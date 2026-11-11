Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı şekilde forma giyemeyen Marco Asensio 'ya İspanya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe 'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek oyuncuların durumu da gündeme geldi.

Real Betis'in, hücum hattına tecrübeli bir isim kazandırmak istediği ve Asensio'nun İspanya'daki kariyerinin ardından yeniden La Liga'da oynama ihtimalinin gündeme geldiği ifade edildi.

İspanyol basınında, Real Betis'in Marco Asensio'yu ocak ayı transfer listesine aldığı belirtildi. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE 8-10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Marco Asensio'nun olası ayrılığında Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun satışından 8-10 milyon euro arasında gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadrosuna kattığı Asensio'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Bu nedenle Real Betis'in transferi gerçekleştirebilmesi için Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.