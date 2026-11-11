CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan, ardından bu partiden de istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları muhalefet içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Müslim Sarı, Yeni Parti'nin belediye başkanları için AK Parti'ye geçişte bir ara durak haline geldiğini öne sürdü. Muhalefet partilerinden ayrılan isimlerin önce Yeni Parti'ye katılıp ardından AK Parti'ye yöneldiğini savunan Sarı, bu durumu siyasi bir geçiş modeli olarak değerlendirdi. Yeni Parti'nin söz konusu süreçteki rolünü sorgulayan Sarı, "Şimdi sanıyorum Yeni Parti, AK Parti'ye geçişlerde bir ara üs olarak kullanılıyor. Yani CHP'den istifa ederek Yeni Parti'de bir miktar park edip daha sonra AK Parti'ye geçişte bir köprü gibi kullanıldığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR CEMİL TUGAY MODELİ VAR" Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Sarı, söz konusu siyasi geçişlerin münferit olmadığını savunarak Cemil Tugay örneğini gündeme getirdi. Benzer süreçlerin önümüzdeki dönemde başka belediye başkanları açısından da yaşanabileceğini ileri süren Sarı, "Aynı şeyi Cemil Tugay'da yaşadık. Burada bir Cemil Tugay modeli var. Önümüzdeki günlerde benzer şeyler de olabilir." dedi.