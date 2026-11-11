Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ikinci günü başladı.

Abu Dabi'de Ukrayna masası. Fotoğraf: Reuters

ABU DABİ'DE İKİNCİ GÜN

Rus haber ajansı TASS'a göre, dün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakereler kapsamında, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri bugün yeniden bir araya geldi.

Müzakerelerde, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de yer aldığı müzakerelerin sonunda heyetlerin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ikinci gününün başladığını belirterek, "Önce ABD ve Rusya ile üçlü bir formatta görüşme yapacağız. Daha sonra ise Avrupalı müttefiklerimizle ayrı bir toplantı düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.