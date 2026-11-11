Başkan Erdoğan liderleri KAAN ile karşıladı: Aliyev, Şara, Şerif, Lula... Samimi görüntüler! Yok sayılan Hristodulidis AB'ye ağladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı. Karşılama törenine Erdoğan'ın Aliyev, Şerif, Şara ve Lula ile olan diyalogları damga vurdu. Başkan Erdoğan Aliyev salona girince "Gardaşım" dedi. Pakistan lideri de "Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı. Şara'ya "Keyfe Suriye?” sorusunu yönelten Erdoğan, Lula ile de kucaklaşıp yakında Brezilya'ya gideceğini söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan tarafından yok sayılan Hristodulidis, AB Komisyon Başkanı Leyen'e sızlandı. Rum basınında ise "Antalya'da küçümsendik" manşetleri atıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi başladı. Erdoğan 95 ülkeden gelen liderleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tek tek karşıladı.
LİDERLERİ "KAAN" İLE KARŞILADI
Erdoğan'ın COP31 için tercih ettiği kravat ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan özel tasarım kravatı küresel bir organizasyonda takan Erdoğan, ülkelere "savunma iş birliği" mesajı da vermiş oldu.
BU İLK "KAAN" SÜRPRİZİ DEĞİL
Başkan Erdoğan KAAN motifli kravatı ilk kez tercih etmedi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, daha önce de iki ayrı programda ve Bahçeli ile görüşmesinde KAAN desenli kravat takmıştı. COP31 Liderler Zirvesi'nde tercih ettiği yeşil renkli kravatla birlikte Başkan Erdoğan, KAAN figürlü kravatını üçüncü kez kamuoyunun karşısında kullanmış oldu.
Öte yandan COP31 marjındaki karşılama töreni hem renkli hem de dikkat çekici anlara sahne oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı sıcak bir şekilde karşıladı.
ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E: MERHABA GARDAŞIM
Erdoğan, Aliyev salona girince "Merhaba Gardaşım" dedi. İki lideri bir süre ayaküstü sohbet edip birbirlerine hal hatır sordu.
ŞERİF'TEN GUTERRES'E "ERDOĞAN" YANITI: BİZ KARDEŞİZ
BM Genel Sekreteri Guterres, Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e "Sizi bir arada görmek harika" dedi.
Bunun üzerine Şerif'in "Biz kardeşiz" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞARA'YA : KEYFE SURİYE?
Başkan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Suriye'de son durumu sordu.
Erdoğan'ın "Keyfe Suriye?" (Suriye'de durum nasıl?) sorusuna Şara'nın "Elhamdülillah" sözleriyle yanıt verdi.
SALONA GİRER GİRMEZ BAŞKAN ERDOĞAN'A SARILDI
Salondaki en sıcak ve samimi görüntülerden biri de Başkan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva karşılaşında yaşandı.
Lula salona girer girmez Başkan Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan ise "Brezilya'ya gideceğim" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Rum lidere COP31 resti
HRISTODULIDIS'İ KARŞILAMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelirken Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Hristodulidis, karşılama töreninde önce Guterres'e sızlandı sonra da Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e "Erdoğan beni karşılamadı" diye şikayette bulundu.
Rum basını ise "Antalya'da küçümsendik" dedi.
DOĞRUDAN ANTALYA'YA GELEMEDİ, RODOS ÜZERİNDEN GELDİ
Türkiye'nin GKRY'yi tanımaması nedeniyle Rum liderin Larnaka'dan Antalya'ya doğrudan uçuş gerçekleştiremediği, Rodos üzerinden Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.
Rum yönetiminin son dönemde İsrail'le geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından dikkat çekiyor. GKRY, Yunanistan ve İsrail arasında Türkiye karşıtı ittifak yürütüyor. Siyonist-Helenist üçlü, 22 Aralık 2025'te işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdikleri üçlü zirvede askeri ve güvenlik iş birliğini güçlendirme, ortak girişimleri artırma ve enerji alanındaki ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata varmıştı.