.
Women-Up projesinin ikinci fazı kapsamında 2 bin 100 kadın işverenin yanında çalıştıracağı 2 bin 100 kadın işçi için 8 ay boyunca aylık 20 bin 745 lira destek sağlanacak.
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında işverenlere işe alınan her kadın için 32 bin 500 lira prim, vergi ve ücret desteği, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği sağlanıyor.
'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Engelli kadınlara iş koçluğu, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri ve kendi işini kurma hibe desteği gibi imkanlar sunuluyor.
Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. 200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor. Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.