İspanya'da Maldita.es adlı haberlerin doğruluğunu analiz eden haber portalının başvurusu üzerine, Siber Suçlar Koordinatör Savcısı Elvira Tejada de la Fuente'nin, TikTok platformunda çocuk cinsel istismarı ve çocuk istismarı materyallerinin oluşturulması ve yayılmasıyla ilgili olası suçları soruşturma kararı Başbakan Pedro Sanchez'den tebrik aldı.

"SOSYAL MEDYADA CEZASIZLIK SONA ERDİ"

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika haber. Savcılık, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı materyali dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı. Bunu uzun zaman önce de belirtmiştik. Sosyal medyada cezasızlık sona erdi. Hiçbir platform kanunun üstünde değil. Hele ki çocuklarımızın haklarının üstünde hiç değil." ifadelerine yer verdi.

İspanya'da TikTok üzerinden çocuk cinsel istismarı içeriklerinin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. (Fotoğraflar: Yapay zeka)

Azınlık sol koalisyon hükümetinde Gençlik ve Çocuk Bakanı olarak görev yapan Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansından TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıklamıştı.