Genç yarışmacı Milyoner'de "bu şık bana göz kırpıyor" diyerek öyle bir risk aldı ki!
Kim Milyoner Olmak İster'e "sadece soru görmeye" gelen 19 yaşındaki Özgür Yücel, Yeşilçam yıldızlarını andıran kaytan bıyığı ve rahat tavırlarıyla geceye damga vurdu. Cem Öğretir'in yıllar önceki "Ninja Kaplumbağalar" dublaj sırrını açıkladığı yarışmada genç yetenek, 1 milyon liralık soruya kadar uzandı. Çift cevap jokerini kullandığı cumhurbaşkanları sorusunda doğru harfi bulmasına rağmen son saniyede aldığı karar herkesi şaşırttı.
Stüdyoya "sadece görebildiği kadar soru görmek ve eğlenmek" için adım atan 19 yaşındaki bir genç, dakikalar içinde ekran başındaki milyonların nefesini tuttuğu bir finalin başrolüne dönüştü. İlk sorulardan itibaren rahat tavırları, hazırcevaplığı ve şaşırtıcı soğukkanlılığıyla dikkat çeken genç yarışmacı, 1 milyon liralık dev soruya kadar uzandığı gecede doğru cevabı kendi hesabıyla bulmasına rağmen son saniyede aldığı kararla herkesi ters köşeye yatırdı.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sunucu Cem Öğretir'in karşısına oturan 2007 doğumlu Özgür Yücel, daha ilk dakikada sıra dışı profiliyle stüdyodan büyük alkış aldı. Bu yıl Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Yücel, yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS'de Eşit Ağırlık alanında Türkiye 35.'si, Sayısal alanında ise Türkiye 1210.'su oldu.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde hazırlık okuyan genç yarışmacının bölüm tercihiyle ilgili kurduğu "Merak ettiğim bir bölümdü, biraz girelim bakarız tarzında girdim" cümlesi, yarışma boyunca sergileyeceği rahat tavrın ilk işaretiydi. Yarışmaya sosyoloji mezunu ve eski dergi editörü olan annesi Kader Atmaca Yücel ile katılan Özgür, heyecan durumunu "orta şeker" olarak tanımlayıp sorulara odaklandı.
Sorular başlamadan önce Cem Öğretir'in gözünden kaçmayan detay ise 19 yaşındaki yarışmacının bıyıklarıydı. Nostaljik şeyleri çok sevdiğini söyleyen Yücel'in "kaytan bıyık" tarzını ünlü sunucu, Türk sinemasının efsane isimleri Ayhan Işık ve Sadri Alışık'a benzetti. İkili arasındaki "O sizin yakışıklılığınız" atışması stüdyodaki havayı ısıtırken yarışmanın ilk sorusu ekrana geldi.
1. Soru (2.000 TL): Evden çıkmadan önce yanına şemsiye almaya karar veren biri az önce cep telefonundan muhtemelen hangisini kontrol etmiştir?
- A: Vizyondaki filmleri
- B: Süper Lig puan cetvelini
- C: Hava durumunu
- D: Ulaşım kartı bakiyesini
İstanbul'daki sağanak yağmurlara atıfta bulunan Yücel, C: Hava durumunu diyerek ilk soruyu saniyeler içinde geride bıraktı. Çoğu yarışmacının yaşadığı "ilk soruda elenme korkusunu" hiç hissetmediğini söyleyen genç yetenek, hemen ikinci soruyu açtırdı.
2. Soru (5.000 TL): "Toplam 530 lira tutuyor" diye söze başlayan bir satıcı cümlesini nasıl tamamlarsa muhtemelen müşterisini memnun edecek bir davranış sergilemiş olur?
- A: 1000 lira diyelim, hiç uğraşmayalım
- B: Biz bunu 750 liraya bağlayalım
- C: Yuvarlayalım, 600 lira olsun
- D: Sen 500 lira ver, yeter
Şıkları okurken "İlk üç şıkkı söyleyen bir satıcıdan kaçmak gerek, niye böyle bir şey yapsınlar?" diyerek stüdyoyu güldüren Yücel, "30 lira kara geçeriz" yorumuyla D: Sen 500 lira ver, yeter cevabını verdi ve 5.000 liraya ulaştı.
Cem Öğretir'in "7.500 lira değerinde, yuvarlayalım 8.000 olsun" esprisiyle açılan üçüncü soru, sınav maratonundan yeni çıkmış bir derece öğrencisi için oldukça tanıdıktı.
3. Soru (7.500 TL): "Fotosentez ve Kemosentez", "Enzimler" ve "Bakteriler Alemi" liselerde hangi derste işlenen konu başlıklarındandır?
- A: Tarih
- B: Biyoloji
- C: Geometri
- D: Coğrafya
AYT hazırlığında fotosentez ve kemosentezdeki ezber konuların kendisini biraz uğraştırdığını ancak bu dersi çok sevdiğini belirten yarışmacı, B: Biyoloji yanıtıyla 7.500 lirayı hanesine yazdırdı. Dördüncü soruda ise şıklardaki mobilya isimleri Yücel'i kısa süreli bir tereddüde düşürdü.
4. Soru (10.000 TL): "Ayaklı ansiklopedi" ifadesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?
- A: Ayaklı şifonyer
- B: Ayaklı etajer
- C: Ayaklı kütüphane
- D: Ayaklı berjer
"Etajerle berjerin ne olduğunu çok bilmiyorum ama pek de bilmeme gerek yok" diyerek sesli düşünen genç yarışmacı, çok okuyan insanlara söylenen bu sözün karşılığı olarak C: Ayaklı kütüphane şıkkını seçti. Yeşil ışık yandığında ise "Bir an şifonyer çıkacak diye korktum" itirafıyla herkesi tebessüm ettirdi.
İlk baraj sorusunda stüdyoyu dünyaca ünlü klasik şarkıların melodisi doldurdu.
5. Soru (20.000 TL - 1. Baraj Sorusu): Dinlediğiniz "My Way", "Strangers in the Night" ve "Fly Me to the Moon" adlı şarkıları seslendiren kimdir?
- A: Ernest Hemingway
- B: Frank Sinatra
- C: Florence Nightingale
- D: Neil Armstrong
Şıklardaki Neil Armstrong isminin "Fly Me to the Moon" şarkısına esprili bir gönderme olduğunu hemen yakalayan Yücel, yaşına göre şaşırtıcı gelebileceğini ancak bu üç şarkıyı da sürekli dinlediğini söyledi. Sırf müziği biraz daha dinleyebilmek için süresini özellikle bekleten genç yarışmacı, B: Frank Sinatra cevabıyla 20.000 liralık ilk barajı geçti.
Süre baskısının ortadan kalktığı altıncı soruda ise çocukluk yıllarından kalan bir tekerleme vardı; ancak tekerlemeyi doğru telaffuz etmek soruyu bilmekten daha zordu.
6. Soru (30.000 TL): "Bir küçücük fıçıcık, içi dolu" şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- A: Boncuk
- B: Sucuk
- C: Turşucuk
- D: Tomurcuk
"Bir küçücük fıçıcık" derken dili sürçünce "Ne kadar zormuş söylemesi!" diyerek gülen Yücel, bilmecenin cevabının da "limon" olduğunu hatırlatıp C: Turşucuk şıkkıyla ödülünü 30.000 liraya taşıdı.
Yedinci soruya kadar tek bir joker bile kullanmadan gelen Özgür Yücel, 50.000 liralık soruda yeşil sahalardan zorlu bir bilgiyle karşılaştı.
7. Soru (50.000 TL): Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, Türkiye'de hangi futbol takımının formasını giymiştir?
- A: Gençlerbirliği
- B: Beşiktaş
- C: Galatasaray
- D: Fenerbahçe
Bu detayı daha önce bir haberde okuduğunu ancak takım adını o an çıkaramadığını söyleyen Yücel, "Hatırlayamadığıma göre üç büyükler yerine Gençlerbirliği olma ihtimali var" diyerek doğru izi sürdü. Yine de elinde tüm jokerleri dururken elenmek istemeyen yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Stüdyodaki oylama net bir tablo ortaya koydu:
- A (Gençlerbirliği): %54
- B (Beşiktaş): %19
- D (Fenerbahçe): %16
- C (Galatasaray): %11
Cem Öğretir'in "Jokerleri eve götürmeyin" tavsiyesini de dinleyen Yücel, seyircinin yüzde 54'lük kararına güvenip A: Gençlerbirliği dedi ve 50.000 lirayı garantiledi.
100.000 lira değerindeki sekizinci soru Türk edebiyatının usta şairlerinden birine aitti; ancak şıklardaki esprili bir detay, Cem Öğretir'in yıllar önceki sürpriz mesleğini ortaya çıkardı.
8. Soru (100.000 TL): Hangisi, Melih Cevdet Anday'ın "Rahatı Kaçan Ağaç" adlı şiirinde adı geçen bir yerdir?
- A: Germir bağları
- B: Etlik bağları
- C: Gesi bağları
- D: Ninja kaplumbağaları
Eşit Ağırlık derecesi yapmış biri olarak soruyu ilk saniyede bilemediği için biraz utandığını söyleyen Yücel, Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Gesi Bağları" ile şiir arasında kaldı. "Yarı yarıya jokerini kullansam ve geriye D şıkkı kalsa çok enteresan olur" derken Cem Öğretir, geçmişte bir dönem Ninja Kaplumbağalar çizgi filminde dublaj yaptığını açıkladı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Özgür Yücel'in "Hangisi, Donatello mu?" diyerek tek tahminde doğru karakteri bilmesi stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Cem Öğretir, mor bantlı ve uzun sopalı dahi kaplumbağa Donatello'nun yanı sıra baş düşmanları Shredder'ı da seslendirdiğini anlattı.
Keyifli sohbetin ardından yarı yarıya joker hakkını kullanan Yücel, korktuğu tesadüfle yüzleşti: A ve C şıkları elenmiş, ekranda gerçekten de B: Etlik bağları ile D: Ninja kaplumbağaları kalmıştı!
Ya Ninja kaplumbağaları çıkarsa saygı duyarım, elendiğim için kendimi tebrik ederim
diyerek espri yapan genç yarışmacı, B: Etlik bağları cevabıyla 100.000 liraya ulaştı.
Dokuzuncu soruda 200.000 lira için matematik dünyasından özel bir terim soruldu.
9. Soru (200.000 TL): Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya ne ad verilir?
- A: Olağanüstü sayı
- B: Harika sayı
- C: Mükemmel sayı
- D: Fevkalade sayı
Süre sınırı olmadığı için önce 2, 3, 4 ve 12 gibi sayıları tek tek deneyerek bölenlerini toplamaya başlayan Yücel, kısa süre sonra "Sayıyı bulsam da nereye varacağım, ismini söylemeyecek ki" diyerek kendi haline güldü. Kavramın İngilizceden ("magnificent" veya "perfect") çevrilmiş olabileceğini düşünerek doğru cevaba çok yaklaşsa da "olağanüstü" seçeneği aklını çeldi.
Elindeki son klasik joker olan telefon joker hakkını kullanmaya karar veren Yücel, bu yıl YKS'de Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanan arkadaşı Burak Yurtseven'i aradı. Sürenin bitimine 5 saniye kala arkadaşından gelen net "Mükemmel sayı" yanıtına güvenen yarışmacı, C: Mükemmel sayı diyerek 200.000 lirayı da hanesine yazdırdı. Cem Öğretir'in İngilizcedeki "perfect number" karşılığını hatırlatmasıyla Yücel'in sevinci ikiye katlandı.
İkinci baraj sorusu olan 300.000 lirayı ve ardından 500.000 liralık 11. soruyu da aşan Özgür Yücel, yarışmanın en büyük virajlarından biri olan 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu açtırdı. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının soyadlarında geçen harflerin sayısı üzerine kurulu olan bu dev soruda şıklar dört ünlü harften oluşuyordu:
- A: A
- B: E
- C: Ö
- D: Ü
Atatürk, İnönü, Bayar, Korutürk, Evren, Özal, Sezer, Gül ve Erdoğan soyadlarındaki harfleri zihninden tek tek sayan Yücel, kendi hesabına göre A harfini 6, E harfini ise 5 kez buldu. Elindeki son koz olan çift cevap joker hakkını devreye sokan genç yarışmacı,
Biz şu an 1 milyonluk soruya cevap veriyoruz değil mi ya? Hiç öyle hissetmiyorum, çok keyif alıyorum
diyerek ilk hakkında en yüksek bulduğu A: A şıkkını söyledi.
Ancak saniyeler sonra A şıkkının kırmızı yanmasıyla stüdyodaki neşeli hava yerini bir anda yüksek gerilime bıraktı. "Şu an biraz gerildim, eğlenme seviyesi azalmış olabilir" diyerek derin bir nefes alan Yücel, ikinci ve son hakkı için cumhurbaşkanlarını baştan saymaya başladı.
İkinci sayımında Atatürk, İnönü, Korutürk ve Gül soyadlarındaki Ü harflerini toplayarak 4'e ulaşan Yücel, "Ü de çok olmuş ya!" diyerek ikileme düştü. Kendi hesabında bile E harfini 5, Ü harfini 4 bulmasına ve "E demek bana daha mantıklı gelse dahi..." demesine rağmen, 1 milyonluk soruda ters köşe bir cevap olabileceği fikri zihnini kurcalamaya başladı.
Çift cevap jokerini kullandığı için çekilme hakkı kalmayan genç yarışmacı,
YKS'de de salladığım birkaç soru tutmuştu. Benim için 1 milyondan 300 bine iniş diye bir şey yok, sıfırdan 300 bine çıkacağım
diyerek kararını açıkladı. İç sesini dinleyen Yücel, o anki düşüncesini şu sözlerle anlattı:
Sallarken şu an içimde bana Ü göz kırpıyor. 'Ben çok nadir bir harfim, beni normalde çok görmezsiniz ama tam da bu yüzden 1 milyonluk soru olsaydım ben cevap olabilirdim, çünkü insanlar Ü'yü düşünmez' diyor. Şaka gibi bir risk alacağım. Hep E daha fazla dedim ama şu anda D şıkkı Ü, son kararım.
Yücel'in zihninden sayarken unuttuğu Cemal Gürsel ve Süleyman Demirel soyadları ise tablonun gerçek sonucunu çoktan belirlemişti:
- E harfi: Gürsel (1), Evren (2), Demirel (2), Sezer (2) ve Erdoğan (1) soyadlarıyla toplam 8 kez geçiyordu.
- A harfi: Cevdet Sunay'ın da eklenmesiyle toplam 7 kez yer alıyordu.
- Ü harfi: İnönü, Gürsel, Korutürk ve Gül soyadlarıyla 5'te kalıyordu.
Cem Öğretir'in "Demirel'i unuttunuz, Süleyman Demirel!" hatırlatmasıyla elini alnına götüren Özgür Yücel, D şıkkının kırmızı, doğru cevap olan B: E seçeneğinin yeşil yanmasını "Gitti! Yapacak bir şey yok, dediğim gibi öğrenmiş olduk" diyerek gülümseyerek karşıladı. Yarışmanın başında söylediği gibi stüdyodan hem eğlenerek hem de 300.000 TL'lik ödül çekiyle ayrılan 19 yaşındaki genç, uzun süre alkışlandı.