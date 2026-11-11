Usta oyuncu, yıllar sonra yaptığı açıklamada bu karakteri oluştururken İngiltere'de tanıdığı gerçek bir cezaevi müdüründen esinlendiğini anlatmıştı. Keach, söz konusu müdürün mahkûmlara karşı şefkatli yaklaşımından ve onların topluma yeniden kazandırılması için gösterdiği çabadan etkilendiğini belirtmişti.

ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ KAZANDI Tiyatro sahnesindeki başarısını beyaz perdeye de taşıyan Keach, kariyeri boyunca çok sayıda önemli yapımda rol aldı. 'American History X', 'The Bourne Legacy', 'The Long Riders' ve Oscar adayı 'Nebraska' gibi filmlerde izleyici karşısına çıkan oyuncu, Ernest Hemingway'i canlandırdığı altı saatlik mini diziyle Altın Küre ödülüne layık görüldü. Keach'in bu rol için yaklaşık 16 kilo aldığı da biliniyor. Ünlü oyuncunun son sinema performansı ise 'Jay Kelly' filminde George Clooney'nin babasını canlandırdığı rol oldu.

KARİYERİNDEKİ SEÇİMLERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI Sadece tek bir karakterle anılmak istemeyen Keach, oyunculuk hayatı boyunca farklı türlerde ve birbirinden uzak karakterlerde rol almayı tercih etti. 2012 yılında verdiği bir röportajda kariyerine ilişkin konuşan sanatçı, farklı rolleri seçmesinin kendisine zaman zaman bedel ödettiğini ancak Hamlet, III. Richard ve Kral Lear gibi karakterleri canlandırma fırsatını hiçbir şeye değişmeyeceğini ifade etmişti.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Usta oyuncunun hayatı yalnızca başarılarla değil, zorlu dönemlerle de gündeme geldi. Keach, 1984 yılında Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Dokuz ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu, yaklaşık altı ay sonra serbest bırakıldı.