Başkan Erdoğan liderleri KAAN kravatı ile karşıladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BU İLK "KAAN" SÜRPRİZİ DEĞİL Başkan Erdoğan KAAN motifli kravatı ilk kez tercih etmedi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, daha önce de iki ayrı programda ve Bahçeli ile görüşmesinde KAAN desenli kravat takmıştı. COP31 Liderler Zirvesi'nde tercih ettiği yeşil renkli kravatla birlikte Başkan Erdoğan, KAAN figürlü kravatını üçüncü kez kamuoyunun karşısında kullanmış oldu.

Erdoğan'ın COP31 için tercih ettiği kravat ise tüm dikkatleri üzerine topladı.Yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan özel tasarım kravatı küresel bir organizasyonda takan Erdoğan, ülkelere "savunma iş birliği" mesajı da vermiş oldu.

Öte yandan COP31 marjındaki karşılama töreni hem renkli hem de dikkat çekici anlara sahne oldu.