Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'daki bazı Afrikalı futbolcularla yakın ilişkileri bulunan Oulai'nin sarı-kırmızılılara transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Transferle ilgili dikkat çeken bir başka iddia da Christ Inao Oulai'nin yaklaşımı oldu.

Galatasaray'ın ara transfer dönemi yaklaşırken Fiorentina ile Oulai pazarlığına başlamayı planladığı belirtildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) OULAI DE TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRECEK

Sarı-kırmızılı teknik adamın, iki oyuncunun birlikte görev yapması halinde takımın orta saha baskısını ve top kazanma gücünü artırabileceğini düşündüğü belirtildi.

Okan Buruk'un Oulai'yi transfer ederek orta sahada Lucas Torreira ile birlikte kullanmak istediği iddia edildi.

Buruk'un özellikle rakibe baskı yapan, top kazanabilen ve pas oyununa katkı sağlayan bir orta saha profili aradığı ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Christ Inao Oulai'yi istemesindeki en önemli nedenin futbolcunun pres gücü olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Fiorentina'nın bonservis teklifini kabul etmemesi halinde kiralama formülüne yöneleceği iddia edildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)



SINGO İLE YAKIN ARKADAŞ

Christ Inao Oulai'nin Singo ile ilişkisi de transferde büyük rol oynayacak. Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyen vatandaşıyla yakın arkadaş. İki oyuncu millî takım kamplarında da sık sık bir araya geliyor.

Oulai'nin Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile de tanıştığı ve geçmişte birlikte Afrika'ya seyahat ettikleri kaydedildi.