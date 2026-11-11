Fenerbahçe'den Viking harekatı! 20'lik yıldız liste başı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 20 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Lucas Hogsberg'i gündemine aldığı iddia edildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hem stoper hem de bek pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcuyu öncelikli hedefler arasında değerlendirdiği belirtildi. Hogsberg'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilirken Fransız kulübüyle sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sezonun ikinci yarısı için kadrosuna yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanında 5-0 galip gelen sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayında yapılacak takviyelere çevrildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren son isim ise Fransa'dan geldi.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN ÖNCELİĞİ SAVUNMA
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde üç oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öncelikli talebinin savunma hattına yapılacak takviye olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli teknik heyetin özellikle hem stoper hem de sağ bekte kullanılabilecek bir futbolcu aradığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda hazırladığı transfer listesinde Strasbourg'un genç savunmacısı Lucas Hogsberg öne çıktı.
FENERBAHÇE'NİN RADARINDA LUCAS HOGSBERG
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Lucas Hogsberg'in sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralara yükseldiği iddia edildi.
20 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun birden fazla mevkide görev yapabilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisinde önemli rol oynuyor.
Asıl pozisyonu stoper olan Hogsberg, savunmanın sağında ve solunda da görev alabiliyor.
Emre Belözoğlu'nun hem savunmanın merkezinde hem de bek rotasyonunda değerlendirebileceği bir oyuncu araması nedeniyle Hogsberg'i öncelikli adaylar arasında gördüğü belirtildi.
MASSIRE SYLLA'YI GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe'nin savunma için oluşturduğu listede yer alan bir diğer isim de Massire Sylla.
Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen genç futbolcunun da sarı-lacivertlilerin takibinde olduğu iddia edildi.
Ancak Lucas Hogsberg'in stoper dışında bek pozisyonlarında da görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin değerlendirmesinde öne geçtiği belirtildi.
Emre Belözoğlu'nun savunmanın farklı bölgelerinde kullanılabilecek bir futbolcuyu tercih etmesinin, transferdeki öncelik sıralamasını etkilediği ifade edildi.
18 MİLYON EUROLUK PİYASA DEĞERİ
Lucas Hogsberg'in mevcut piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Strasbourg, genç savunmacıyı Ağustos 2025'te Danimarka'nın Nordsjaelland takımından transfer etmişti.
Fransız temsilcisinin bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtiliyor.
Hogsberg'in Strasbourg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşması gerekecek.
18 milyon euroluk rakam, sarı-lacivertlilerin teklif ettiği bir bedel değil, futbolcunun tahmini piyasa değerini ifade ediyor.
BU SEZON 6 MAÇTA GÖREV YAPTI
Lucas Hogsberg, 2026-2027 sezonunda Strasbourg formasıyla Fransa Ligue 1'de 6 karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların dördüne ilk 11'de başlayan Danimarkalı savunmacı, toplam 378 dakika sahada kaldı.
20 yaşındaki futbolcu, ligde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
1,87 metre boyundaki Hogsberg, sağ ayağını kullanıyor.
Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen genç oyuncunun çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin transfer planında öne çıkan özelliklerden biri oldu.
DANİMARKA MİLLÎ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ
Lucas Hogsberg, genç yaşına rağmen Danimarka A Millî Takımı'nda da görev yaptı.
Millî takım seviyesinde 6 karşılaşmada forma giyen savunmacı, ülkesinin gelecek vadeden futbolcuları arasında gösteriliyor.
Nordsjaelland'da başlayan üst düzey futbol kariyerini Strasbourg'da sürdüren Hogsberg, Fransa'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
FENERBAHÇE'DE OCAK AYI PLANI
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öncelikli adaylarından biri olduğu iddia edilen Lucas Hogsberg'in 2030'a kadar süren sözleşmesi, olası transferde bonservis pazarlığını önemli hale getiriyor.