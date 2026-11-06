Albayrak 15 Ekim 2018'de düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi" nin açılışındaki konuşmasında ise, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Çünkü Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Berat Albayrak, "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız." dedi.

Albayrak'ın aracıların azaltılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve tüketicinin gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi gibi o dönemde dile getirdiği hedefler, bugün üzerinde çalışılan taslağın da temelini oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.

BAKAN YUMAKLI: AK PARTİ GRUBU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Hal Yasası'na ilişkin son açıklama ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı bugün (6 Kasım) gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Grubunun düzenlemeye ilişkin son çalışmalarını tamamladığını ve teklifin komisyona gelmesini beklediğini söyledi.

Üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, büyük satış noktalarının ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesine yönelik bir sistem üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hal Yasası'na ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak biz de vardık. Gıda Komitesinde zaten bunların hepsi konuşuldu; üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular. Şu anda AK Parti grubu en son çalışmalarını tamamladı. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Hep birlikte son hâlini görmüş olacağız. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirseniz, aradaki maliyetleri o kadar azaltmış olursunuz. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken."

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