Fenerbahçe 'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiraladığı Anthony Musaba 'nın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 13 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı değerlendiriyor.

Anthony Musaba Norwich City'de kiralık olarak forma giyiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

13 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Norwich formasıyla Championship'te 13 karşılaşmaya çıkan Anthony Musaba, toplam 668 dakika sahada kaldı.

Hollandalı futbolcu, bu süreçte 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Musaba böylece İngiliz ekibinde 6 gole doğrudan katkı sağladı.