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Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kayıtlardaki erkek sesi Kervan Eminoğlu'na mı ait? "Atla camdan..."

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını iki ayrı uzmana inceletti. Hazırlanan raporlarda Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ve Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" sözleri dikkat çekti. Kayıtlarda duyulan erkek sesinin ise Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi.

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Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kayıtlardaki erkek sesi Kervan Eminoğlu'na mı ait? "Atla camdan..."

Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Harmanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay esnasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülter, 9 Ekim 2026 tarihinde "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İKİ AYRI SES İNCELEMESİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, evin içindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde iki ayrı ses incelemesi yaptırdı. Avukatların talebi doğrultusunda hazırlanan ilk bilimsel mütalaa, 28 Ekim 2026 tarihinde adli ses ve görüntü incelemeleri ile adli bilimler ve kriminalistik alanlarında uzman bir bilirkişi tarafından düzenlendi. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım 2026'da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu uzmanı Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlandı.

Güllü'nün hayatını kaybetti evin içindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde iki ayrı ses incelemesi yapıldı.Güllü'nün hayatını kaybetti evin içindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde iki ayrı ses incelemesi yapıldı.

"BEN KAPATTIM KAMERALARI"

Mustafa Arapoğlu'nun hazırladığı uzman raporunda, güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan konuşmalar dakika ve saniye bazında zaman damgaları kullanılarak kronolojik şekilde listelendi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iki ayrı uzman raporunda, evdeki kameranın ses kayıtları mercek altına alındı.Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iki ayrı uzman raporunda, evdeki kameranın ses kayıtları mercek altına alındı.

Saat / Konuşan
İfade
01.02 – Tuğyan Ülkem Gülter
"Nasılsın?"
01.04 – Tuğyan
"Abim kapattım kameraları"
01.08 – Tuğyan
"Ben kapattım kameraları"
01.51 – Tuğyan
"Malkatayı istemişti. Öyle atıcam"
01.53 – Sultan Nur Ulu
"Nasıl yani?"
01.54 – Tuğyan
"Nasıl yapacağımı düşünüyorum"
01.57 – Sultan
"Git al"
02.32 – Erkek sesi
"Sence korkutmaya mı çalışıyor"
02.33 – Sultan
"Korkutmaya çalışıyor"
03.05 – Güllü
"Valla aşağı inmez"
03.08 – Güllü
"Bak manyaklara bak"
03.18 – Tuğyan
"Gel gel"
03.21 – Güllü
"Kız gelsene buraya"
"KOŞ ANNEM YOK, KOŞ"
Saat / Konuşan
İfade
03.40 – Tuğyan
"Elini de bırakmıyor muydu ki"
03.41 – Güllü
"Bırak beni"
03.45 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Bırak"
03.49 – Tuğyan
"Kes kız"
04.02 – Sultan
"Beni izliyo beni izliyo"
04.05 – Tuğyan
Gülme sesi
04.08 – Sultan
"At"
04.29 – Tuğyan
"Özür dile"
04.31 – Tuğyan
"Telefonu aç"
04.56 – Tuğyan
"Atla camdan"
04.58 – Tuğyan
"Aç köpek"
05.00 – Tuğyan
"Anne bak"
05.02 – Tuğyan
"Aç"
05.10 – Güllü
Hakaret içerikli ifade
05.11 – Tuğyan
Gülme sesi
05.22 – Güllü
"Ah"
05.24 – Ses kaydı
Çarpma sesi
05.26 – Ses kaydı
Çarpma sesi
05.29 – Tuğyan
"Koş annem yok, koş"

ANALİZLER KOPYA ÜZERİNDEN

Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi. Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

"GÜLLÜ: BIRAK BENİ"

Saat / Konuşan
İfade
02.52 – Güllü
"Herkes tamam mı?"
02.55 – Tuğyan
"Herkes tamam" (Kısık sesle)
02.57 – Güllü
"O ne lan?"
03.05 – Güllü
"Valla aşağı inmez"
03.08 – Güllü
"Bak manyaklara bak"
03.14 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Ay eşek"
03.18 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Gel gel"
03.21 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Kız gelsene buraya"
03.41 – Güllü
"Bırak beni"
03.45 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Bırak"
04.02 – Tuğyan veya Sultan
"Neyi itiyor / neyi izliyor - beni itiyor / beni izliyor" (İki farklı olasılık)
04.25 – Erkek sesi
"Hayır"
04.27 – Erkek sesi
"Görmek istemiyorum"
04.30 – Tuğyan
"Özür dile"
04.35 – Sultan
"Ben görmesini istiyorum"
04.57 – Erkek sesi
"Atla camdan"
04.58 – Tuğyan
"Aç köpek, sen defol"
05.01 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Annem atsın"
05.02 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Anne bak at şunu"
05.24 – Ses kaydı
Çarpma ve sürgü sesi
05.26 – Ses kaydı
Çarpma ve "ah" sesi
05.29 – Tuğyan
"Koş"
05.31 – Tuğyan
"Annem atlamış"
05.47 – Çiğdem
"Tuğyan"
05.54 – Konuşmacı belirtilmemiş
"Abi sen…" Kayıt sonu – Tuğyan: "Anne, anne" (Bağırma ve çığlık sesleri)

ERKEK SESİ İDDİASI GÜNDEMDE

Hazırlanan raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar da öne çıktı. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25'inci saniyesinde "Döndü banyodan?", 2 dakika 27'nci saniyesinde "Ortama göre bir şey", 2 dakika 32'nci saniyesinde ise "Sence korkutmaya mı çalışıyor?" sözlerinin duyulduğu aktarıldı. Aynı kaydın 4 dakika 20'nci saniyesinde "Kapıyı kapat", 4 dakika 47'nci saniyesinde "Şeref yok", 4 dakika 54'üncü saniyesinde "Atsın" ve 5 dakika 9'uncu saniyesinde "Kapandım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar öne çıktı.Raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar öne çıktı.

Diğer uzman tarafından hazırlanan raporda ise erkek sesine atfedilen konuşmalar arasında 4 dakika 25'inci saniyede "Hayır", 4 dakika 27'nci saniyede "Görmek istemiyorum" ve 4 dakika 57'nci saniyede "Atla camdan" sözleri sıralandı. Ancak her iki raporda da söz konusu erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir kimlik tespitine yer verilmedi.

SİGARA İZMARİTİ İÇİN İNCELEME ÖNERİSİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi.

Kayıtlarda duyulan erkek sesinin ise Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi. Kayıtlarda duyulan erkek sesinin ise Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi.

Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kayıtlardaki erkek sesi Kervan Eminoğlu'na mı ait? "Atla camdan..."-8

ERKEK SESİ KERVAN EMİNOĞLU'NA MI AİT?

Bu raporlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği belirtildi.

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