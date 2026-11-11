Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kayıtlardaki erkek sesi Kervan Eminoğlu'na mı ait? "Atla camdan..."
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını iki ayrı uzmana inceletti. Hazırlanan raporlarda Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ve Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" sözleri dikkat çekti. Kayıtlarda duyulan erkek sesinin ise Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi.
Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Harmanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay esnasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülter, 9 Ekim 2026 tarihinde "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.
İKİ AYRI SES İNCELEMESİ
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, evin içindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde iki ayrı ses incelemesi yaptırdı. Avukatların talebi doğrultusunda hazırlanan ilk bilimsel mütalaa, 28 Ekim 2026 tarihinde adli ses ve görüntü incelemeleri ile adli bilimler ve kriminalistik alanlarında uzman bir bilirkişi tarafından düzenlendi. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım 2026'da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu uzmanı Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlandı.
"BEN KAPATTIM KAMERALARI"
Mustafa Arapoğlu'nun hazırladığı uzman raporunda, güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan konuşmalar dakika ve saniye bazında zaman damgaları kullanılarak kronolojik şekilde listelendi.
"KOŞ ANNEM YOK, KOŞ"
ANALİZLER KOPYA ÜZERİNDEN
Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi. Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.
"GÜLLÜ: BIRAK BENİ"
ERKEK SESİ İDDİASI GÜNDEMDE
Hazırlanan raporlarda, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar da öne çıktı. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25'inci saniyesinde "Döndü banyodan?", 2 dakika 27'nci saniyesinde "Ortama göre bir şey", 2 dakika 32'nci saniyesinde ise "Sence korkutmaya mı çalışıyor?" sözlerinin duyulduğu aktarıldı. Aynı kaydın 4 dakika 20'nci saniyesinde "Kapıyı kapat", 4 dakika 47'nci saniyesinde "Şeref yok", 4 dakika 54'üncü saniyesinde "Atsın" ve 5 dakika 9'uncu saniyesinde "Kapandım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Diğer uzman tarafından hazırlanan raporda ise erkek sesine atfedilen konuşmalar arasında 4 dakika 25'inci saniyede "Hayır", 4 dakika 27'nci saniyede "Görmek istemiyorum" ve 4 dakika 57'nci saniyede "Atla camdan" sözleri sıralandı. Ancak her iki raporda da söz konusu erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir kimlik tespitine yer verilmedi.
SİGARA İZMARİTİ İÇİN İNCELEME ÖNERİSİ
İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi.
Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.
ERKEK SESİ KERVAN EMİNOĞLU'NA MI AİT?
Bu raporlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği belirtildi.