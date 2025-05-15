Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Jose Mourinho (AA) PORTEKİZ İLE ANLAŞTI Fenerbahçe'nin tartışmalı teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre, Portekiz Milli Takımı, deneyimli çalıştırıcı ile ön anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho (AA) Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Mourinho'yu göreve getirmek için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de haberde vurgulandı. Bu nedenle, gelişmelerin Mourinho'nun kendi isteğiyle ayrılması yönünde şekillenebileceği değerlendiriliyor.

Jose Mourinho (AA) DURUMU BELİRSİZ Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mourinho, son dönemde kadro tercihleri ve açıklamaları nedeniyle camiada eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Takımın istikrarsız performansı sonrası sezon sonunda görevine devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Fenerbahçeden Galatasaraya 2. transfer çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. transfer çalımı!