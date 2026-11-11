Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi. Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

ERKEK SESİ İDDİASI GÜNDEMDE

Hazırlanan raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar da öne çıktı. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25'inci saniyesinde "Döndü banyodan?", 2 dakika 27'nci saniyesinde "Ortama göre bir şey", 2 dakika 32'nci saniyesinde ise "Sence korkutmaya mı çalışıyor?" sözlerinin duyulduğu aktarıldı. Aynı kaydın 4 dakika 20'nci saniyesinde "Kapıyı kapat", 4 dakika 47'nci saniyesinde "Şeref yok", 4 dakika 54'üncü saniyesinde "Atsın" ve 5 dakika 9'uncu saniyesinde "Kapandım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar öne çıktı.

Diğer uzman tarafından hazırlanan raporda ise erkek sesine atfedilen konuşmalar arasında 4 dakika 25'inci saniyede "Hayır", 4 dakika 27'nci saniyede "Görmek istemiyorum" ve 4 dakika 57'nci saniyede "Atla camdan" sözleri sıralandı. Ancak her iki raporda da söz konusu erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir kimlik tespitine yer verilmedi.