Fenerbahçe'nin yıldızı ara transferde ayrılabilir! Ülkesine dönmeye hazır
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. La Liga ekiplerinden Real Betis'in 30 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edilen Asensio'nun olası ayrılığı için sarı-lacivertlilerin 8-10 milyon euro arasında bonservis geliri beklediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek oyuncuların durumu da gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı şekilde forma giyemeyen Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı.
İspanyol basınında yayımlanan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcuyu transfer gündemine aldı.
REAL BETIS, ASENSIO'YU LİSTESİNE ALDI
İspanya'dan ElGolDigital'in haberine göre Real Betis, Marco Asensio'yu ocak ayı transfer döneminde değerlendirdiği isimler arasına ekledi.
Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktörü Manu Fajardo'nun 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını incelediği ve kış transfer döneminde girişimde bulunabileceği belirtildi.
Real Betis'in, hücum hattına tecrübeli bir isim kazandırmak istediği ve Asensio'nun İspanya'daki kariyerinin ardından yeniden La Liga'da oynama ihtimalinin gündeme geldiği ifade edildi.
FENERBAHÇE 8-10 MİLYON EURO BEKLİYOR
Marco Asensio'nun olası ayrılığında Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun satışından 8-10 milyon euro arasında gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadrosuna kattığı Asensio'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Bu nedenle Real Betis'in transferi gerçekleştirebilmesi için Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.
ASENSIO İSPANYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Transfer haberinde oyuncunun kariyer planına ilişkin de dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi.
Asensio'ya yakın kaynakların, 30 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönerek kariyerine La Liga'da devam etme fikrine olumlu yaklaştığını belirttiği iddia edildi.
İspanyol yıldızın adı daha önce Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad ve Mallorca ile de anılmıştı.
Real Betis'in ilgisiyle birlikte Asensio'nun yeniden İspanya'ya dönme ihtimali gündeme geldi.
AMELİYAT SONRASI 3 AYLIK REHABİLİTASYON
Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki geleceği konuşulurken sakatlık durumu da dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertli kulübün 21 Ekim'de yaptığı sağlık bilgilendirmesinde, İspanyol futbolcunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirdiği açıklanmıştı.
Kulüp, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süresinin yaklaşık üç ay olmasının öngörüldüğünü duyurmuştu.
Bu nedenle Asensio'nun ocak ayı transfer dönemine girilirken fiziksel durumunun da olası görüşmelerde önemli bir başlık olması bekleniyor.
BU SEZON 8 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 resmî karşılaşmaya çıktı.
İspanyol yıldız, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sakatlıkları nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Asensio'nun, sezonun kalan bölümündeki rolü de sarı-lacivertli kulübün kadro planlamasında değerlendiriliyor.
İrfan Can Kahveci'nin son dönemde yükselen performansının da teknik heyetin hücum hattındaki tercihlerini etkileyebileceği ifade edildi.
REAL BETIS'TE 40 MİLYON EUROLUK SATIŞ İHTİMALİ
Real Betis'in transfer planında Faslı futbolcu Abde Ezzalzouli'nin geleceği de önemli bir yer tutuyor.
İspanyol ekibinin, yıldız oyuncunun yaklaşık 40 milyon euro karşılığında satılması halinde oluşacak bütçeyle kadrosuna 3-4 takviye yapabileceği iddia edildi.
Bu senaryoda Real Betis'in Marco Asensio için daha güçlü bir finansal imkâna sahip olabileceği değerlendiriliyor.
ASENSIO'NUN GELECEĞİNDE OCAK AYI BELİRLEYİCİ
Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio'nun geleceği, ara transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme geldi.
Real Betis'in transfer listesine aldığı iddia edilen İspanyol futbolcu için sarı-lacivertlilerin 8-10 milyon euro arasında bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi.
Asensio'nun İspanya'ya dönme isteği, rehabilitasyon süreci ve iki kulübün olası bonservis pazarlığı, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde belirleyici olacak.