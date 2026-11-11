Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında diplomatik temaslar sürüyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, zirve kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın Barzani ile görüştü

3 KRİTİK KONU: TERÖRLE ORTAK MÜCADELE MASAYA YATIRILDI

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik dinamikleri ve terörle ortak mücadele konuları değerlendirildi.

ANKARA, BAĞDAT VE ERBİL ARASINDA KOORDİNASYON VURGUSU

Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

GÜVENLİK VE İSTİŞARE MEKANİZMALARI SÜRDÜRÜLECEK

Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.