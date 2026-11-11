Kandil için 'son' kasım! Meclis'te "İzleme Komisyonu" hareketliliği: Sahadan gelen yeni veriler... MİT'ten tespit MGK'dan teyit
PKK/KCK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini takip edecek İzleme Komisyonu için siyasi parti turuna başlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve Yeni Yol Grubu'nun ardından bugün AK Parti ve DEM Parti'yi ziyaret etti. Silah bırakma takviminde 27 Kasım sonrası işaret edilirken gözler aynı dönemde toplanması beklenen MGK'ya çevrildi. Başkan Erdoğan, “Yavaşça acele et” anlamına gelen “Festina lente” sözüyle sürecin dikkatle yürütüldüğünü vurguladı. Takvim.com.tr, sahadan gelen son verileri ve silahların teslim edileceği noktaları derledi.
Yarım asra mal olan terör meselesini nihayete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.
Çerçeve Yasa ile beraber sürecin en kritik virajı geride kalırken şimdi gözler Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonuna çevrildi.
"SAHA BOŞ DEĞİL, MAĞARALAR BOŞALTILIYOR"
"Öncelikli konumuz silahların teslimi" diyen Erdoğan, "Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek." şeklinde konuştu.
MECLİS'TE "İZLEME KOMİSYONU" TURU
Bir yandan da İzleme Komisyonu için TBMM'de hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri "komisyon" gündemiyle ziyaret etmeye başladı.
Kurtulmuş, ilk olarak CHP grubunu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'den sonra Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile Ankara Milletvekili Sadullah Ergin'i Meclis'te ziyaret etti.
Kurtulmuş, bugün bugün sırasıyla DEM Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret etti.
Kurtulmuş'u AK Parti Grubu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu karşıladı.
DEM Parti Grubu'nda ise Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı.
Üç gün sürecek siyasi parti turu kapsamında Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü ise MHP ile görüşecek.
PARTİLERDEN GÖRÜŞ VE ÖNERİ ALINACAK
Ziyaretlerde, kurulacak Meclis İzleme Komisyonu için siyasi partilerin görüş ve önerileri alınacak. Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi partilerin milletvekili sayılarına göre üye vermesi beklenirken, komisyonun yapısına ilişkin ayrıntıların görüşmelerin ardından netleşmesi öngörülüyor.
"HER ŞEY KENDİ YOLUNDA TIKIR TIKIR İŞLİYOR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'na ilişkin geçtiğimiz haftalarda "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" demişti.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
TAKİP VE DEĞERLENDİRME KURULU İKİ KEZ TOPLANDI
Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısını ağustosta, ikinci toplantısını ise eylülde gerçekleştirmişti.
Son toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulması kararlaştırılmıştı.
KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!
Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.
Başkan Erdoğan da yakın zamanda MGK aşamasına gelineceğini vurguladı. Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kasım ayı sonunu işaret etti. Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.
MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu MGK'ya sunacak.
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR
Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
SAHA NE DİYOR? PKK NERELERİ BOŞALTTI?
Takvim.com.tr sahadan gelen son verileri derledi.
METİNA'DA 4 BARINMA ALANI
PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.
PKK KARAKOÇAK'TAN ÇEKİLDİ... MAHMUR'A TEL ÖRGÜ
PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti.
Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı'nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu.
SİNCAR'DA 2 BİN PKK/YBŞ'Lİ IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILDI
Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu. Sincar'daki güvenlik yapılanması Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçeceği belirtildi.
31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu
Antalya'dan dünyaya Sıfır Atık çağrısı