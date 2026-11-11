Dört takım dört dev maç! Uluslar Ligi'ndeki grubumuzda son durum
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta öncesinde Türkiye, Fransa, Belçika ve İtalya'nın puan durumları, sakat oyuncuları, cezalıları ve kadro gelişmeleri haberimizde yer alıyor.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde kötü gidişata son vermek için Belçika karşısına çıkacak. Eylül ve ekim aylarında oynanan dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler, rakip fileleri iki kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.
Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden karşılaştığı İtalya'ya 3-1 kaybeden Türkiye'de teknik direktör değişikliğine gidildi. Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ilk sınavını Belçika karşısında verecek.
KENAN YILDIZ VE ARAL ŞİMŞİR KADRODA YOK
Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, kasım ayı aday kadrosuna alınmadı. Sergen Yalçın, genç futbolcunun milli takıma katılmak istediğini ancak Juventus'un tedavisine kulübünde devam etmesini talep ettiğini açıkladı.
Trabzonspor forması giyen Aral Şimşir de milli takım kampında sağlık ekibinin gözetiminde çalışmalarını sürdürdü. Ancak TFF, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada oyuncunun Belçika ve Fransa maçlarında görev yapmasının uygun bulunmadığını duyurdu. Şimşir'in tedavisi kulübünde devam edecek.
Savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı ise kart cezası nedeniyle Belçika karşısında forma giyemeyecek. Buna karşılık cezalarını tamamlayan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yeniden teknik heyetin tercihleri arasında bulunuyor.
SERGEN YALÇIN'IN HÜCUM PLANI DEĞİŞİYOR
Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, milli takımda santrforlu bir oyun düzenine geçeceğini açıkladı. Enes Ünal ve Deniz Gül hücumdaki seçenekler arasında yer alırken Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Can Uzun gibi oyuncuların performansı da takımın hücum üretkenliği açısından önem taşıyor.
Türkiye'nin Belçika karşısında alacağı sonuç, A Ligi'nde kalma mücadelesini de doğrudan etkileyecek. İlk iki sıra ihtimalini matematiksel olarak kaybeden milliler, son iki maçında toplayacağı puanlarla düşme hattındaki konumunu iyileştirmeye çalışacak.
BELÇİKA: LUKAKU'DAN KÖTÜ HABER! DOKU GERİ DÖNDÜ
Altı puanla üçüncü sırada bulunan Belçika, 5. hafta öncesinde önemli bir sakatlık haberiyle karşılaştı. Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku'nun kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşısında oynayamayacağı açıklandı.
Belçika Futbol Federasyonu, deneyimli golcünün tedbir amacıyla ülkesinde kalacağını ve tedavisinin burada devam edeceğini duyurdu. Lukaku'nun yerine kadroya başka bir futbolcu çağrılmayacak. Sağlık ekibi, yıldız oyuncuyu 15 Kasım'daki İtalya maçına yetiştirmeye çalışırken durumunun cuma günü yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'da hücum hattına ilişkin olumlu gelişme ise Jeremy Doku'nun kadroya dönmesi oldu. Manchester City forması giyen kanat oyuncusunun yanı sıra Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio ve Beşiktaşlı Leandro Trossard da aday kadroda bulunuyor.
Belçika, gruptaki ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0, üçüncü maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup etmişti. Ancak Fransa karşısında oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Altı puanlı ekip, İzmir'den galibiyetle ayrılarak son haftadaki İtalya karşılaşmasına ilk iki sıra iddiasını güçlü biçimde taşımanın hesaplarını yapıyor.
FRANSA: SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ!
Grubun 10 puanlı lideri Fransa, 5. hafta öncesinde ciddi kadro sorunları yaşıyor. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın ekibinde çok sayıda oyuncunun sakatlığı nedeniyle planlar değişti.
Ousmane Dembele, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Maghnes Akliouche, Maxence Lacroix ve Esteban Lepaul gibi futbolcular kasım ayı kadrosunda yer alamadı.
Aday kadroya çağrılan Pierre Kalulu ve Marcus Thuram da sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldı. Kalulu'nun yerine Sael Kumbedi, Thuram'ın yerine Eli Junior Kroupi davet edildi. Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni ise sağ kasığındaki problem nedeniyle milli takım kampından ayrıldı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu gelişmenin ardından Paris Saint-Germain forması giyen Senny Mayulu'yu aday kadroya dahil etti.
MBAPPE'NİN İTALYA MAÇINDA OYNAMASI ŞÜPHELİ
Fransa'da en dikkat çekici gelişme ise kaptan Kylian Mbappe ile ilgili yaşandı. Arka adalesindeki problem nedeniyle yapılan son antrenmana katılmayan yıldız futbolcunun İtalya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdüren Mbappe'nin Türkiye maçına yetişebileceği değerlendiriliyor.
Fransa, tüm bu eksiklere rağmen gruptaki dört maçında yenilgi yaşamadı. Türkiye'yi 1-0, Belçika'yı iki karşılaşmada 1-0 ve 4-1 mağlup eden Zidane'ın öğrencileri, İtalya ile de 1-1 berabere kaldı. Yedi gol atıp yalnızca iki gol yiyen Fransızlar, Milano deplasmanında alacakları sonuçla çeyrek final biletini garantileme fırsatına sahip.
İTALYA: MANCINI'NİN KADROSUNDA DEĞİŞİKLİKLER! GENÇLERE FIRSAT
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, yedi puanla ikinci sırada yer alıyor. Fransa'nın üç puan gerisindeki Gök Mavililer, 12 Kasım'da lideri ağırlayacak.
İtalya'da Roma forması giyen Gianluca Mancini, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Savunma oyuncusunun tedavisine kulübünde devam etmesine karar verildi.
Teknik direktör Roberto Mancini, bu gelişmenin ardından FIFA'dan milli takım değiştirme onayı alan 2008 doğumlu Udinese savunmacısı Matteo Palma'yı kadroya dahil etti. Juventus forması giyen Federico Gatti de daha sonra milli takıma davet edildi.
ZANIOLO KAMPTAN AYRILDI, KEAN KADRODA YOK
İtalya'da yaşanan bir diğer gelişme Nicolo Zaniolo'nun kişisel nedenlerle kamptan ayrılması oldu. Moise Kean ise kaval kemiğindeki problem nedeniyle kasım ayı kadrosunda bulunmuyor.
Mancini'nin tercihleri arasında genç futbolcular da dikkat çekiyor. Alphadjo Cisse ve Mattia Liberali, aday kadronun yeni isimleri arasında yer aldı. A Milli Takım kampına davet edilen Riccardo Cassano ve Simone Lontani'nin ise çalışmaların ardından alt yaş milli takımlarına katılması kararlaştırıldı. Sandro Tonali, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ve Gianluigi Donnarumma ise takımın deneyimli oyuncuları olarak öne çıkıyor.
İtalya, ilk hafta Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye'yi iki karşılaşmada 4-1 ve 3-1 mağlup etti, Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Yedi puanlı İtalya, Fransa karşısında kazanarak liderle puanlarını eşitlemeyi hedefliyor. Ancak son hafta deplasmanda oynanacak Belçika karşılaşması da çeyrek final yarışında belirleyici olabilir.
A LİGİ'NDE KALMA VE ÇEYREK FİNAL HESAPLARI
UEFA'nın 2026/27 sezonu için uyguladığı yeni statüye göre A Ligi'ndeki dört grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncü sıradaki takımların en iyi ikisi ligde kalırken diğer ikisi play-off oynayacak.
Sonuncu sıradaki takımların en iyi ikisi de play-off hakkı elde edecek. Dört grubun en kötü iki sonuncusu ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.
Bu nedenle Türkiye açısından Belçika ve Fransa maçları yalnızca puan kazanmak için değil, diğer gruplardaki dördüncülerle yapılacak sıralama açısından da büyük önem taşıyor.
15 Kasım Pazar – son hafta programı: Fransa ile Türkiye, Bordeaux'da; Belçika ile İtalya ise Brüksel'de karşılaşacak. İki mücadele de Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.