Yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı! Berat Albayrak gündeme getirmişti: Komisyonculuk tarihe karışacak
Üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltmayı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grubunun çalışmalarını tamamladığını ve teklifin Meclis komisyonuna gelmesinin beklendiğini açıkladı. Düzenlemenin temelinde ise dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018 yılında gündeme getirdiği komisyonculuğun sona erdirilmesi, üreticinin güçlendirilmesi ve gıdaya daha uygun fiyatlarla erişim hedefleri yer alıyor. Peki, yeni Hal Yasası ile neler değişecek?
Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı. Üretici ile tüketici arasındaki aracıların azaltılmasını, fahiş fiyat artışlarının önlenmesini ve yerli üretimin desteklenmesini hedefleyen taslak için Meclis süreci başladı.
YENİ HAL YASASI NELER GETİRECEK?
AK Parti Grubu ile ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
ARACILAR VE KOMİSYONCULAR DEVREDEN ÇIKARILACAK
Taslağın en önemli başlığını, üretici ile tüketici arasındaki aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması oluşturuyor. Üreticilerin ürünlerini doğrudan marketlere, tüketicilere veya çevrim içi satış kanallarına ulaştırmasının kolaylaştırılması planlanıyor. Böylece aracı maliyetlerinin azaltılması ve ürünlerin tarladan sofraya ulaşana kadar yaşadığı fiyat artışlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.
YERLİ ÜRÜN TEŞVİKİ
Düzenlemeyle market raflarının büyük bölümünde yerli ürün bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Yerli ürün satan marketlere vergisel teşvikler sağlanması ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.
Hallerde dijital takip sistemleri geliştirilerek stok, satış, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimleri güçlendirilecek. Kayıt dışı ticaretin ve vergi kayıplarının önüne geçilmesine yönelik hükümler hazırlanırken kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezaları getirilmesi de hedefleniyor.
BERAT ALBAYRAK 2018'DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Bugün yeniden Meclis gündemine taşınan Hal Yasası, 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da güçlü şekilde gündeme getirilmişti.
Albayrak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programı kapsamında yaptığı açıklamada, sebze ve meyve fiyatlarını doğrudan etkileyen aracılık sisteminin değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Komisyonculuğun sona erdirilmesi, üreticilerin satış imkanlarının artırılması ve lojistik kayıpların azaltılması hedeflerini paylaşan Albayrak, düzenlemenin yakın zamanda TBMM'ye geleceğini duyurmuştu.
KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK
Bu değişiklikle komisyonculuğun kaldırılacağının altını çizen Albayrak şunları söyledi:
"Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Çok özgün bir modeli Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay şekilde çalışmaya başladık. Yasal düzenleme sonrası Türkiye'ye özgün yeni bir stratejik model üzerinde eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması için çalışmalar başladı."
Albayrak 15 Ekim 2018'de düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında ise, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Çünkü Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Berat Albayrak, "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız." dedi.
Albayrak'ın aracıların azaltılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve tüketicinin gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi gibi o dönemde dile getirdiği hedefler, bugün üzerinde çalışılan taslağın da temelini oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.
BAKAN YUMAKLI: AK PARTİ GRUBU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Hal Yasası'na ilişkin son açıklama ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı bugün (6 Kasım) gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Grubunun düzenlemeye ilişkin son çalışmalarını tamamladığını ve teklifin komisyona gelmesini beklediğini söyledi.
Üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, büyük satış noktalarının ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesine yönelik bir sistem üzerinde de çalışıldığını ifade etti.
Yumaklı, şöyle konuştu:
"Hal Yasası'na ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak biz de vardık. Gıda Komitesinde zaten bunların hepsi konuşuldu; üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular. Şu anda AK Parti grubu en son çalışmalarını tamamladı. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Hep birlikte son hâlini görmüş olacağız. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirseniz, aradaki maliyetleri o kadar azaltmış olursunuz. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken."
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