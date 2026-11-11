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İspanya'da TikTok'a çocuk istismarı soruşturması! Sanchez: Cezasızlık sona erdi

İspanya'da TikTok üzerinden çocuk cinsel istismarı içeriklerinin yayıldığı iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bir haber portalının araştırmasında, 48 milyondan fazla izlenmeye ulaşan bini aşkın video ve 20 binden fazla şüpheli profil tespit edildiği öne sürüldü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, soruşturmayı memnuniyetle karşılayarak "Sosyal medyada cezasızlık sona erdi. Hiçbir platform kanunun üstünde değil." dedi. İspanya hükümetinden TikTok'un faaliyetlerinin askıya alınması talebi de geldi.

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İspanya'da TikTok'a çocuk istismarı soruşturması! Sanchez: Cezasızlık sona erdi

İspanya'da Maldita.es adlı haberlerin doğruluğunu analiz eden haber portalının başvurusu üzerine, Siber Suçlar Koordinatör Savcısı Elvira Tejada de la Fuente'nin, TikTok platformunda çocuk cinsel istismarı ve çocuk istismarı materyallerinin oluşturulması ve yayılmasıyla ilgili olası suçları soruşturma kararı Başbakan Pedro Sanchez'den tebrik aldı.

"SOSYAL MEDYADA CEZASIZLIK SONA ERDİ"

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika haber. Savcılık, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı materyali dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı. Bunu uzun zaman önce de belirtmiştik. Sosyal medyada cezasızlık sona erdi. Hiçbir platform kanunun üstünde değil. Hele ki çocuklarımızın haklarının üstünde hiç değil." ifadelerine yer verdi.

İspanya'da TikTok üzerinden çocuk cinsel istismarı içeriklerinin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. (Fotoğraflar: Yapay zeka)İspanya'da TikTok üzerinden çocuk cinsel istismarı içeriklerinin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. (Fotoğraflar: Yapay zeka)

Azınlık sol koalisyon hükümetinde Gençlik ve Çocuk Bakanı olarak görev yapan Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansından TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıklamıştı.

20 BİNDEN FAZLA PEDOFİLİ PROFİL

Maldita.es portalı, TikTok'ta 48 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ve bu tür materyalleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel pedofil profili tespit edildiğini ve bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca olarak faaliyet gösterdiğini duyurmuştu.

Sanchez'den TikTok'a sert mesaj: Cezasızlık sona erdi.Sanchez'den TikTok'a sert mesaj: Cezasızlık sona erdi.

Diğer yandan Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştirilmiş bir sosyal medya platformu olan TikTok, platformunda çocuk cinsel istismarı videolarıyla ilgili haberler ortaya çıkar çıkmaz, içeriği tespit edip kaldırmak için adımlar attığını ve İspanya Veri Koruma Ajansı ve ilgili tüm yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.

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