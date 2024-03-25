PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Promosyonda başvuru 'zam'anı

Zamlı promosyon için kamu bankalarına başvurular bugün başlıyor. Emekliler, bu yolla promosyonlarını 8-12 bin lira aralığından güncelleyebilecek. İsteyen maaşını taşıyabilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Promosyonda başvuru ’zam’anı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının zamlı promosyonları için başvurular bugün başlıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen banka promosyonunda maaşa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen tutarlar, yeni kararla 8 bin ile 12 bin lira aralığına yükseltilirken, güncellenen tutarlardan yararlanmak için bugünden itibaren kamu bankalarına başvuru yapılabilecek.

İLK ÖDEME 28 MART'TA
Güncelleme için maaş alınan bankaya gidilebileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Emeklilere zamlı promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla yapılmaya başlanacak. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyecek. Halen özel bankalarda 15 bin liraya varan ödeme imkanı bulunurken, rekabetle birlikte önümüzdeki günlerde daha cazip imkanların oluşması bekleniyor.

TAAHHÜT SÜRÜYORSA
3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı ya emekli tarafından bankaya geri verilecek ya da banka tarafından yeni ödenecek promosyondan düşülecek. Kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Banka bu tutarı iade alarak yeni tutarı ödeyebileceği gibi, iade almayıp yeni yapacağı promosyon ödemesinden bu tutarı indirebilecek.

MAAŞ NASIL TAŞINACAK?
İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilecek. Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten kolayca yapılıyor. Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

GÖZLER AYLIK DİLİMLERİNDE
Kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarken, maaş dilimlerine göre yapılacak ödeme tutarlarının da bugün açıklanması bekleniyor. Kasım 2022'deki protokol döneminde maaş dilimleri 3.500 TL'nin altı, 3.500-7.500 TL arası, 7.500 TL-10.000 TL arası ve 10 bin TL'nin üstü şeklinde belirlenmişti. Bu dilimlerde de bir değişiklik yapılması mümkün.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIR?
Kasım 2022'de 5 bin lira ödenen, şimdi 12 bin lira alabilecek emekli, bu ay güncelleme için başvurursa kalan sürenin tutarı şöyle hesaplanacak:
● Alınan promosyon: 5.000 TL
● Taahhüt süresi: 36 ay
● Tamamlanan süre: 16 ay
● Kalan süre: 20 ay
● Kalan sürenin tutarı/ Cayma bedeli: (5.000 /36) x 20 = 2.777,78 TL

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
Türk Telekom
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Cumhur’un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! Anketler biz kazanacağız diyor
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul’da zaferin işaret fişeğini attı: 31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer’de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA