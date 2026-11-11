Kılıçdaroğlu’ndan Mahiroğlu’na “50 milyon dolar” davası! Çelişkiyi Takvim yakaladı... Bay Kemal aslında ne dedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan “50 milyon dolar istediği” iddiasını yargıya taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Mahiroğlu’nun iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlarından hukuki süreç başlatılacağını aktardı. Mahiroğlu ise Kılıçdaroğlu’nun eski konuşmasını paylaşarak suçlamalarını sürdürdü. Mahiroğlu’nun yayımladığı videoda kendi iddiasıyla çelişen ifadelerin yer alması dikkatlerden kaçmadı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik parasal ithamlar yönelten Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında hukuki süreç başlattı.
'BU FIRSATI DEĞERLENDİR ÜLKENE DÖN CAFER'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, İngiltere'de yaşayan Cafer Mahiroğlu'nun ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sönmez, "Şahsın, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.
Mahiroğlu'nun firari durumda olmasına atıf yapan Sönmez, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu'nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
MAHİROĞLU'DAN 'O BENİM' KARŞILIĞI
Suç duyurusu kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cafer Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Tank Palet fabrikasının satışına ilişkin gerçekleştirdiği konuşmanın görüntüsünü paylaştı.
Mahiroğlu, paylaşımında, bugün hedef alındığını iddia ederek, kendisinin bir zamanlar "50 milyon doların 24 saat içinde verilip verilemeyeceğinin sorulduğu kişi" olduğunu ileri sürdü.
Mahiroğlu, "Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, 'Yurt dışında yaşayan adama televizyon mu verilir?' diyerek hem Halk TV'yi hem de beni hedef gösterip itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Oysa bugün hedef aldığınız Cafer Mahiroğlu, bir zamanlar '50 milyon doları 24 saat içinde verebilir misiniz' diye sorduğunuz kişidir. Ne tezattır ki 'Vatanını, milletini seven, yüreği Türkiye ile atan' sözleriyle anlattığınız kişi de aynı Cafer Mahiroğlu'dur." sözlerini sarf etti.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Mahiroğlu'nun paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun geçmiş tarihli bir açık hava toplantısında yaptığı konuşma yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun "Yurt dışında fabrikası olan, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki, '24 saat içinde bu 50 milyon doları ben veririm' Katar'a o fabrikayı vermesinler." ifadelerini kullandığı görülüyor.
Anlatıma göre Kılıçdaroğlu, kendisini arayan işadamının 50 milyon doları verme teklifi yönelttiğini söylüyor.
Oysa Mahiroğlu sansasyonel iddiasında "Kılıçdaroğlu'nun kendisinden 50 milyon dolar istediğini" ima etmişti.
MAHİR NE DEMİŞTİ
Kayyum atanan Halk TV merkezli soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Cafer Mahiroğlu, söz konusu operasyonların şahsına yönelik gösterilmeye çalışıldığını savunmuştu.
Mahiroğlu, BUSTECH firması kurucusu Yusuf Yadoğlu ve ilgili ekibin Ankara'da temaslarda bulunduğunu, ardından verilen ifadelerle çelişkili durumlar oluşturulduğunu öne sürmüştü.
Mahiroğlu, "Mali sıkıntı içinde gösterilmeye çalışılan Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nu iyi tanıyanlardan biri de Sayın Butlan Kılıçdaroğlu'dur. Buna istinaden bir sorum var: Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu'ndan 50 milyon dolar istediniz mi? Bunu kamuoyuna açıklar mısınız?" demişti.