Hollywood'dan acı haber! Prison Break'in yıldızı Stacy Keach hayatını kaybetti
Hollywood dünyası usta oyuncu Stacy Keach'ten gelen acı haberle sarsıldı. Prison Break ve Mike Hammer dizileriyle hafızalara kazınan 85 yaşındaki aktörün hayatını kaybettiğini eşi duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü yıldızın ölüm nedeni de belli oldu.
Usta oyuncunun ölüm haberini eşi Malgosia Tomassi Keach duyurdu. Eşinin açıklamasına göre Keach, ciddi kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliğiyle verdiği uzun mücadelenin ardından Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde yaşamını yitirdi.
Ünlü aktör, 2017 yılında Chicago'da sahne aldığı sırada da kalp krizi geçirmiş ve rahatsızlanmasının ardından rol aldığı tiyatro oyunu iptal edilmişti.
MİKE HAMMER ROLÜYLE EFSANELEŞTİ
Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Stacy Keach, özellikle yazar Mickey Spillane'in yarattığı özel dedektif Mike Hammer karakteriyle dünya çapında ün kazandı.
Televizyon ekranlarında canlandırdığı sert mizaçlı, kendine özgü tavırlarıyla dikkat çeken dedektif karakteri, Keach'in kariyerindeki en unutulmaz rollerden biri oldu.
Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla da adından söz ettiren oyuncu; Hamlet, III. Richard ve Kral Lear gibi tiyatro tarihinin önemli karakterlerini canlandırdı.
PRISON BREAK'TEKİ KARAKTERİNİN İLHAM KAYNAĞI ŞAŞIRTTI
Türk izleyicisinin de yakından tanıdığı Keach, 2005-2007 yılları arasında 'Prison Break' dizisinde canlandırdığı hapishane müdürü Henry Pope karakteriyle dikkat çekti.
Usta oyuncu, yıllar sonra yaptığı açıklamada bu karakteri oluştururken İngiltere'de tanıdığı gerçek bir cezaevi müdüründen esinlendiğini anlatmıştı.
Keach, söz konusu müdürün mahkûmlara karşı şefkatli yaklaşımından ve onların topluma yeniden kazandırılması için gösterdiği çabadan etkilendiğini belirtmişti.
ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ KAZANDI
Tiyatro sahnesindeki başarısını beyaz perdeye de taşıyan Keach, kariyeri boyunca çok sayıda önemli yapımda rol aldı.
'American History X', 'The Bourne Legacy', 'The Long Riders' ve Oscar adayı 'Nebraska' gibi filmlerde izleyici karşısına çıkan oyuncu, Ernest Hemingway'i canlandırdığı altı saatlik mini diziyle Altın Küre ödülüne layık görüldü. Keach'in bu rol için yaklaşık 16 kilo aldığı da biliniyor.
Ünlü oyuncunun son sinema performansı ise 'Jay Kelly' filminde George Clooney'nin babasını canlandırdığı rol oldu.
KARİYERİNDEKİ SEÇİMLERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Sadece tek bir karakterle anılmak istemeyen Keach, oyunculuk hayatı boyunca farklı türlerde ve birbirinden uzak karakterlerde rol almayı tercih etti.
2012 yılında verdiği bir röportajda kariyerine ilişkin konuşan sanatçı, farklı rolleri seçmesinin kendisine zaman zaman bedel ödettiğini ancak Hamlet, III. Richard ve Kral Lear gibi karakterleri canlandırma fırsatını hiçbir şeye değişmeyeceğini ifade etmişti.
HAPİS CEZASININ ARDINDAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Usta oyuncunun hayatı yalnızca başarılarla değil, zorlu dönemlerle de gündeme geldi.
Keach, 1984 yılında Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Dokuz ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu, yaklaşık altı ay sonra serbest bırakıldı.
Yaşadığı bu olayın ardından uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarına yönelen Keach, üniversitelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde gençlerle deneyimlerini paylaştı.
GERİDE UNUTULMAZ ROLLER BIRAKTI
Oyuncu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Keach, California Üniversitesi ve Yale Drama Okulu'ndaki eğitiminin ardından Fulbright bursuyla Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.
Broadway'de sahnelenen 'Indians' oyunundaki Buffalo Bill performansıyla Tony Ödülü'ne aday gösterilen sanatçı, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyerinde birçok farklı karaktere hayat verdi.
Dördüncü evliliğini Malgosia Tomassi ile yapan usta oyuncunun Shannon ve Karolina adlarında iki kızı bulunuyor.
Stacy Keach, geride onlarca yıllık oyunculuk kariyerini, unutulmaz karakterlerini ve sinema tarihine geçen performanslarını bıraktı.