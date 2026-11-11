YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara'da yapılacak olan 1. Olağan Kurultayı'na yine "şaibe" gölgesi düştü. Koltuğu üzerinde tahakküm kuran odakları pasifize etmek isteyen ve cumhurbaşkanlığı adaylığı planları yapan Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) operasyonuna girişti.



Özel, mevcutta 80 üyesi olan PM'yi 150 üyeye çıkaracak. Parti Meclisi'nin 150 üyeye çıkarılmasına ilişkin hüküm, Kurucular Kurulu kararıyla parti tüzüğüne eklendi. 150 kişilik PM'nin yasama grubu, örgüt grubu ve politika geliştirme grubu olmak üzere üç gruptan oluşması planlanıyor.

Özgür Özel kurultay öncesi Parti Meclisi (PM) ve liste operasyonuna girişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





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Özgür Özel'in PM operasyonunun bir diğer yansıması da örgütlere verilen 40 kişilik kontenjan ve 30 kişi olarak belirlenen politika geliştirme grubunda görüldü.



YENİ Partili kurmaylar konuya ilişkin "Genel başkanın ilk seçildiğinden bu yana örgütlere ayrı bir önem verdiğini biliyoruz. Üye temsilini, örgüt temsilini önemsiyor. Bu nedenle PM'de de örgütün önemli bir temsili olması gerektiğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu.



Özgür Özel'in özel olarak istediği 30 kişilik politika geliştirme grubu deyim yerindeyse Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hareket edecek. Bu hamle, Özel'in adaylık yolunda attığı ilk somut adım olarak kayda geçti.