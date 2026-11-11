Massire Sylla da Fenerbahçe'nin gündeminde. (Fotoğraf: AFP) MASSIRE SYLLA'YI GERİDE BIRAKTI Fenerbahçe'nin savunma için oluşturduğu listede yer alan bir diğer isim de Massire Sylla. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen genç futbolcunun da sarı-lacivertlilerin takibinde olduğu iddia edildi. Ancak Lucas Hogsberg'in stoper dışında bek pozisyonlarında da görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin değerlendirmesinde öne geçtiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun savunmanın farklı bölgelerinde kullanılabilecek bir futbolcuyu tercih etmesinin, transferdeki öncelik sıralamasını etkilediği ifade edildi.

Lucas Hogsberg'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro. (Fotoğraf: AFP) 18 MİLYON EUROLUK PİYASA DEĞERİ Lucas Hogsberg'in mevcut piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Strasbourg, genç savunmacıyı Ağustos 2025'te Danimarka'nın Nordsjaelland takımından transfer etmişti. Fransız temsilcisinin bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtiliyor. Hogsberg'in Strasbourg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Bu nedenle Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşması gerekecek. 18 milyon euroluk rakam, sarı-lacivertlilerin teklif ettiği bir bedel değil, futbolcunun tahmini piyasa değerini ifade ediyor.

Lucas Hogsberg 20 yaşında ve geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. (Fotoğraf: AFP) BU SEZON 6 MAÇTA GÖREV YAPTI Lucas Hogsberg, 2026-2027 sezonunda Strasbourg formasıyla Fransa Ligue 1'de 6 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların dördüne ilk 11'de başlayan Danimarkalı savunmacı, toplam 378 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki futbolcu, ligde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. 1,87 metre boyundaki Hogsberg, sağ ayağını kullanıyor. Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen genç oyuncunun çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin transfer planında öne çıkan özelliklerden biri oldu.