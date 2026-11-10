Norwich'ten Anthony Musaba kararı! Bonservisi alınacak
Fenerbahçe'den Norwich'e kiralanan Anthony Musaba, 13 Championship maçında 6 gole katkı yaptı. İngiliz ekibi Hollandalı oyuncunun bonservisini gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiraladığı Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 13 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı değerlendiriyor.
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlama çalışmaları sürerken, sezon başında kiralık gönderilen oyuncuların performansları da gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'e kiraladığı Anthony Musaba, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekti.
13 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI
Norwich formasıyla Championship'te 13 karşılaşmaya çıkan Anthony Musaba, toplam 668 dakika sahada kaldı.
Hollandalı futbolcu, bu süreçte 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Musaba böylece İngiliz ekibinde 6 gole doğrudan katkı sağladı.
NORWICH BONSERVİSİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Musaba'nın performansından memnun kalan Norwich, Hollandalı oyuncunun bonservisini almayı gündemine aldı.
İngiliz ekibi, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcunun bonservisini almak için değerlendirmelerini sürdürüyor.
Musaba'nın İngiltere'deki performansı, Fenerbahçe'nin gelecek dönem kadro planlaması açısından da önem taşıyor.
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