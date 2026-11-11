CHP'den Yeni Parti'ye tepki: Başkanlar istifa ediyor, öz eleştiri yok
Muhalefette belediye başkanlarının parti değiştirmesi üzerinden başlayan tartışmalar yeni bir siyasi gerilime dönüştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken, CHP'li Müslim Sarı'dan Yeni Parti yönetimine ağır suçlamalar geldi. Yeni Parti!nin AK Parti'ye geçişlerde “ara üs” olarak kullanıldığını savunan Sarı, yöneticileri öz eleştiri yapmamakla suçladı. İBB'de yaşanan kopuşların Cumhur İttifakı ile aralarındaki sandalye farkını ciddi ölçüde azalttığını da açıklayan Sarı, Yeni Parti'ye yönelik sert sözlerine rağmen İstanbul'u AK Parti'ye kaptırmamak için birlikte hareket etme arayışını sürdürdüklerini duyurdu.
CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan, ardından bu partiden de istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları muhalefet içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Müslim Sarı, Yeni Parti'nin belediye başkanları için AK Parti'ye geçişte bir ara durak haline geldiğini öne sürdü.
Muhalefet partilerinden ayrılan isimlerin önce Yeni Parti'ye katılıp ardından AK Parti'ye yöneldiğini savunan Sarı, bu durumu siyasi bir geçiş modeli olarak değerlendirdi. Yeni Parti'nin söz konusu süreçteki rolünü sorgulayan Sarı, "Şimdi sanıyorum Yeni Parti, AK Parti'ye geçişlerde bir ara üs olarak kullanılıyor. Yani CHP'den istifa ederek Yeni Parti'de bir miktar park edip daha sonra AK Parti'ye geçişte bir köprü gibi kullanıldığını görüyorum." ifadelerini kullandı.
"BURADA BİR CEMİL TUGAY MODELİ VAR"
Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Sarı, söz konusu siyasi geçişlerin münferit olmadığını savunarak Cemil Tugay örneğini gündeme getirdi. Benzer süreçlerin önümüzdeki dönemde başka belediye başkanları açısından da yaşanabileceğini ileri süren Sarı, "Aynı şeyi Cemil Tugay'da yaşadık. Burada bir Cemil Tugay modeli var. Önümüzdeki günlerde benzer şeyler de olabilir." dedi.
"PİŞKİN BİR ŞEKİLDE ÖZ ELEŞTİRİ YAPMIYORLAR"
Yeni Parti'ye yönelik suçlamalarını parti yönetiminin tutumuna da taşıyan Sarı, belediye başkanlarının AK Parti'ye yönelmesinde sorumluluğun yalnızca parti değiştiren isimlere yüklenmesini eleştirdi.
Muhalefet partilerinin kendi içlerinde yaşanan ayrılıkların nedenlerini sorgulaması gerektiğini savunan Sarı, bütün sorumluluğun belediye başkanlarının üzerine yıkılmasını "kısır, dar ve siyaseti iğdiş eden" bir anlayış olarak nitelendirdi.
Parti yöneticilerinin yaşanan geçişler karşısında öz eleştiri yapmadığını vurgulayan Sarı, "Bu arkadaşlarımızın hâlâ bir öz eleştiri yapmıyor olmasını, hâlâ pişkin bir şekilde, 'Ne olacak ki? Bizden istifa etti, AK Parti'ye gidiyor.' değerlendirmesini yapıyor olmasını hayretle izliyorum." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
MUHALEFETTEKİ AYRIŞMA İBB MECLİSİNE YANSIDI
Yeni Parti ile yaşanan siyasi gerilimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki gelişmelere de değinen Sarı, CHP grubunda yaşanan kopuşların meclisteki dengeleri değiştirdiğini açıkladı.
CHP'nin olası bir belediye başkan vekilliği veya belediye başkanlığı seçimi ihtimaline karşı siyasi ayrışmayı önlemeye çalıştığını belirten Sarı, partisinin kurumsal kimliğini zedeleyen bazı açıklama ve eylemleri dahi sineye çektiklerini söyledi.
Ancak yaşanan anlaşmazlıkların ardından iki kişinin CHP'den ihraç edildiğini, bazı meclis üyelerinin de Yeni Parti'ye katıldığını aktaran Sarı, DEM grubunun da kent uzlaşısının ruhunu korumakla birlikte ayrı bir grupla devam etme kararı aldığını belirtti.
CUMHUR İTTİFAKI İLE SANDALYE FARKI CİDDİ ÖLÇÜDE AZALDI
Muhalefet partileri arasında yaşanan kopuşların İBB Meclisindeki sayısal dengelere etkisine dikkat çeken Sarı, Cumhur İttifakı ile diğer gruplar arasındaki sandalye farkının ciddi biçimde azaldığını ifade etti.
CHP, DEM ve Yeni Parti meclis üyelerinin ayrı gruplar halinde hareket etmesiyle ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Sarı, "Ancak Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleriyle bizlerin, yani CHP, DEM ve Yeni Parti meclis üyelerinin sayıları arasındaki fark ciddi olarak azaldı." dedi.
YENİ PARTİ'YE SERT SÖZLER, İBB'DE İTTİFAKA AÇIK KAPI
Yeni Parti'yi AK Parti'ye geçişlerde köprü olarak kullanılmakla suçlayan Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise aynı partiyle birlikte hareket etme seçeneğini dışlamadı.
CHP ile Yeni Parti arasında belediye başkanlarının siyasi tercihleri üzerinden tartışmalar sürerken Sarı, İBB'de olası bir başkan vekilliği veya belediye başkanlığı seçimi karşısında muhalefet partilerinin iş birliğini koruması gerektiğini savundu.
İstanbul'da AK Parti karşısında birlikte hareket etmek istediklerini açıkça dile getiren Sarı, "Biz hâlâ önümüzdeki süreçte İstanbul'u AK Parti'ye kaptırmamak için birlikte hareket etme zeminini sürdürmek istiyoruz. Bütün bunlara rağmen bu süreci sürdürmek, katkı vermek ve katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı'nın açıklamaları, CHP'nin Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürürken İBB'de AK Parti karşısında iş birliği arayışından vazgeçmediğini gösterdi.
İSTANBUL'U AK PARTİ'YE KAPTIRMAMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTILAR
İBB'de değişen siyasi dengelerin ardından İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Sarı, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını ele aldıklarını söyledi.
Geçen hafta CHP içerisinde siyasi faaliyetlerini sürdürmek isteyen isimlerle bir araya geldiklerini belirten Sarı, İstanbul'daki sekiz belediye başkanıyla da değerlendirme toplantıları yaptıklarını aktardı.
Birinci, ikinci ve üçüncü bölgedeki belediye meclis üyelerinin örgüt temsilcileriyle birlikte toplantıya katıldığını anlatan Sarı, görüşmelerde İBB'deki siyasi sürecin yanı sıra CHP'nin 2027 yılı yerel yönetimler politikalarının da değerlendirildiğini ifade etti.