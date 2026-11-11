Başkan Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çevre ve Gazze çağrısı: Bölgeye insanı yardımların geçişine acilen izin verilmeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İklim krizine karşı dünyaya tarihi bir çağrı yapan Başkan Erdoğan, insanlığın önünde iki yol olduğunu ifade ederek, "Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik." dedi. İsrail'in yardımları engellediğini belirten Başkan Erdoğan, "Bölgeye insanı yardımların geçişine acilen izin verilmeli. Gazze'de çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan COP31'de tarihi iklim çağrısı
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yeşille mavinin iç içe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoş geldiniz.
COP31 İklim Zirvesi'nde alınacak kararların ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
BREZİLYA VE AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR
Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.
İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür.
Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız her dakika karşı karşıya olduğumuz risk ve maliyetler artıyor.
Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik.
Küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin yok olması, doğal kaynakların ölçüsüz tüketimi, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve yıkıcı iklim hadiselerine kadar ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.
Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin iklimle mücadele yeni bir soluk kazandıracaktır. Antalya, pek çok kültürü bağrında harmanlamış bir şehrimizdir. Türkiye, binlerce yıllık tarihi ile medeniyetler merkezindedir. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elindeki fidanı dikan bir anlayış içindeyiz. Atalarız 'Yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağaca kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer görmektedir. Suyu aziz, ağacı yaşam olarak görmüştür. Türkiye olarak meseleye bu anlayışla bakıyoruz.
Kalkınma hedeflerimizi enerji yatırımlarımızı planlarken çevre etkilerini dikkate alıyoruz. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma yolunda adımlar atıyor, yeşil dönüşümü hedef alıyoruz. Enerji verimliliğini yükseltiyor, temiz ulaşım çözümlerini artırıyoruz. Yürürlüğe koyduğumuz iklim kanunu ile yapımızı güçlendirdik. Suyun her damlasını koruma altına alıyoruz. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk.
Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık projesi ile 90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı.
Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma rotasında yeniden yapılandırıyor, ekonomimizin bütün sektörlerinde yeşil dönüşümü esas alıyoruz.
Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.
İSRAİL'E TEPKİ ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Gazze'de çevre kıyımı yaşanmıştır. Asırlık zeytin ağaçları kesildi, biz bugün zeytin ağacı diktik. Toprak kirletildi, su kirletildi. Şehirler devasa enkaz yığınına çevrildi. Gazzeli kardeşlerimiz çadırlarda yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Gazze'den yürek yakan haberler geliyor. Onlarca barınak sular altında kaldı. Yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz tir tir titreyen masum çocuklar anne ve babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlık adına utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Şu çağrıyı yapmamız gerektiğine inanıyorum. Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Bölgeye insanı yardımların geçişine acilen izin verilmeli. Bu gaddarlık artık sona ermeli, erdirilmelidir. Adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım.