İtalya’da 100’den fazla okula Mikhail Andropov imzalı bomba tehdidi: Okullar boşaltıldı
İtalya genelinde 100’den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içerikli anonim e-posta endişeye neden oldu. Roma’da kreşlerin de boşaltıldığı olayın ardından muhalefet, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.
İtalya'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bu kez okullarda bomba alarmı verildi.
Ülke genelinde 100'den fazla okula, binalarda bomba bulunduğunu öne süren anonim bir e-posta gönderildi. "Mikhail Andropov" imzalı tehdit mesajı üzerine birçok okul tahliye edilirken, e-postayı alan eğitim kurumlarında güvenlik kontrolleri yapıldı.
ROMA'DA KREŞLER DE BOŞALTILDI
Bomba alarmı başkent Roma'da da çok sayıda okulun boşaltılmasına neden oldu. Appio-Tuscolano semtindeki okulların yanı sıra çevredeki kreşlerde de tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, yaşananları ciddi bir alarm olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.
AYNI İMZA DAHA ÖNCE DE KULLANILDI
Okullara gönderilen mesajdaki "Mikhail Andropov" imzası, Avrupa'da daha önce basın kuruluşlarına iletilen bomba tehditlerinde de kullanıldı. İrlanda ve Bulgaristan'daki yayın kuruluşlarına 6 Kasım'da gönderilen mesajlarda aynı isim yer aldı.
Mesajları gönderen kişi, Avrupa'da çok sayıda uçuşu aksatan asılsız bomba ihbarlarını da üstlendi. Ancak gönderenin kimliği ve İhbarları bu kişinin yaptığı doğrulanmadı.
OKULLARDA DAHA ÖNCE DE ALARM VERİLDİ
İtalya'daki eğitim kurumları 2 Kasım'da da benzer tehditlerle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde 270'ten fazla okula gönderilen e-postalar üzerine güvenlik önlemleri devreye alındı.
Roma'nın Tuscolano semtindeki Gianni Rodari İlkokulu'nda öğrenciler tahliye edilerek yakındaki Villa Lais Parkı'na götürüldü. Önceki ihbarların bir bölümünün asılsız olduğu kontroller sonucunda belirlendi.
SÜPERMARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ DE HEDEF ALINDI
Ülkede son haftalarda gıda satış noktalarının soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar da gündeme geldi. Macerata'daki bir süpermarkette soğutma cihazlarının sıcaklıklarının siber saldırılarla 40 dereceye kadar yükseltildiği bildirildi.
Uyarı sisteminin de etkilendiği olayın ardından 450 kilogram gıda imha edildi. Şirket, soğutma sistemlerinde anormallik görülen 12 satış noktasında daha inceleme başlatıldığını açıkladı.
Okullara yönelik tehditler, uçaklara yapılan asılsız ihbarlar ve soğutma sistemlerine düzenlenen saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı ise henüz netlik kazanmadı.