CANLI | PKK’nın selası okundu, feshin eli kulağında! İki ayrı kongre iddiası... Dakika dakika tüm detaylar

Ekim 2024'te Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ile başlayan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla şekillenen süreç, 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" mektubuyla farklı bir boyuta evrildi.
KANDİL SONUNDA PES ETTİ!
Şubat'tan bu yana türlü bahaneler sıralayan, süreci sabote edecek eylem ve söylemler geliştiren Kandil, sonunda pes etti. Öcalan'ın "Kongreyi toplayın fesih kararı alın" çağrısına uyarak kongreyi topladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada "Tarihi kararlar alındı" denilerek, "PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Örgütün 9 Mayıs'ta yaptığı "Tarihi kararlar alındı" açıklamasının ardından tüm gözler, PKK'nın resmi fesih bildirisine çevrildi.
Peki, fesih kararı ne zaman açıklanacak?
Kulislerde fesih kararının duyurusunun bugün yapılacağı değerlendiriliyor.
Takvim.com.tr tarihi süreci detaylarıyla aktarıyor.
"Saat 13.00 itibariyle iki kongrenin sonuçlarının birleştirilmiş ve açıklanmış olması bekleniyor" denildi.
Süreci desteklerini söyleyen Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz, 'Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya geldi.
Terörsüz TÜrkiye sürecini işaret eden Erdoğan, "Her an müjdeleri alabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz."
Erdoğan, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz. Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum" dedi.