YENİ Parti'de kurultaya 3 kala son kulisler! Özgür Özel kendi 'CAO'sunu kuruyor: Bay Kemal korkusuyla tüm vekiller listeye
YENİ Parti'nin ilk kurultayına "parti içi şaibe" gölgesi düştü. Özgür Özel, Parti Meclisi ve liste operasyonuna girişti. Kimlerin PM'ye gireceği daha kurultay yapılmadan belirlendi. CHP'ye geçişleri önlemek için kontenjan 150'ye çıkarıldı. Tüm vekillerin listeye yazılacağı öğrenildi. Öte yandan Özel, örgütü kendine bağlayıp kendi 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kurmak için de hamleyi yaptı. Buna mukabil Silivri'den "Dilek İmamoğlu" hamlesi geldi. Esas kriz ise delege listelerinde yaşanıyor. Takvim.com.tr YENİ Parti'nin kurultayına 3 kala son kulisleri aktarıyor.
YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara'da yapılacak olan 1. Olağan Kurultayı'na yine "şaibe" gölgesi düştü. Koltuğu üzerinde tahakküm kuran odakları pasifize etmek isteyen ve cumhurbaşkanlığı adaylığı planları yapan Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) operasyonuna girişti.
Özel, mevcutta 80 üyesi olan PM'yi 150 üyeye çıkaracak. Parti Meclisi'nin 150 üyeye çıkarılmasına ilişkin hüküm, Kurucular Kurulu kararıyla parti tüzüğüne eklendi.
150 kişilik PM'nin yasama grubu, örgüt grubu ve politika geliştirme grubu olmak üzere üç gruptan oluşması planlanıyor.
ÖRGÜTÜ KENDİNE BAĞLAYIP KENDİ 'CAO'SUNU KURUYOR!
Özgür Özel'in PM operasyonunun bir diğer yansıması da örgütlere verilen 40 kişilik kontenjan ve 30 kişi olarak belirlenen politika geliştirme grubunda görüldü.
YENİ Partili kurmaylar konuya ilişkin "Genel başkanın ilk seçildiğinden bu yana örgütlere ayrı bir önem verdiğini biliyoruz. Üye temsilini, örgüt temsilini önemsiyor. Bu nedenle PM'de de örgütün önemli bir temsili olması gerektiğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu.
Özgür Özel'in özel olarak istediği 30 kişilik politika geliştirme grubu deyim yerindeyse Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hareket edecek. Bu hamle, Özel'in adaylık yolunda attığı ilk somut adım olarak kayda geçti.
"Genel Başkan CAO gibi özel bir grup oluşturmak istedi" diyen YENİ Partili bir kurmay şu ifadeleri kullandı:
Daha önce Gölge Kabine, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi uygulamalarımız olmuştu. Burada Türkiye'nin sorunlarına çözüm kuracak ekiplerimizi göstermiştik. Yine dış politika, sağlık, eğitim gibi alanlarda da çalışma gruplarımız vardı. Genel başkan bunlar için de özel gruplar oluşturmak istedi. Çünkü sadece bir kişi yetmez, bir ekibin olması gerekir. Yani yeni yapılanmasıyla Parti Meclisi hem bir mücadele içinde vefayı gösterecek hem de partiyi iktidara taşıyacak örgüt kadrolarını, Türkiye'nin sorunlarını çözecek alanında uzman isimleri taşıyacak.
BAY KEMAL KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI: TÜM VEKİLLER PM'YE
Bilindiği üzere YENİ Parti'nin 90 milletvekili var ve bir bölümü grup yönetiminde yer alıyor. Geriye kalan 80 milletvekilinin 80'inin de PM'ye alınması bekleniyor.
Bu durum "Parti içi demokrasi" söylemini havada bıraktı. YENİ Parti kurultayı için "Kimlerin PM'ye gireceği şimdiden belli. Şeklen kurultay yapıyorlar" yorumları yapıldı.
Bir süredir YENİ Parti'den CHP'ye geçmek isteyen vekiller kamuoyunun gündeminde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "arınma" şartıyla YENİ Parti'den gelecek isimlere yeşil ışık yakmıştı.
Nitekim YENİ Parti kurultayında PM'ye giremeyen ve kendilerini dışlanmış hisseden milletvekillerinin CHP'ye geçeceği konuşuluyordu.
"İSTİFALARI ÖNLEMEK İÇİN"
Özgür Özel, CHP'ye geçişlere önlemek için PM üye sayısını 150'ye çıkardı. Özel'in parti içindeki çatlak sesleri kesmek, CHP'ye geçmek isteyen vekilleri partide tutmak için bu hamleyi yaptığı söyleniyor.
PM DIŞINDA BIRAKILAN 4 İSİM DÖNECEK Mİ?
Buna göre, daha önce Parti Meclisi dışında bırakılan ve adları rüşvet ile yolsuzluk iddialarına karışan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba gibi isimlerin Özel'in yeni yönetim listesine girmesi bekleniyor.
SİLİVRİ'DEN GELEN DİLEK İMAMOĞLU DAYATMASI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da PM'ye gireceği kulislerde konuşuluyor.
Silivri'den gelen "Dilek İmamoğlu" hamlesi Özgür Özel'in merkezinde olduğu "Genel Başkan kim?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Kurultay öncesi delege listelerinde de büyük kriz yaşanıyor.
KRİZİN "AĞBABA"SI DELEGE LİSTELERİNDE
Veli Ağbaba'nın çekirdek ekibi delege listelerine yazılmayınca üst düzey bir istifa geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'de "koltuk hesabı kavgası" olduğunu belirtip zehir zemberek sözlerle istifa etti.
Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.
YENİ Partili kurmaylar tarafından kurultay delegesi olarak listeye yazılmayan Candan Yüceer, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim.
Aynı zamanda tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in kuzeni olarak biliniyor.