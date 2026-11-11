Galatasaray Singo'yu kullanarak transferi bitirecek! Süper Lig'in eski yıldızı gelmek istiyor
Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Fiorentina forması giyen Christ Inao Oulai'ye yöneldi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 20 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un pres gücü ve pas kalitesi nedeniyle takımında görmek istediği Fildişi Sahilli oyuncunun da transferin gerçekleşmesi için Fiorentina yönetiminden kolaylık isteyeceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Orta sahadaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Christ Inao Oulai için yeni bir transfer planı hazırladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir orta saha arayan Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcuyu öncelikli adaylar arasında değerlendiriyor.
FIORENTINA'YA 20 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray, Christ Inao Oulai için Fiorentina ile bonservis pazarlığı yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisine 20 milyon euro teklif etmeyi planladığı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin, ara transfer dönemi yaklaşırken Fiorentina ile görüşmelere başlamayı ve transferin mali şartlarını netleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Cimbom'un başlangıç teklifinin 20 milyon euro olacağı belirtildi.
OLMAZSA KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray'ın Oulai transferi için tek seçeneği bonservis bedelini ödeyerek anlaşma sağlamak değil.
Fiorentina'nın 20 milyon euroluk teklife olumlu yaklaşmaması durumunda sarı-kırmızılıların kiralama formülünü devreye sokacağı iddia edildi.
Yönetimin, İtalyan kulübünün oyuncunun ayrılığına ilişkin tutumuna göre transfer yöntemini belirleyeceği belirtildi.
Böylece Galatasaray, bonservis görüşmelerinden sonuç alamaması halinde genç orta sahayı geçici transfer yoluyla kadrosuna katmayı deneyecek.
OULAI DE TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRECEK
Transferle ilgili dikkat çeken bir başka iddia da Christ Inao Oulai'nin yaklaşımı oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'daki bazı Afrikalı futbolcularla yakın ilişkileri bulunan Oulai'nin sarı-kırmızılılara transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Genç futbolcunun, Fiorentina yönetimiyle görüşerek olası transferi için kolaylık talep edeceği belirtildi.
OKAN BURUK'UN PLANINDA TORREIRA İLE BİRLİKTE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Christ Inao Oulai'yi istemesindeki en önemli nedenin futbolcunun pres gücü olduğu belirtildi.
Buruk'un özellikle rakibe baskı yapan, top kazanabilen ve pas oyununa katkı sağlayan bir orta saha profili aradığı ifade edildi.
20 yaşındaki futbolcunun bu özellikleriyle teknik heyetin beklentilerini karşıladığı değerlendiriliyor.
Okan Buruk'un Oulai'yi transfer ederek orta sahada Lucas Torreira ile birlikte kullanmak istediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın, iki oyuncunun birlikte görev yapması halinde takımın orta saha baskısını ve top kazanma gücünü artırabileceğini düşündüğü belirtildi.
SINGO İLE YAKIN ARKADAŞ
Christ Inao Oulai'nin Singo ile ilişkisi de transferde büyük rol oynayacak. Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyen vatandaşıyla yakın arkadaş. İki oyuncu millî takım kamplarında da sık sık bir araya geliyor.
Oulai'nin Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile de tanıştığı ve geçmişte birlikte Afrika'ya seyahat ettikleri kaydedildi.
GALATASARAY'DA ORTA SAHA İÇİN YENİ PLAN
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha rotasyonu yeniden değerlendiriliyor.
İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'dan beklenen katkının alınamadığına ilişkin değerlendirmeler, sarı-kırmızılıların bu bölgeye takviye yapma arayışını hızlandırdı.
Christ Inao Oulai'nin pres gücü, pas kalitesi ve genç yaşı, transfer listesinde öne çıkmasını sağladı.
Galatasaray'ın 20 milyon euroluk teklif hazırlığı ve alternatif kiralama formülü üzerinde durduğu belirtilirken transferin gerçekleşmesi Fiorentina'nın vereceği yanıta bağlı olacak.