İzmir'deki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: Ölen 17 kişinin kimlikleri belli oldu! 6 gözaltı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamada 17 işçi hayatını kaybetti. Ölenlerin ve yaralı olarak tedavisi devam edenlerin kimlikleri belli oldu. Olayla ilgili 4 savcı görevlendirilirken soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da şiddetli bir patlama meydana geldi.
Takvim.com.tr patlama sonrası gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
FABRİKADA ÖLEN MÜHENDİSİN KARDEŞİ KONUŞTU: "ANNEM VE BABAM KARDEŞİMİN YASINI BİLE TUTAMIYOR"
İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürüyor. Olayda ağabeyi makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Özçelik, "Annem ve babam kardeşimin yasını bile tutamıyor. Çünkü ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü. Henüz kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Ağabeyim sabah saatlerinde öldü ama bize öldüğünü söylemediler" dedi.
AĞABEYİ DAHA ÖNCE İŞ KAZASINDA YARALANMIŞ
Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
"DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI"
Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Aliağa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin bilgiler şöyle:
1. İlker SIĞIRTMACIOĞLU – Aliağa Bozköy Mezarlığı
2. Hüsnü ERSOY – Aliağa Bozköy Mezarlığı
3. Göksel ÜNALDI – Aliağa Bozköy Mezarlığı
4. Yasin TAŞÇI – Menemen Koyundere Mezarlığı
5. Uğur TEMEL – Buca'da bir mezarlık
6. Barış GÜNEY – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı
7. Orhan ALTAY – Buca Kaynaklar Mezarlığı
8. Özcan EFE – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı
9. Recep FEDAİ – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı
10. Abdülkadir KINACI – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı
11. Ceylan BIYIKLI – Menemen Emiralem Mezarlığı
12. Ferhat MARAŞLI – Menemen Koyundere Mezarlığı
13. Ersin OĞUZ – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı
14. Mustafa SERT – Menemen Asarlık Mezarlığı
15. Kadir Kaan ÖZÇELİK – Menemen Ulukent Mezarlığı
16. Serkan KURT – Doğançay Örnekköy Mezarlığı
17. Fatih IŞIK – Kırıkkale Yuva Mezarlığı
FACİANIN YAŞANDIĞI FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ'a ait demir çelik fabrikası dronla görüntülendi. Fabrikada yaşamını yitiren 17 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemleri sürerken, aileleri ise kurum önünde bekliyor.
Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları ise geç saatlere kadar devam etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
14 YARALI İŞÇİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 işçi de yaralandı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği de duyuruldu.
Ayrıca, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise havadan görüntülendi.
Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca otopsi ve kimlik tespit çalışmaları sürdürüldü. Yakınları, cenazeleri teslim almak için kuruma geldi. Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılarak kimlik tespitlerinin tamamlanacağı belirtildi. Ailelerin kurum önündeki bekleyişi sürüyor.
17 İŞÇİNİN CENAZELERİ ADLİ TIPA GETİRİLDİ
İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler sürüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları, DNA eşleştirme işlemleri için kurum önünde bekliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale ederken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamada 17 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 12 işçinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemler devam ediyor. Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla DNA eşleştirme işlemleri yürütülürken hayatını kaybedenlerin yakınları da kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.
1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklama şu şekilde:
"İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından hastanelerdeki hareketlilik ve ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, patlamada yaralanan işçilerin sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulunarak taburcu edilen, başka hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralıların isimlerini paylaştı.
TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER
Başhekim Koçyiğit, yaralılardan 3 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.
Taburcu edilen yaralıların isimleri şöyle:
- Osman Akın
- Mustafa Taştan
- Uğur Bayram
7 YARALI BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Koçyiğit, yaralılardan 4 kişinin İzmir Şehir Hastanesine, 3 kişinin ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini açıkladı.
İzmir Şehir Hastanesine sevk edilenler:
- Mehmet Güneş
- Fatih Işık
- Serkan Kaygısız
- Yılmaz Belevi
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilenler:
- Osman Aydoğan
- Abdullah Kılıç
- Nuri Elek
6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Aliağa Devlet Hastanesinde 6 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Koçyiğit, hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu bildirdi.
Tedavileri devam eden yaralıların isimleri şöyle:
- Muharrem İri
- Yılmaz Çam
- İsmail Kavas
- Okan Gülçiçek
- Kemal Evren
- Mahsun Dursun
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mülhakat Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik firmasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.
Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, incelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
"OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlar Işıkhan, Bayraktar ve Memişoğlu, demir çelik fabrikasında inceleme yaptı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, iş kazasının fabrikadaki elektrik ark ocağında, iki haftada bir gerçekleştirilen rutin bakım çalışması sırasında vincin çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini anlatan Bayraktar, olayı her yönüyle araştırdıklarını kaydetti.
Bakan Bayraktar, bütün ilgili kurumların olayın olduğu ilk andan itibaren çok hızlı bir şekilde intikal ettiğini vurgulayarak, "Netice itibarıyla çok büyük bir iş kazası. Burası çok büyük bir sanayi tesisi. Yaklaşık 1800 kişinin aynı anda burada çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla burada yapılacak ilk müdahaleler yapıldı." dedi.
Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:
"Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerinde kararlılıkla gidilecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Olay tüm yönleriyle, hem idari olarak hem adli olarak araştırılacak. Cumhurbaşkanımız da bugün ifade ettiler, olayda sorumlu olan kim varsa bunlar ortaya çıkarılıp gerekli işlemler yapılacak. Şu anda başsavcılığımız 6 kişiyle alakalı bir gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta. Bu sayı artabilir."
Hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla devletin ilgilendiğini dile getiren Bayraktar, yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret edeceklerini belirtti.
"EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da olayda 14 kişinin olay yerinde, 2 kişinin hastanelerde yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildiren Memişoğlu, "13 yaralımız iyi durumdalar. İki hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor. Allah şifalarını versin. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz." diye konuştu.
Memişoğlu, enkazda kalanlarla ilgili çalışmaların tamamlandığını, bilgilendirmenin devam edeceğini belirtti.
"BİZİM İÇİN HER İŞÇİMİZİN CANI KIYMETLİDİR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlama nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.
Olayın ilk anından itibaren devletin bütün ilgili kurumlarının valiliğin koordinasyonunda seferber olduğunu anlatan Işıkhan, "Olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca bir sağlık personeli bulunmaktadır. İş yeriyle ilgili bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir. Sayın Valimiz de açıkladılar, ilk incelemelere göre devam eden bakım çalışmaları sırasında malzeme düşmesi sonucunda doğal gaz ve oksijen borularının kopmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerin yapıldığını bildiren Işıkhan, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Kimin ihmal ve kusuru varsa bu konuda mutlaka adli makamlar gerektiği müdahaleleri, işlemleri yapacaklardır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir. Bu süreçte hem hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerinin hem de yaralı kardeşlerimizin, yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Ailelerin ihtiyaçları ve sıkıntıları varsa bunları devlet olarak çözmeye gayret edeceğiz, yanlarında olacağız."
Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "fabrikadaki vincin bakımının ne zaman yapıldığına" ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:
"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade ettim. İşletmeyi gözden geçirdik. Çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirleniyor müfettişlerimiz tarafından. Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu. Biz de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından başmüfettişimizi görevlendirdik. Şu an bir şey söylemek için çok erken, olay çok sıcak. Denetlemeler ve teftişler bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak."
Bakanlara AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.
Işıkhan, Bayraktar ve Memişoğlu, açıklamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.
Bakanların Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Şehir hastanelerindeki yaralıları da ziyaret edecekleri öğrenildi.
YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından hastanelerdeki hareketlilik ve ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, patlamada yaralanan işçilerin sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulunarak taburcu edilen, başka hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralıların isimlerini paylaştı.
TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER
Başhekim Koçyiğit, yaralılardan 3 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.
Taburcu edilen yaralıların isimleri şöyle:
- Osman Akın
- Mustafa Taştan
- Uğur Bayram
7 YARALI BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Koçyiğit, yaralılardan 4 kişinin İzmir Şehir Hastanesine, 3 kişinin ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini açıkladı.
İzmir Şehir Hastanesine sevk edilenler:
- Mehmet Güneş
- Fatih Işık
- Serkan Kaygısız
- Yılmaz Belevi
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilenler:
-
- Osman Aydoğan
- Abdullah Kılıç
- Nuri Elek
6 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Aliağa Devlet Hastanesinde 6 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Koçyiğit, hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu bildirdi.
Tedavileri devam eden yaralıların isimleri şöyle:
- Muharrem İri
- Yılmaz Çam
- İsmail Kavas
- Okan Gülçiçek
- Kemal Evren
- Mahsun Dursun
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: VEFAT EDENLERİN SAYISI 16 OLDU
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya ulaştığını duyurdu.
Başkan Erdoğan şu ifadelerde bulundu:
"İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."
ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI: 2 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Ayrıca meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklaması şu şekilde:
"İzmir Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve akabinde gerçekleşen yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İhbarın alınmasıyla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerimizin çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişimiz görevlendirilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."
5 GÖZALTI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
İZMİR VALİSİ: CAN KAYBI 10
İzmir Valisi Süleyman Elban, demir çelik fabrikasındaki patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde 15 yaralı olduğunu söyledi.
Elban, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Patlamanın saat 11.46 sıralarında olduğunu belirten Elban, "HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu, düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve arkadaki çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen patlama sonucunda maalesef 2'si hastanede olmak üzere 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Hastanelerimizde 15 yaralımız var. 4'ünün durumu biraz ağır." diye konuştu.
Elban, diğer 11 yaralının durumunun daha hafif olduğunu kaydederek, konuyla ilgili hem cumhuriyet başsavcılığı hem bakanlıklar hem de kendilerinin idari ve adli soruşturma yapmaya devam ettiklerini ifade etti.
Olayın üretim değil bir değişim sırasında olduğunu, bu nedenle bölgede 300 yerine 200 kişinin bulunduğunun ifade edildiğini aktaran Elban, "Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere ama yine de titizlikle... Saha çok büyük bir saha, çok fazla malzemelerin olduğu saha." dedi.
Elban, olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Orada malzemelerin altında arama çalışması devam ediyor arkadaşlar. Vardiyada daha az işçi olduğu söyleniyor bize. Çünkü üretim olmadığı için kazan değişimde normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan olduğu ama bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Yani o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpıp patlatması sonucu bir patlama meydana geliyor."
Elban, patlamanın ardından 4 ağır yaralının İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edildiğini, 11 yaralının ise tedavisinin Aliağa Devlet Hastanesi'nde sürdüğünü, durumu ağır olmayan 3 hastanın daha sevk edilebileceğini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ankara'dan birlikte hareket ettiğini belirten Elban, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da kente geleceğini sözlerine ekledi.
Vali Elban'a AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da eşlik etti.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Aliağa'da meydana gelen patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR'DEKİ KAZAYA İLİŞKİN BİLGİ ALDI
Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı. İki bakanın İzmir'e gittiği öğrenildi.
İŞÇİ YAKINLARI HASTANEDE
Olayın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesinde teyakkuz durumuna geçildi. Patlamayı haber alan yüzlerce işçi yakını ve vatandaş, hastaneye getirilen yaralılar ve hayatını kaybeden kişilerin durumu hakkında bilgi alabilmek amacıyla hastane bahçesinde beklemeye başladı.
Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına polis ve jandarma ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastanede vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi ve güvenlik tedbirleri sürüyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İzmir'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
HABAŞ'TAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilk değerlendirmeler ortaya çıktı.
Valiliğin yaptığı açıklamada, patlamanın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.
SGK AÇIKLADI: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa’da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.
ALİAĞA'DA ACI BİLANÇO: 6 CAN KAYBI
İzmir Valiliği patlamada can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6’ya yükselmiştir.
Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir."
"BEN DEPREM ZANNETTİM"
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.
3 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ KAYIP
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 15 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Memişoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3’ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir.
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından hastanelere 11 yaralının kaldırıldığı belirtildi.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
"ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
TÜM BİRİMLER SAHADA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Çiftçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası’nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır.
Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir.
Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."
ALİAĞA'DA PATLAMA
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
FABRİKADA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
"TOPLU ZEHİRLENMELER SEBEP OLMAZ"
Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Halil Latif İşcan, patlamanın toplu zehirlenmelere sebep olacak bir patlama olmadığını bildirdi. İşcan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Tozlar etrafa yayılacak. Ağır metal yükü veya çevre felaketine sebep olacak bir yapıda olacağını düşünmüyorum. Bulutun taşıdığı miktarda toz taşınacak. Bu tesisin içerisinde bu tozlar hep var. Solunum açısından risk taşır astım hastası olanlar. Zehirlenme vakalarının yaşanacağını söyleyemeyiz, tamamen toz kaynaklı rahatsızlıklar olur." dedi.