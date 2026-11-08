Esprili tavırlarıyla stüdyoyu güldüren Yücel, milyonluk sorudaki kaybını olgunlukla karşıladı.

2. Soru (5.000 TL): "Toplam 530 lira tutuyor" diye söze başlayan bir satıcı cümlesini nasıl tamamlarsa muhtemelen müşterisini memnun edecek bir davranış sergilemiş olur?

A: 1000 lira diyelim, hiç uğraşmayalım

B: Biz bunu 750 liraya bağlayalım

C: Yuvarlayalım, 600 lira olsun

D: Sen 500 lira ver, yeter

Şıkları okurken "İlk üç şıkkı söyleyen bir satıcıdan kaçmak gerek, niye böyle bir şey yapsınlar?" diyerek stüdyoyu güldüren Yücel, "30 lira kara geçeriz" yorumuyla D: Sen 500 lira ver, yeter cevabını verdi ve 5.000 liraya ulaştı.

Cem Öğretir'in "7.500 lira değerinde, yuvarlayalım 8.000 olsun" esprisiyle açılan üçüncü soru, sınav maratonundan yeni çıkmış bir derece öğrencisi için oldukça tanıdıktı.

3. Soru (7.500 TL): "Fotosentez ve Kemosentez", "Enzimler" ve "Bakteriler Alemi" liselerde hangi derste işlenen konu başlıklarındandır?

A: Tarih

B: Biyoloji

C: Geometri

D: Coğrafya

AYT hazırlığında fotosentez ve kemosentezdeki ezber konuların kendisini biraz uğraştırdığını ancak bu dersi çok sevdiğini belirten yarışmacı, B: Biyoloji yanıtıyla 7.500 lirayı hanesine yazdırdı. Dördüncü soruda ise şıklardaki mobilya isimleri Yücel'i kısa süreli bir tereddüde düşürdü.