18 işçinin öldüğü HABAŞ fabrikasında 2025 yılında 229 kaza rapor edildi! Son 10 yılda 28 işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından son 10 yılda 28 işçinin hayatını kaybettiği, 38 işçinin yaralandığı belirtildi. Şirketin sürdürülebilirlik raporuna göre iş kazaları 2025 yılında yüzde 56 artarak 229'a yükseldi. Faciada yaşamını yitiren Ferhat Maraşlı'nın işe gitmeden önce söylediği son sözler ise yürekleri dağladı.
18 işçinin öldüğü HABAŞ DemirÇelik Fabrikası'nda işçi ölümlerinin ilk kez yaşanmadığı ortaya çıktı. 5 Kasım'da taşeron işçi 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması neticesinde yaşamını yitirdi.
SON 10 YILDA 28 İŞÇİ ÖLDÜ
21 Ekim'de taşeron firmada çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, 8 metre yükseklikten merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Son on yıldaysa HABAŞ'ta 28 işçi öldü, iş kazalarında 38 işçi yaralandı.
2025'TE 229 İŞ KAZASI RAPOR EDİLDİ
HABAŞ'ın 2025 sürdürülebilirlik raporuna göre 2024'te 147 olan iş kazası sayısı 2025'te 229'a yükseldi, yani bir yılda yüzde 56 arttı. Şirket, ciddi yaralanmalara yol açabilecek başlıca tehlikeler arasında iki nesne arasına sıkışmayı, aşırı sıcakla teması ve düşmeyi gösteriyor.
"BİR ŞEY OLACAĞI İÇİNE DOĞMUŞ"
Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın acılı babası Nihat Maraşlı konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre Maraşlı, "Oğlum 15 yıldır çalışıyordu. Daha önce fabrikada ufak tefek iş kazaları oldu ama böyle büyük bir olay olmamıştı. Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor. Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Demek ki bu olay olacakmış. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.
"BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi.
Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe 3 ay önce girdiğini kaydetti.
Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlatarak, "Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." diye konuştu.
Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özçelik, "Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraş olmuştu, onu gösterecekti akşam. Sabah 'Nasıl keseyim?' diye sordu saçını. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz." dedi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER
Faciada hayatanı kaybeden işçilerden 4'ü dün toprağa verildi. 4 gün önce işe başladığı öğrenilen Abdulkadir Kınacı ve Mustafa Sert Menemen'de, İlker Sığırtmaçoğlu ve Hüsnü Ersoy Aliağa'da toprağa verildi.
Barış Güney ve Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'da, Özcan Efe'nin Manisa'da, Fatih Işık'ın da Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.
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