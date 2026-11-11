CHP ile Yeni Parti arasında Halk TV kavgası büyüyor! 80 milyon lira iddiası Görkemli Hatıralar bombası

Mahiroğlu'nun firari durumda olmasına atıf yapan Sönmez, " Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu'nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu, " Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, 'Yurt dışında yaşayan adama televizyon mu verilir?' diyerek hem Halk TV'yi hem de beni hedef gösterip itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Oysa bugün hedef aldığınız Cafer Mahiroğlu, bir zamanlar '50 milyon doları 24 saat içinde verebilir misiniz' diye sorduğunuz kişidir. Ne tezattır ki 'Vatanını, milletini seven, yüreği Türkiye ile atan' sözleriyle anlattığınız kişi de aynı Cafer Mahiroğlu'dur ." sözlerini sarf etti.

Mahiroğlu, paylaşımında, bugün hedef alındığını iddia ederek, kendisinin bir zamanlar " 50 milyon doların 24 saat içinde verilip verilemeyeceğinin sorulduğu kişi " olduğunu ileri sürdü.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Mahiroğlu'nun paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun geçmiş tarihli bir açık hava toplantısında yaptığı konuşma yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun "Yurt dışında fabrikası olan, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki, '24 saat içinde bu 50 milyon doları ben veririm' Katar'a o fabrikayı vermesinler." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Anlatıma göre Kılıçdaroğlu, kendisini arayan işadamının 50 milyon doları verme teklifi yönelttiğini söylüyor.

Oysa Mahiroğlu sansasyonel iddiasında "Kılıçdaroğlu'nun kendisinden 50 milyon dolar istediğini" ima etmişti.

Mahiroğlu ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun eski konuşmasını paylaşarak suçlamalarını sürdürdü.