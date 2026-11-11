UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Kılıçdaroğlu’ndan Mahiroğlu’na “50 milyon dolar” davası! Çelişkiyi Takvim yakaladı... Bay Kemal aslında ne dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan “50 milyon dolar istediği” iddiasını yargıya taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Mahiroğlu’nun iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlarından hukuki süreç başlatılacağını aktardı. Mahiroğlu ise Kılıçdaroğlu’nun eski konuşmasını paylaşarak suçlamalarını sürdürdü. Mahiroğlu’nun yayımladığı videoda kendi iddiasıyla çelişen ifadelerin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kılıçdaroğlu’ndan Mahiroğlu’na “50 milyon dolar” davası! Çelişkiyi Takvim yakaladı... Bay Kemal aslında ne dedi

"Mangır medyası" Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yakasından düşmüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik parasal ithamlar yönelten Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında hukuki süreç başlattı.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 ilde ikinci dalga operasyonu: 7 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli aranıyorCafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 ilde ikinci dalga operasyonu: 7 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli aranıyor

'BU FIRSATI DEĞERLENDİR ÜLKENE DÖN CAFER'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, İngiltere'de yaşayan Cafer Mahiroğlu'nun ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sönmez, "Şahsın, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu'nu Türkiye'ye davet ederek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu'nu Türkiye'ye davet ederek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Mahiroğlu'nun firari durumda olmasına atıf yapan Sönmez, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu'nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP ile Yeni Parti arasında Halk TV kavgası büyüyor! 80 milyon lira iddiası Görkemli Hatıralar bombasıCHP ile Yeni Parti arasında Halk TV kavgası büyüyor! 80 milyon lira iddiası Görkemli Hatıralar bombası

MAHİROĞLU'DAN 'O BENİM' KARŞILIĞI

Suç duyurusu kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cafer Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Tank Palet fabrikasının satışına ilişkin gerçekleştirdiği konuşmanın görüntüsünü paylaştı.

Mahiroğlu, paylaşımında, bugün hedef alındığını iddia ederek, kendisinin bir zamanlar "50 milyon doların 24 saat içinde verilip verilemeyeceğinin sorulduğu kişi" olduğunu ileri sürdü.

Mahiroğlu, "Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, 'Yurt dışında yaşayan adama televizyon mu verilir?' diyerek hem Halk TV'yi hem de beni hedef gösterip itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Oysa bugün hedef aldığınız Cafer Mahiroğlu, bir zamanlar '50 milyon doları 24 saat içinde verebilir misiniz' diye sorduğunuz kişidir. Ne tezattır ki 'Vatanını, milletini seven, yüreği Türkiye ile atan' sözleriyle anlattığınız kişi de aynı Cafer Mahiroğlu'dur." sözlerini sarf etti.

Cafer Mahiroğlunun vurgun ağında 500 milyonluk 3 ihale! İşte kayyum atanan şirketlerCafer Mahiroğlunun vurgun ağında 500 milyonluk 3 ihale! İşte kayyum atanan şirketler
Cafer Mahiroğlunun şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 4 kişi tutuklandıCafer Mahiroğlunun şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 4 kişi tutuklandı
Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 4 kişi tutuklandı

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Mahiroğlu'nun paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun geçmiş tarihli bir açık hava toplantısında yaptığı konuşma yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun "Yurt dışında fabrikası olan, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki, '24 saat içinde bu 50 milyon doları ben veririm' Katar'a o fabrikayı vermesinler." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Anlatıma göre Kılıçdaroğlu, kendisini arayan işadamının 50 milyon doları verme teklifi yönelttiğini söylüyor.

Oysa Mahiroğlu sansasyonel iddiasında "Kılıçdaroğlu'nun kendisinden 50 milyon dolar istediğini" ima etmişti.

Mahiroğlu ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun eski konuşmasını paylaşarak suçlamalarını sürdürdü. Mahiroğlu ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun eski konuşmasını paylaşarak suçlamalarını sürdürdü.

MAHİR NE DEMİŞTİ

Kayyum atanan Halk TV merkezli soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Cafer Mahiroğlu, söz konusu operasyonların şahsına yönelik gösterilmeye çalışıldığını savunmuştu.

Mahiroğlu, BUSTECH firması kurucusu Yusuf Yadoğlu ve ilgili ekibin Ankara'da temaslarda bulunduğunu, ardından verilen ifadelerle çelişkili durumlar oluşturulduğunu öne sürmüştü.

Mangır medyasında mutlak bölünme: Kılıçdaroğlu işaret etti Mahiroğlu Londra’dan ses verdi | CHPnin Halk TVye rüşvet tekliflerini ifşaladıMangır medyasında mutlak bölünme: Kılıçdaroğlu işaret etti Mahiroğlu Londra’dan ses verdi | CHPnin Halk TVye rüşvet tekliflerini ifşaladı

Mahiroğlu, "Mali sıkıntı içinde gösterilmeye çalışılan Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nu iyi tanıyanlardan biri de Sayın Butlan Kılıçdaroğlu'dur. Buna istinaden bir sorum var: Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu'ndan 50 milyon dolar istediniz mi? Bunu kamuoyuna açıklar mısınız?" demişti.

Kılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TVyi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlarKılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TVyi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlar

Ütü masasından medya patronluğuna jet yükseliş: Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlunun kabarık dosyasıÜtü masasından medya patronluğuna jet yükseliş: Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlunun kabarık dosyası
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçtiHALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
CHP yandaşı Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı!CHP yandaşı Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı!

İstanbul'da dizi, film ve reklam setlerini hedef aldılar! "Boğazını keseriz" diyerek para isteyen 4 şüpheli yakalandı
SONRAKİ HABER

İstanbul'da set ekiplerine tehdit!

 Başkan Erdoğan ve Al Sani COP31'de el ele! Bu kare dostluğa dostluk 'Katar'
ÖNCEKİ HABER

Bu kare dostluğa dostluk 'Katar'
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler