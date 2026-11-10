UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Norwich'ten Anthony Musaba kararı! Bonservisi alınacak

Fenerbahçe'den Norwich'e kiralanan Anthony Musaba, 13 Championship maçında 6 gole katkı yaptı. İngiliz ekibi Hollandalı oyuncunun bonservisini gündemine aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Norwich'ten Anthony Musaba kararı! Bonservisi alınacak

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'e kiraladığı Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 13 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlama çalışmaları sürerken, sezon başında kiralık gönderilen oyuncuların performansları da gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'e kiraladığı Anthony Musaba, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Anthony Musaba Norwich City'de kiralık olarak forma giyiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Anthony Musaba Norwich City'de kiralık olarak forma giyiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

13 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Norwich formasıyla Championship'te 13 karşılaşmaya çıkan Anthony Musaba, toplam 668 dakika sahada kaldı.

Hollandalı futbolcu, bu süreçte 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Musaba böylece İngiliz ekibinde 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Norwich City Anthony Musaba'nın bonservisini almak istiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Norwich City Anthony Musaba'nın bonservisini almak istiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

NORWICH BONSERVİSİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Musaba'nın performansından memnun kalan Norwich, Hollandalı oyuncunun bonservisini almayı gündemine aldı.

İngiliz ekibi, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcunun bonservisini almak için değerlendirmelerini sürdürüyor.

Musaba'nın İngiltere'deki performansı, Fenerbahçe'nin gelecek dönem kadro planlaması açısından da önem taşıyor.

Fenerbahçede Emre Belözoğlundan yerlilere sihirli dokunuş! Fark bu sözlerden sonra geldiFenerbahçede Emre Belözoğlundan yerlilere sihirli dokunuş! Fark bu sözlerden sonra geldi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yerlilere sihirli dokunuş! Fark bu sözlerden sonra geldi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yerlilere sihirli dokunuş! Fark bu sözlerden sonra geldi
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de yerlilere sihirli dokunuş

 Liverpool'u yenmişti! Fenerbahçe'den Dirk Kuyt'a sürpriz teklif
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'a sürpriz teklif
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler