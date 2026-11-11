Bankacılık sektöründe tepe değişimi: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: "Kurum daha fazla yıpranmasın"

'BDDK DAHA FAZLA YIPRANMASIN'

Kavcıoğlu istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum."