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Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de istenen sonuçları elde edemeyen ve eleştirilerin hedefi haline gelen Jose Mourinho'nun durumu merak konusuydu. Portekizli teknik direktörün geleceği hakkındaki kararını verdiği ve ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:05
Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni adresi

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Büyük umutlarla 2 yıllığına Fenerbahçe'nin başına geçirilen Jose Mourinho, uzun süredir hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak için en önemli adım olarak görülüyordu.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

62 yaşındaki çalıştırıcı, istikrar sağlayamadığı sarı lacivertli ekiple Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Trendyol Süper Lig'de ise son 3 haftaya Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

Şampiyonluğu kaybetmenin eşiğinde olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Geleceği merak konusu olan Mourinho'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

PORTEKİZ İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin tartışmalı teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre, Portekiz Milli Takımı, deneyimli çalıştırıcı ile ön anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Mourinho'yu göreve getirmek için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de haberde vurgulandı. Bu nedenle, gelişmelerin Mourinho'nun kendi isteğiyle ayrılması yönünde şekillenebileceği değerlendiriliyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

DURUMU BELİRSİZ

Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mourinho, son dönemde kadro tercihleri ve açıklamaları nedeniyle camiada eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Takımın istikrarsız performansı sonrası sezon sonunda görevine devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

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