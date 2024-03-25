Emekli banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? e devlet promosyon başvurusu nasıl yapılır? Kamu bankaları (Halkbank, VakıfBank, Ziraat bankası) emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? Promosyon güncellemesi nasıl yapılır?

Emekli banka promosyon başvuruları e-Devlet ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak çoğu bankada taahhüt imzası alındığından her durumda banka şubesine gitmek gerekiyor.(Ziraat Bankası,

Bankalara gidip promosyon başvurusu yapılıyor. İlk kez promosyon başvurusu yapanlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında maaşına göre promosyon alıyor. Daha önce başka bankadan promosyon alanlar ise banka değişikliği adımıyla yeni bankasına geçip promosyonunu alabiliyor.

Banka değiştirmeden yeni promosyonu almak isteyenler de bu yönde başvuruda bulunacak.

Tüm başvurularda, taahhüt süresi dolmayanlar, kalan kısımların ücretini bankasına iade etmek zorunda olacak.

EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Emekli promosyon güncellemesi, banka şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

Emekli vatandaşlar, maaş ödemesini almak istediği banka şubelerine gidip başvurularınıı yapabilir.

Her bankanın emekliler için farklı promosyon kampanyaları bulunuyor.