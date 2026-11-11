"BİR ŞEY OLACAĞI İÇİNE DOĞMUŞ" Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın acılı babası Nihat Maraşlı konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre Maraşlı, "Oğlum 15 yıldır çalışıyordu. Daha önce fabrikada ufak tefek iş kazaları oldu ama böyle büyük bir olay olmamıştı. Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor. Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Demek ki bu olay olacakmış. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.

Kadir Kaan Özçelik ve kardeşi Şevval Özçelik (Foto: İHA)

"BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi.

Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe 3 ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlatarak, "Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." diye konuştu.

Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özçelik, "Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraş olmuştu, onu gösterecekti akşam. Sabah 'Nasıl keseyim?' diye sordu saçını. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz." dedi.