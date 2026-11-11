Bankacılık sektöründe tepe değişimi: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: "Kurum daha fazla yıpranmasın"
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda üst düzey ayrılık gerçekleşti. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevini bıraktı. Kavcıoğlu istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Edinilen bilgilere göre Kavcıoğlu’ndan görevini bırakması talep edildi. Söz konusu talebin ardından Kavcıoğlu’nun başkanlık makamındaki görevine nokta koyduğu öğrenildi.
Bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici otoritesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) en üst kademede önemli ayrılık yaşandı.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrıldığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kavcıoğlu'ndan kurumdaki başkanlık görevini bırakması istendi.
Kendisine iletilen bu talebin ardından harekete geçen Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı görevinden fiilen ayrıldığı öğrenildi.
'BDDK DAHA FAZLA YIPRANMASIN'
Kavcıoğlu istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum."
ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacı, ekonomist, akademisyen ve siyasetçi. 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğan Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı ve TBMM 26. Dönem Bayburt Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu.
Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına 9 Haziran 2023'te atanmıştı.