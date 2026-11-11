Bakanlığın açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." denildi.

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında İsrail 'in Gazze'de uyguladığı sistematik katliamları ve zulüm politikalarını dünya gündemine taşıyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , soykırımcı Tel Aviv yönetiminin hedefi oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığının küstah ve provokatif açıklamalarına, Dışişleri Bakanlığından sert bir ayar verildi.

"Bir kez daha, Diktatör Erdoğan uluslararası bir forumu, İsrail karşıtı yalan kampanyasını yaymak için kullanıyor. Erdoğan'ın Türkiye'sinde liderleri ağırlanan Hamas, Gazze'deki yıkımdan sorumlu. Hamas, 7 Ekim katliamıyla bu savaşı başlattı ve askeri altyapısını sivil alanlara gömdü. Gerçekten Gazze'yi önemseyenler, yeniden inşanın başlaması için Hamas'ın silahsızlanmasını talep etmeli."

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan hadsiz açıklama şu şekildeydi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Foto: AA)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'E AYAR

Dışişlerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."