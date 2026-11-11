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Başkan Erdoğan liderleri KAAN ile karşıladı: Aliyev, Şara, Şerif, Lula... Samimi görüntüler! Yok sayılan Hristodulidis AB'ye ağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı. Karşılama törenine Erdoğan'ın Aliyev, Şerif, Şara ve Lula ile olan diyalogları damga vurdu. Başkan Erdoğan Aliyev salona girince "Gardaşım" dedi. Pakistan lideri de "Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı. Şara'ya "Keyfe Suriye?” sorusunu yönelten Erdoğan, Lula ile de kucaklaşıp yakında Brezilya'ya gideceğini söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan tarafından yok sayılan Hristodulidis, AB Komisyon Başkanı Leyen'e sızlandı. Rum basınında ise "Antalya'da küçümsendik" manşetleri atıldı.

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Başkan Erdoğan liderleri KAAN ile karşıladı: Aliyev, Şara, Şerif, Lula... Samimi görüntüler! Yok sayılan Hristodulidis AB'ye ağladı
Küresel diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi başladı. Erdoğan 95 ülkeden gelen liderleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tek tek karşıladı.
Başkan Erdoğan liderleri KAAN kravatı ile karşıladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan liderleri KAAN kravatı ile karşıladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


LİDERLERİ "KAAN" İLE KARŞILADI

Erdoğan'ın COP31 için tercih ettiği kravat ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan özel tasarım kravatı küresel bir organizasyonda takan Erdoğan, ülkelere "savunma iş birliği" mesajı da vermiş oldu.

BU İLK "KAAN" SÜRPRİZİ DEĞİL

Başkan Erdoğan KAAN motifli kravatı ilk kez tercih etmedi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, daha önce de iki ayrı programda ve Bahçeli ile görüşmesinde KAAN desenli kravat takmıştı. COP31 Liderler Zirvesi'nde tercih ettiği yeşil renkli kravatla birlikte Başkan Erdoğan, KAAN figürlü kravatını üçüncü kez kamuoyunun karşısında kullanmış oldu.

Öte yandan COP31 marjındaki karşılama töreni hem renkli hem de dikkat çekici anlara sahne oldu.

Başkan Erdoğan Aliyev'i ʺMerhaba Gardaşımʺ diyerek karşıladı (Foto: AA)Başkan Erdoğan Aliyev'i ʺMerhaba Gardaşımʺ diyerek karşıladı (Foto: AA)


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı sıcak bir şekilde karşıladı.

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E: MERHABA GARDAŞIM

Erdoğan, Aliyev salona girince "Merhaba Gardaşım" dedi. İki lideri bir süre ayaküstü sohbet edip birbirlerine hal hatır sordu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ʺBiz kardeşizʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ʺBiz kardeşizʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


ŞERİF'TEN GUTERRES'E "ERDOĞAN" YANITI: BİZ KARDEŞİZ

BM Genel Sekreteri Guterres, Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e "Sizi bir arada görmek harika" dedi.

Bunun üzerine Şerif'in "Biz kardeşiz" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ayaküstü sohbet etti (Foto: AA)Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ayaküstü sohbet etti (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞARA'YA : KEYFE SURİYE?

Başkan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Suriye'de son durumu sordu.

Erdoğan'ın "Keyfe Suriye?" (Suriye'de durum nasıl?) sorusuna Şara'nın "Elhamdülillah" sözleriyle yanıt verdi.

Lula da Silva Başkan Erdoğan'a sarıldı (Foto: AA)Lula da Silva Başkan Erdoğan'a sarıldı (Foto: AA)


SALONA GİRER GİRMEZ BAŞKAN ERDOĞAN'A SARILDI

Salondaki en sıcak ve samimi görüntülerden biri de Başkan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva karşılaşında yaşandı.

Lula salona girer girmez Başkan Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan ise "Brezilya'ya gideceğim" dedi.

Başkan Erdoğan GKRY Cumhurbaşkanı Hristodulidis'i karşılamadı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan GKRY Cumhurbaşkanı Hristodulidis'i karşılamadı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

HRISTODULIDIS'İ KARŞILAMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelirken Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'dan Rum lidere COP31 resti

Hristodulidis, karşılama töreninde önce Guterres'e sızlandı sonra da Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e "Erdoğan beni karşılamadı" diye şikayette bulundu.

Hristodulidis, Başkan Erdoğan'ı AB'ye şikayet etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Hristodulidis, Başkan Erdoğan'ı AB'ye şikayet etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Rum basını ise "Antalya'da küçümsendik" dedi.


DOĞRUDAN ANTALYA'YA GELEMEDİ, RODOS ÜZERİNDEN GELDİ

Türkiye'nin GKRY'yi tanımaması nedeniyle Rum liderin Larnaka'dan Antalya'ya doğrudan uçuş gerçekleştiremediği, Rodos üzerinden Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Rum yönetiminin son dönemde İsrail'le geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından dikkat çekiyor. GKRY, Yunanistan ve İsrail arasında Türkiye karşıtı ittifak yürütüyor. Siyonist-Helenist üçlü, 22 Aralık 2025'te işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdikleri üçlü zirvede askeri ve güvenlik iş birliğini güçlendirme, ortak girişimleri artırma ve enerji alanındaki ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata varmıştı.

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