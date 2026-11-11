Yarım asra mal olan terör meselesini nihayete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü ʺSaha boş değildir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyorʺ dedi (Foto: AA) Çerçeve Yasa ile beraber sürecin en kritik virajı geride kalırken şimdi gözler Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonuna çevrildi. "SAHA BOŞ DEĞİL, MAĞARALAR BOŞALTILIYOR" "Öncelikli konumuz silahların teslimi" diyen Erdoğan, "Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere ʺİzleme Komisyonuʺ ziyareti (Foto: AA)





MECLİS'TE "İZLEME KOMİSYONU" TURU

Bir yandan da İzleme Komisyonu için TBMM'de hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri "komisyon" gündemiyle ziyaret etmeye başladı.

Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kurtulmuş, ilk olarak CHP grubunu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Kurtulmuş, CHP'den sonra Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'den sonra Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile Ankara Milletvekili Sadullah Ergin'i Meclis'te ziyaret etti.

Kurtulmuş, bugün bugün sırasıyla DEM Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret etti.

Kurtulmuş'u AK Parti Grubu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu karşıladı.

DEM Parti Grubu'nda ise Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı.

Kurtulmuş'u DEM Parti Grubu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı.

Üç gün sürecek siyasi parti turu kapsamında Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü ise MHP ile görüşecek.

PARTİLERDEN GÖRÜŞ VE ÖNERİ ALINACAK

Ziyaretlerde, kurulacak Meclis İzleme Komisyonu için siyasi partilerin görüş ve önerileri alınacak. Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi partilerin milletvekili sayılarına göre üye vermesi beklenirken, komisyonun yapısına ilişkin ayrıntıların görüşmelerin ardından netleşmesi öngörülüyor.

"HER ŞEY KENDİ YOLUNDA TIKIR TIKIR İŞLİYOR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'na ilişkin geçtiğimiz haftalarda "Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" demişti.

Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.

TAKİP VE DEĞERLENDİRME KURULU İKİ KEZ TOPLANDI

Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısını ağustosta, ikinci toplantısını ise eylülde gerçekleştirmişti.

Son toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulması kararlaştırılmıştı.

KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!



Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.