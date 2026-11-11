İtalya'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bu kez okullarda bomba alarmı verildi. Ülke genelinde 100'den fazla okula, binalarda bomba bulunduğunu öne süren anonim bir e-posta gönderildi. "Mikhail Andropov" imzalı tehdit mesajı üzerine birçok okul tahliye edilirken, e-postayı alan eğitim kurumlarında güvenlik kontrolleri yapıldı.

İtalya'da okullar ve kreşler boşaltıldı! ROMA'DA KREŞLER DE BOŞALTILDI Bomba alarmı başkent Roma'da da çok sayıda okulun boşaltılmasına neden oldu. Appio-Tuscolano semtindeki okulların yanı sıra çevredeki kreşlerde de tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, yaşananları ciddi bir alarm olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.