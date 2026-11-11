A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde kötü gidişata son vermek için Belçika karşısına çıkacak. Eylül ve ekim aylarında oynanan dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler, rakip fileleri iki kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden karşılaştığı İtalya'ya 3-1 kaybeden Türkiye'de teknik direktör değişikliğine gidildi. Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ilk sınavını Belçika karşısında verecek.