Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Büyük umutlarla 2 yıllığına Fenerbahçe'nin başına geçirilen Jose Mourinho, uzun süredir hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak için en önemli adım olarak görülüyordu.
Büyük umutlarla 2 yıllığına Fenerbahçe'nin başına geçirilen Jose Mourinho, uzun süredir hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak için en önemli adım olarak görülüyordu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, istikrar sağlayamadığı sarı lacivertli ekiple Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Trendyol Süper Lig'de ise son 3 haftaya Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Şampiyonluğu kaybetmenin eşiğinde olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Geleceği merak konusu olan Mourinho'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
PORTEKİZ İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'nin tartışmalı teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre, Portekiz Milli Takımı, deneyimli çalıştırıcı ile ön anlaşmaya vardı.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Mourinho'yu göreve getirmek için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de haberde vurgulandı. Bu nedenle, gelişmelerin Mourinho'nun kendi isteğiyle ayrılması yönünde şekillenebileceği değerlendiriliyor.
DURUMU BELİRSİZ
Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mourinho, son dönemde kadro tercihleri ve açıklamaları nedeniyle camiada eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Takımın istikrarsız performansı sonrası sezon sonunda görevine devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.