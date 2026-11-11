MİT Başkanı Kalın, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü! Ankara, Bağdat ve Erbil arasında koordinasyon mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede terörle ortak mücadele, bölgesel güvenlik ve Türkiye ile Irak arasındaki iş birliği ele alındı. Kalın, Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki koordinasyonun bölgesel istikrar açısından önemini vurgularken, taraflar istişare mekanizmalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında diplomatik temaslar sürüyor.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, zirve kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.İbrahim Kalın Barzani ile görüştü
3 KRİTİK KONU: TERÖRLE ORTAK MÜCADELE MASAYA YATIRILDI
Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik dinamikleri ve terörle ortak mücadele konuları değerlendirildi.
ANKARA, BAĞDAT VE ERBİL ARASINDA KOORDİNASYON VURGUSU
Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.
GÜVENLİK VE İSTİŞARE MEKANİZMALARI SÜRDÜRÜLECEK
Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.